Viết từ Saigon:TAI NẠN GIỮA ĐƯỜNG

-Chính mắt tao trông thấy chồng mày đi với một con nọ, tao mà nói xạo cho xe cán tao.

-Tới tháng sau mà em không trả nợ cho anh thì trời đánh em chết.

-Tôi mà tiết lộ chuyện bí mật của bà cho người thứ ba biết thì tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Chủ nhân của những lời lẽ trên toàn là người khỏe mạnh, tính tình cẩn thận, không bao giờ xay xỉn, ra ngoài đường lúc trời mưa to gió lớn, không bao giờ… vi phạm luật giao thông… nên mới dám thốt ra những lời thề độc địa như vậy.

Thế nhưng dù những người cả đời tử tế ăn hiền ở lành vẫn không dưng gặp tai nạn từ… trên trời rớt xuống(!)

Đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống là những thứ rớt đâu chẳng rớt, đang yên ổn lại rớt đúng đầu người chẳng may đúng lúc đó, đi qua đúng nơi đó, nếu không bị thương cũng tử vong oan ức.

Tại Hà Nội, một khung sắt từ công trình xây dựng bất ngờ rơi xuống khiến một phụ nữ mất mạng và một người đàn ông bị thương. Khổ quá người phụ nữ mất mạng lại là một bà mẹ trẻ độc thân để lại con gái mới 6 tuổi. Một thanh sắt khác dài 4 mét từ tầng 16 rơi xuống làm chết một người đi đường… Những tai nạn này rõ ràng do các công trình xây dựng không bọc lưới kỹ nên sắt thép mới bay lượn tự do như vậy. Cho nên đi ngoài đường nhìn thấy nhà cửa đang xây nên né né đi xa xa cho an toàn.

Dù sao đó là đang đi lơ ngơ trên vỉa hè sát với công trường, đằng này ở Ninh Bình, một chiếc taxi đang chạy trên đường, tức là cũng xa xa chứ không sát rạt nơi đang xây dựng, thì thanh sắt được dùng làm xà gồ để dựng cốt pha đổ bê tông phần mái rơi xuống xuyên nóc xe khiến người đàn ông chết tốt ngay trước mặt vợ con,khi hai vợ chồng trên đường đưa con đi khám bệnh.

Công trường xây dựng thường phủ bạt che chắn, thế nhưng có một món không bạt nào che nổi nên luôn luôn thò ra và gần đây liên tiếp gây tai nạn. Do chỗ nào cũng thấy các công trình xây cất mọc ra ngay giữa phố xá đông đúc chật chội nên chiếc cần cẩu cao vòi vọi chọc lên trời xanh được ví như thần chết lơ lửng trên đầu.

Cả nước như một đại công trường với các tòa chung cư cao tầng vội vã tranh nhau mọc lên, kéo theo đó là các tay cẩu vươn dài vắt vẻo hàng chục mét trên cao khiến người đi đường nhìn lên hết hồn. Ở Hà Nội, khi tài xế đang cẩu cát lên cao thì dây cáp đứt, hàng tấn cát đổ xuống đè lên một sinh viên đang chạy xe máy qua. Tại Hải Phòng, cũng cần cẩu, dĩ nhiên không có bạt phủ, bạt chỉ ngăn chặn gạch cát bụi bặm rơi vãi, chứ cỡ cần cẩu thì chịu thua, bạt không thể vươn tới. Vả lại, phủ bạt khi cần cẩu rơi xuống, bạt xỏa ra còn nguy hiểm hơn. Thành ra cần cẩu khi ngã xuống vắt ngang đường khiến một người đi đường vong mạng, người khác bị thương. Tại Nghệ An, cũng một cần cẩu đổ gục khiến ba mẹ con chết thảm…

Ngoài ra còn giàn giáo đổ sụp, thậm chí nhà đang xây sửa, balcon vẫn có thể đổ xuống khơi khơi… Nguyên nhân một phần do số tiền phạt không bao nhiêu nên người ta vẫn vi phạm. Nhà thầu tiết kiệm tối đa, làm ăn cẩu thả, thậm chí chấp nhận đóng phạt một cách dễ dàng nên tai nạn trời ơi từ các công trình xây dựng vẫn xảy ra thường xuyên, luật bị lờn khó mà sửa đổi.

Tuy nhiên tai nạn xảy ra giữa đường nhiều nhất phải kể đến tai nạn xe cộ ngày nào cũng vài vụ lớn nhỏ.

