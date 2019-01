Tản Mạn Về Tri Kỷ Và Hồng Nhan Tri Kỷ

Bác Sĩ Lê Trung Ngân

TRI KỶ KHÓ TÌM

Trãi nghiệm cuộc sống nên đa số trong chúng ta than rằng nhịp sống hiện đại quá gấp gáp khiến cho ta không thể tìm được người hiểu mình. Có người thì bảo đời nay đừng mong tìm được tri âm tri kỷ, cái đó đã thuộc về dĩ vãng.

Người tri kỷ của mình không nhất định là thập toàn thập mỹ, chỉ là họ có thể lắng nghe được trái tim, có thể thấu hiểu từ sâu thẳm trong tâm hồn mình, có thể nhìn thấy hết thảy mọi điều trong tâm tư của mình.

Ở trước mặt họ mình chính như một vật trong suốt. Mình đang nghĩ gì, thích gì, yêu gì họ đều biết hết. Ở bên họ mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, không có buồn phiền lo lắng trong tâm, cũng cảm thấy rất an toàn.

Khi tâm trạng của mình không tốt, họ sẽ kiên nhẫn mà an ủi mình, dùng đủ lời nói hài hước để mình thấy vui!

Khi không gặp được mình, họ sẽ nhắn tin cho mình, gọi điện cho mình, sẽ không để mình cảm thấy cô đơn buồn tẻ, nói mình hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn, gửi những tin nhắn hóm hỉnh cho mình, chọc mình vui cười!

Những lúc vui vẻ đi bên mình, họ sẽ không để cho mình cảm thấy hai người có một khoảng cách xa xôi, mà khiến mình cảm thấy tâm hồn của hai người đồng điệu với nhau. Khi mình gặp phải những nỗi buồn trắc trở, họ sẽ không nói những lời tổn thương mà chỉ dỗ dành mình khắc phục khó khăn, học cách kiên cường, dũng cảm vượt lên nghịch cảnh.

Người tri kỷ là người hiểu mình, là người lý giải được nỗi lòng của mình, là người cảm thông, có tình mến thương đối với mình. Khi mình vui mừng, họ cũng sẽ vui mừng, cùng chia sẻ niềm vui với mình. Khi mình buồn phiền, họ cũng sẽ buồn cùng mình, nhưng sẽ không tùy tiện nói ra mà sẽ gắng sức giúp mình giải trừ phiền não!

Một đời có thể gặp được người hiểu mình là điều rất khó, cũng cần có duyên phận, nhưng nếu gặp được rồi, hai bên nhất định phải biết trân quý nhau.

Người hiểu mình nhất, trái tim của họ sẽ luôn mãi ở bên mình, âm thầm lo lắng và che chở cho mình, cố gắng hết sức không để cho mình chịu bất cứ tổn thương nào. Người hiểu mình, tình cảm của họ dành cho mình là âm thầm lặng lẽ, là tình cảm chân thật xuất phát từ sâu tận con tim.

Người thật sự hiểu mình, sẽ không nói những lời ngon ngọt để lừa gạt mình, nhưng sẽ cùng mình thỏa thích chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ của hai người.

Với người tri kỷ có nhiều khi chẳng cần nói, chỉ cần trao nhau một ánh nhìn, là cũng có thể hiểu nhau nghĩ gì rồi, thấy nhau suy tư là biết đối phương nghĩ về điều gì rồi. Vậy là tri kỷ.

Muốn trở thành tri kỷ, thì trước hết phải hiểu nhau. Hiểu nhau rồi, còn cần phải có sự đồng cảm, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Nghĩa là tôi thích những gì bạn thích, tôi hiểu những gì bạn hiểu, nên tôi biết bạn nghĩ gì vì tôi cũng nghĩ như vậy. Nó rất là tự nhiên.

Muốn hiểu nhau, thì cần phải lắng nghe. Muốn lắng nghe, thì tâm phải đủ tĩnh. Kiên nhẫn nghe nhau nói cho đến hết, rồi suy ngẫm, đặt mình vào vị trí người nói. Rồi mới phản hồi. Tiếc thay, có lúc chưa nói xong đã cãi xong rồi. Khi nghe thì lơ đãng, tâm trí phù động với cả ngàn ý nghĩ, ngàn ham muốn của riêng mình, lại luôn cho mình là đúng, thì hiểu làm sao được nhau. Tri kỷ không dễ.

