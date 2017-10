Tài tử Pháp Jean Rochefort qua đời ở tuổi 87

Theo báo Variety, con gái của Jean Rochefort xác nhận tin ông qua đời tại một bệnh viện ở Paris, Pháp tối 8/10. Diễn viên 87 tuổi bệnh nặng từ hồi tháng 8.

Bộ trưởng Văn hóa Pháp – Françoise Nyssen – viết trên trang cá nhân: “Vô cùng đau buồn trước cái chết của Jean Rochefort – một diễn viên tài năng được nhiều người yêu mến, một bậc thầy lỗi lạc”.

Jean Rochefort bắt đầu sự nghiệp vào những năm 1950, từng giành ba giải Cesar (được coi như giải Oscar của Mỹ). Ông tham gia trên 100 tác phẩm trong hơn nửa thập kỷ, cống hiến cho làng điện ảnh nhiều cuốn phim nổi tiếng như Ridicule, The Hairdresser’s Husband…

Jean Rochefort được làng điện ảnh thế giới quan tâm hơn khi năm 2000, ông được đạo diễn Terry Gilliam chọn vào vai Don Quixote trong The Man Who Killed Don Quixote, đối lập với vai diễn của Johnny Depp và Vanessa Paradis. Tuy nhiên, dự án gặp nhiều trục trặc và thay đổi diễn viên nhiều lần. Phim gián đoạn do ban đầu quay gần một căn cứ không quân của NATO, tiếng ồn làm ảnh hưởng việc thu âm. Sau đó, đoàn phim phải dừng quay vì lũ quét, thiếu vốn đầu tư, Jean Rochefort bị thương khi đóng cảnh cưỡi ngựa… Jean Rochefort bỏ phim này sau tai nạn. Phim tái khởi động hồi tháng 3 với dàn diễn viên hoàn toàn mới và dự trù ra rạp năm 2018.

Phim cuối cùng Jean Rochefort tham gia là Floride (2015), ông đóng vai một bệnh nhân mắc Alzheimer.