Ở Kiên Giang, cha mẹ chở hai con tới ngã tư đèn đỏ, dừng xe lại trước vạch trắng đàng hoàng chờ tới lượt đèn xanh thì bị xe ben đằng sau quẹo cua tông thẳng khiến một bé tử vong. Phải chi vượt đèn đỏ tai nạn cũng đáng tội, đằng này theo đúng luật lệ giao thông vẫn gặp nạn mới ức chứ.Bà cụ đang đứng ở phần hành lang dành cho người đi bộ trên cầu Tân Việt Hòa ở Đồng Tháp, bị thanh niên chạy xe máy lao như gió tông bà xuống sông chết tốt.

Cũng thế, tại Lâm Đồng, ông cháu bước dạo trên lề đường hẳn hoi, chứ không phải do lề đường bị xe nước sâm, sạp bún riêu… chiếm dụng mà đi lấn xuống lòng đường, bỗng xe tải ở đâu lạc tay lái leo thẳng lên lề tông chết hai ông cháu. Một phụ nữ đang đi bộ trên vỉa hè ở Thanh Hóa cũng bị xe của cảnh sát trật tự đâm vào gây thiệt mạng. Một người đàn ông đang ngồi uống nước giải khát thảnh thơi trên vỉa hè ở Phú Yên, thìxe rơ moócbỗng đâu xuất hiện, lao lên hè tông trực diện chết một cách oan uổng.

Không đi đâu cả, không hề ló mặt ra ngoài mà ngồi yên trong nhà đóng cửa kín mít vẫn không được Diêm vương buông tha vì xe ben đổ cầu Nhị Thiên Đường bị đứt thắng, lao thẳng vào nhà khiến hai người chết và nhiều người khác bị thương.

Gần đây là vụ ở Bình Phước vào giấc 4 giờ sáng, một xe bồn chở xăng va chạm với xe ba bánh chở nước đá đã lật sang bên kia đường làm đổ xăng, cháy một dãy nhà dân và làm chết 6 người gồm một gia đình 4 người và một gia đình 2 người.

Xe húccả dọc thì xảy ra thường xuyên vì đường sá lúc nào cũng dày đặc. Nhà cửa mọc chi chít như nấm, người như dòi, xe cộ như mắc cửi nên mỗi khi đụng xe, rất dễ xảy ratai nạn dây chuyền. Xe khách giường nằm chạy tới vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) đụng xe tải, sẵn trớn đâm vào con lươn giữa đường, lôi ngã hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ kéo lê nằm la liệt trên đường.

Bây giờ ra ngoài đường, thôi thì mắt nhìn mũi, chớ ngó quanh ngó quất ngắm cảnh ngắm người mà dễ gặp họa chứ chẳng chơi. Một thanh niên ở Trà Vinh dắt bộ chiếc xe máy hết xăng, một thanh niên khác trong quán nghe tiếng động, chạy ra nhìn anh chàng đạp xe mãi không nổ. Người mình chuyện gì cũng hiếu kỳ mà, hình như cuộc đời chẳng bao giờ được vui nên chuyện gì cũng thao láo nhảy vào coi, xem như được giải trí trong chốc lát, gặp đám đánh nhau như trúng số bu đen bu đỏ vòng trong vòng ngoài. Cho là bị nhìn đểu nên anh hư xetức mình gây sự, anh đứng nhìn chẳng vừa, lấy luôn vỏ chai bia xông vào đánh khiến anh hư xe tử vong và người bạn đi cùng bị thương nặng. Khổ quá tai bay họa gió, chắc tại anh đạp xe hoài không nổ, dắt bộ quãng đường dài mệt nhoài nên dễ phát bẳn và anh kia không cho phép ai phát bẳn với mình. Chỉ là đừng nhìn thôi mà mà một mạng người cũng đi toong!Cùng nguyên nhân, một thanh niên ở Nha Trang trở thành hung thủ giết người chỉ vì cho rằng người chạy xe ngược chiều nhìn đểu mình

Ở Hải Phòng, một thanh niên đi ngang, chỉ lỡ đứng lại nhìn vào phòng karaoke mà bị cả nhóm người truy sát đến tử vong. Tiệm karaoke là nơi ăn chơi (!), giống như quán ăn, quán nhậu, dễ phấn khích phát sinh gây gổ dẫn đến đánh đấm nhau. Thế nhưng khơi khơi ở ngoài đường, chẳng va chạm cũng không hiềm khích, hai nhóm thanh niên ở Bạc Liêu lao vào ẩu đả làm một người chết, một trọng thương, mười mấy người bị bắt giam chỉ vì nguyên cớ là “nhìn thấy ghét”… “Nhìn đểu” là một chữ đơn giản giải thích cho các cuộc gây hấn vô cớ, lãng xẹt.

Đúng là hiện nay ra ngoài đường chẳng những mắt nhìn mũi, chớ nhìn ngang ngó dọc ngắm quang cảnh chung quanh mà miệng cũng phải tự dán băng keo mới mong yên thân, không thì hậu họa xảy ra nhanh như chớp không ngờ.