Muốn hiểu nhau, thì tâm tĩnh nhưng trí cũng cần sáng. Nếu không chịu suy nghĩ thì không bao giờ có thể hiểu được nhau. Lối sống gấp, sống vội cũng làm người ta xa nhau, khó mà hiểu được nhau. Tâm tình người ta để cả vào câu nói, câu văn đấy, hãy đọc đi mà cảm nhận. Thế may ra mới hiểu được nhau. Nhưng cũng không dễ trong thời đại mà “lướt” mạng xã hội là xu hướng chủ đạo.

Hiểu nhau rồi, cũng phải chia sẻ, đồng cảm được với nhau thì mới gọi là tri kỷ. Có điều xã hội ngày xưa khác. Ngày xưa ai đi học hay làm gì cũng được dạy phải tĩnh tâm, chuyên tâm. Cả xã hội sống trong trạng thái “chậm” như thế. Đời sống có lẽ cũng đơn giản hơn, tư tưởng thuần khiết hơn, chỉ có tam giáo Thích, Nho, Lão giữ vai trò dẫn dắt tinh thần con người. Nhịp sống cũng chậm, không gấp gáp vội vã và nhiều ham muốn như bây giờ. Trong bầu không khí tĩnh tại ấy, có lẽ dễ tìm được sự đồng cảm hơn.

TRI KỶ KHÓ TÌM, HỒNG NHAN TRI KỶ CÒN KHÓ TÌM HƠN NỮA

Còn khó tìm hơn cả tri kỷ, đó là hồng nhan tri kỷ, đó chính là người nữ giới mà TRI KỶ VỚI MÌNH. Người với người gặp nhau là duyên phận, nhưng đâu phải ai cũng hiểu được lòng mình. Dẫu vậy, người tri kỷ cùng giới cũng vẫn dễ tìm hơn người tri kỷ khác giới, vì “đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim”.

Đàn ông và phụ nữ quá khác biệt nhau từ tâm sinh lý cho nên quan niệm cuộc sống khác biệt. Có những điều đàn ông cho là quan trọng thì phụ nữ lại coi là ít quan trọng và ngược lại. Thế nên, tìm được hồng nhan tri kỷ càng khó hơn.

Thế mà, có một người đã tìm được hồng nhan tri kỷ, đó là anh chàng Tiểu Ất Yến Thanh trong truyện THUỶ HỮ. Mặc cho hoàng đế Tống Huy Tông săn đón chiều chuộng, Lý Sư Sư vẫn chỉ yêu Tiểu Ất Yến Thanh, vì cao hơn cả tình yêu nam nữ, với nàng, Yến Thanh chính là một người tri kỷ. Họ đến với nhau vì sự giao cảm về âm nhạc và tâm hồn hơn là vì sắc dục.

Lý Sư Sư thì có ngón đàn điêu luyện, Tiểu Ất Yến Thanh thì là chàng trai tài hoa rất giỏi về sáo trúc. Tiếng sáo tiếng đàn họ hòa hợp nhau thì chính là tâm hồn họ hòa hợp nhau vậy. Đó là một ví dụ về hồng nhan tri kỷ.

HỒNG NHAN TRI KỶ với đàn ông có thể nói đó là một người bạn khác phái rất hiểu biết, được tin tưởng nhưng lại không phải Người tình, không phải Vợ.

Hồng nhan ở đây không hẳn là dung nhan mặn mà, sắc nước hương trời, chim sa cá lặn.

Nếu một người VỢ với những ràng buộc pháp lý, ràng buộc bổn phận gia đình nên hay ca cẩm, cự nự.

Còn NGƯỜI TÌNH chỉ biết vòi vĩnh.

Thì HỒNG NHAN TRI KỶ là người biết lắng nghe, biết thông cảm, biết chia sẻ nỗi cô đơn trong tâm hồn người đàn ông mà không cần hồi đáp.

