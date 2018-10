Tai nạn xe cộ khủng khiếp diễn ra ở thành phố New York.

New York: Một tai nạn xe cộ khủng khiếp đã diễn ra ở thành phố New york và khiến 20 người chết, trong số này có 18 người đi trên 1 chiếc xe limousine.

Tai nạn xảy ra vào ngày thứ bảy 6 tháng 10, khi một chiếc xe limousine lớn chở những người tham dự một bữa tiệc sinh nhật.

Chiếc xe này đã không ngừng ở ngã tư có bảng stop, đâm vào hai chiếc xe đậu bên đường và đâm vào những người đi bộ.

Tất cả 18 người ngồi trên xe gồm cả người tài xế tử thương và thêm hai người đi bộ.

Theo kết quả sơ khởi thì chiếc xe limousine này đã bị rớt trong cuộc kiểm tra sự an toàn xe cộ trong năm ngoái và người tài xế không có bằng lái xe chở hành khách.

Trong số những người tử thương, có một cặp vợ chồng vừa mới cưới.