Tại Đà Nẵng, anh bán xe nước mía ngoài vỉa hè, đã nổi nóng khi nghe khách chê ly nước bán mắc hơn giá bình thường, thế là rủ người đánh chết anh khách hàng dám cả gan nói mắc! Tại Thủ Đức, do bị một chiếc xe máy từ đằng sau chạy vượt làm văng vũng nước mưa lên người, hai bên sinh mâu thuẫn. Kết quả một người chết và hai anh em dắt tay rủ nhau vào tù.

Có lẽ là cuộc sống quá căng thẳng khiến người ta dễ nổi nóng, không giữ được bình tĩnh tới nỗi chỉ là hai anh bạn ngủ nhà người quen ở Quảng Bình, lời qua tiếng lại thì dẫn đến mâu thuẫn cự cãi nhau. Một anh đuối lý không cãi được, bèn xuống bếp vác con dao bầu lên chém anh kia chết liền tại chỗ.

Vô vàn những lý do tai nạn từ ngoài đường dẫn vào tới trong nhà.

Ở Trà Vinh, hai ông bạn sau chầu nhậu chở nhau về nhà, hỏi thăm đường nhưng ông nọ chỉ dẫn lòng vòng không hiểu. Tức mình, một ông ra quyền đánh chết ông chỉ đường cho khỏi nghe dài dòng lôi thôi. Tương tự, khi hỏi địa chỉ quán cà phê nhưng ông bảo vệ lớn tuổi, lãng tai lại người miền ngoài nên nói khó nghe. Một thanh niên cho rằng ông bảo vệ “láo” nên lao đến đấm đá ông tới chết. Có vẻ cuộc sống thật hỗn loạn và mạng người vô nghĩa.

Lại chuyện khác ở Hà Tĩnh, một thanh niên can ngăn đám đánh nhau ngoài đường. Khi về nhà, nhóm thanh niên chạy theo xông vào đánh anh thanh niên bị thương nặng dẫn đến tử vong.Những việc như thế này xảy ra rất nhiều và khắp nơi. Cứ vậytrách chi còn ai dám làm Lục Vân Tiên thời nay nữa. Chẳng lẽ cứ “Giữa đường thấy chuyện bất bình làm ngơ”,ngoảnh mặt chỗ khác cho yên thân?!

Say xỉn thì khỏi nói rồi, ma men đưa lối dẫn đường người ta tới hậu họa không thể tưởng tượng nổi.

Ở Gò Vấp, đám người nhậu nhẹt rồi tiểu vào cổng nhà người dân gần đó. Khi bị nhắc nhở, nhóm này rủ nhau kéo đến, mở chốt cổng lao vào chém chủ nhà trọng thương. Ở Bà Rịa, thấy bạn đánh người khác, thanh niên can ngăn thì bị bạn bảo: “Mày là bạn tao không bênh tao mà lại đi bênh người khác à”, rồi lấy dao đâm một nhát khiến nạn nhân tử vong.Trong lúc ngồi nhậu, cả hai tranh cãi về việc con bò trên lon nước tăng lực là đực hay cái, hậu quả 1 người mất mạng, người còn lại ngồi tù trong ân hận. Xin tô thịt cầy không được mà còn bị dượng rể mắng nhậu nhẹt không lo làm ăn, Đảo chạy về nhà lấy dao quay lại đâm chết dượng rể trước sự bàng hoàng của nhiều người trong gia đình.

Trường hợp khác, đang chơi dưới sân khu chung cư ở Hà Nội, bé gái năm tuổi bị “vật thể lạ” rơi trúng đầu, dẫn đến trọng thương.

Những “vật thể lạ” từ trên trời rơi xuống như thế này không là chuyện lạ chút nào ở các chung cư VN. Không phải chỉ rác rến, vỏ hoa, quả, giấy bánh kẹo tiện tay thả xuống mà ngay cả nhưng vật có thể gây thương tích như dao, thớt… tử các cửa sổ các tầng cao cũng cứ bay vèo vèo xuống chẳng cần biết dưới đất có ai. Ở Long An, cho rằng một người quen biết có tướng đi và cách ăn nói khó ưa nên một thanh niên đã lợi dụng đường vắng, đeo khẩu trang rồi ép xe để chém cho bõ ghét người đó.

Không kể xiết những tai nạn giữa đường như trên xảy ra.Dường như trong mỗi người, nhất là các thanh niên máu nóng, đều chứa đựng một “anh hùng rơm” nên chỉ cần xảy ra mâu thuẫn nho nhỏ, xa vài cây số cũng bùng nổ thành án mạng như chơi. Tai nạn giữa đường không thể nào lường được.