Hồng nhan tri kỷ được ông trời sắp đặt có mặt đúng lúc trong đời người đàn ông. Họ có mối thâm tình khó diễn tả, có hoàn cảnh thật tương xứng để kết thành đôi bạn thân thiết. Người ngoài thấy họ gặp nhau hằng tuần, sau những ngày làm việc, chia sẻ quan niệm sống, kinh nghiệm đường đời, giúp nhau lúc khó khăn, tham gia tiệc tùng… thì cho rằng “có vấn đề”!.

Các bà vợ càng khó chấp nhận mối quan hệ thân tình không rõ ràng giữa đàn ông với Hồng nhan tri kỷ.

Hồng nhan tri kỷ rất nhạy bén, nhận ra được nỗi buồn, niềm vui của đàn ông… chỉ qua một thoáng nhìn. Giữa cuộc vui đàn ông hát thiết tha, ai cũng khen hay. Chỉ riêng Hồng nhan tri kỷ mới hiểu và cảm thông được có nỗi lòng chua xót không nói lên lời của đàn ông trong giọng hát đó.

Hồng nhan tri kỷ sẵn sàng nghe đàn ông thổ lộ mọi tâm tình, đau xót kể về những mối tình, những uất ức, những chuyện đau lòng, và cả những câu chuyện ngán ngẩm kể đi kể lại… đã khiến đàn ông phải giảm stress bằng những cú đấm căm hờn vào bao cát. Hồng nhan tri kỷ lắng nghe với sự cảm thông sâu sắc, khiến đàn ông kể xong bỗng thấy thoải mái, bình yên và rất tâm đầu ý hợp.

Vì vậy Hồng nhan tri kỷ có vị trí độc tôn trong trái tim đầy bí ẩn của đàn ông – nơi giấu những bí mật đàn ông không thể nói cho Vợ, hay Người tình nghe được.

Hồng nhan tri kỷ thân thiết, nhưng không hề có ý chiếm người đàn ông làm của riêng. Cũng không cần “ghen”, không đòi hỏi quyền lợi, không đem đến sự phiền hà… cho đàn ông, và chẳng ai nghĩ hay nhắc đến một kết hợp mới.

Hồng nhan tri kỷ sẽ xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời đàn ông. Tuy không dễ dàng để cho đàn ông chiếm hữu, nhưng Hồng nhan tri kỷ biết đón nhận những thương yêu, trân trọng từ đàn ông, biết lặng lẽ đón nhận những quan tâm rất chân thành, tự nhiên của đàn ông. Vẫn cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm… nên tình cảm của hai người cứ thân thiết vậy thôi.

Vì vậy Hồng nhan tri kỷ với đàn ông vừa xa lạ, vừa gần gũi.

Đàn ông với Hồng nhan tri kỷ như một người anh, một người bạn rất đáng quý để an ủi, giúp đỡ nhau không tính toán! Sự cảm thông của Hồng nhan tri kỷ như những cơn mưa nhỏ mà dai dẳng lên tưới mát tâm hồn đàn ông, khiến đàn ông cảm thấy Hồng nhan tri kỷ thật cần thiết trong đời mình.

Lấy vợ để tìm một nơi ấm áp, có cơm ăn mỗi ngày. Người tình là chút gia vị cay nồng để hâm nóng cuộc sống đơn điệu. Chỉ có hồng nhan tri kỷ là như một cuốn sách. Người ta có thể cả đời không đọc sách, không mang theo sách bên mình, nhưng ai cũng phải thừa nhận giá trị có ích của sách. Chỉ có hồng nhan tri kỷ là như một chiếc gối đầu giường. Có người ngủ không cần gối, nhưng nếu có gối, chắc giấc ngủ sẽ ngon hơn.

Mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà dù thanh khiết, thân thiết đến đâu thì cũng có những hạn chế về thời gian, về không gian. Thế nên dần dà Hồng nhan tri kỷ sẽ ít gặp gỡ, trò chuyện, ít thời gian dành cho nhau… rồi dứt hẳn hồi nào không biết. Hồng nhan tri kỷ sẽ trở thành cố nhân. Đôi khi trong đoạn đường đời còn lại, thỉnh thoảng đàn ông cảm thấy thật trống vắng cô đơn – nỗi cô đơn khó tỏ bày chia sẻ với người vợ đầu ấp tay kề – lại nhớ tới Hồng nhan tri kỷ.

Bác sĩ Lê Trung Ngân