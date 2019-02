Tám người bị bắt giữ trong vụ đột kích tại khu chúng cư trên đường Beechnut

Trong một cuộc đột kích bài trừ ma tuý tại một vùng quen thuộc với người Việt tại địa phương, nhà chức trách đã bắt giữ 8 nghi can cùng với số hiện vật phi pháp trị giá khoảng hơn $10,000. Cuộc đột kích xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng thứ Tư vừa qua khi các nhân viên công lực thuộc Sở Cảnh Sát Houston và Cơ quan Kiểm Tra Rượu, Thuốc Lá, Súng ống và Thuốc Nổ đã đột nhập vào khu chúng cư có tên là Sunset Crossing ở địa chỉ 10600 đường Beechnut ở khu tây nam Houston.

Các nghi can này có số tuổi từ 17 đến 31, và một người trẻ còn vị-thành-niên, đều bị cáo buộc các tội danh oa trữ các chất ma tuý với mục đích phân phát sau đó.

Bản thông cáo báo chí của nhà chức trách cho biết các cơ quan công lực đã bắt đầu điều tra về các hành vi phạm pháp tại khu chúng cư này cách nay vài tháng, sau khi họ nhận diện một số các tay băng đảng chủ mưu các tội phạm bạo hành nghiêm trọng cùng với việc phân phát ma tuý và sở hữu súng ống tại khu này.

Kết quả sơ khởi cho thấy nhân viên công lực đã tịch thu được tổng cộng 10 khẩu súng, một số lượng lớn những chất ma tuý chưa được xác định rõ, cùng với một chiếc xe hơi và một số tiền mặt. Một nghi can đã mưu toan nhảy xuống đất từ phòng ngủ trên lầu nhưng lại bị thương khi đụng vào một chiếc máy lạnh bên dưới. Có hai phụ nữ cũng bị tạm giữ tại chỗ nhưng sau đó đã được thả tự do.