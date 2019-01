Super Bowl 2019

New York: Đội banh bầu dục the New England Patriots sẽ vào vòng chung kết tranh cúp Super Bowl vào những ngày sắp tới và đây là lần thứ ba liên tiếp mà đội cầu này vào được vòng chung kết.

Theo nhận định của những bình luận gia thể thao, thì việc thành công của đội cầu Patriots, một phần nhờ vào tài năng của người thủ quân Tom Brady.

Trong trận tranh chức vô địch tiểu vùng AFC của hiệp hội NFL, hai đội cầu New England Patriots và đội Kansas City đã hòa nhau 31-31 và đã phải đấu thêm giờ.

Thủ quân Tom Brday đã sáng chói, đem banh về đến tận cuối sân và giúp đội cầu Patriots hạ đội Kansas City với tỷ số 37-31.

Trong tiểu vùng NFC, hai đội vào vòng chung kết là đội Los Angeles Rams và đội New Orleans Saints

Đội cầu Saints dẫn trước 23-20 ở những phút cuối cùng của trận đấu và một cầu thủ của đội Rams phạm lỗi lầm, nhưng các trọng tài có thể không thấy kịp, nên đã không phạt . Nhờ thế kicker Greg Zuerlein của đội cầu Rams đã đá banh qua khung thành ở khoảng cách 48 yards, gỡ huề 23-23 cho đội cầu Rams.

Trong giờ đấu thêm, cũng nhờ cút sút của Greg Zuerlein đã sút banh qua khung thành ở khoảng cách 57 yards, và giúp đội cầu Los Angeles Rams thắng với tỷ số 26-23.

Cuộc tranh tài Super Bowl sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 sắp tới ở cầu trường thành phố Atlanta.

Thủ quân Tom Brady của đội cầu Patriots năm nay 41 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất của hiệp hội NFL, nhưng anh ta vẫn còn phong độ và tài năng hơn nhiều thủ quân trẻ tuổi khác.