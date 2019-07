Sư ông hiếp dâm thiếu nữ

Cần Thơ: Theo những nguồn tin báo chí trong nước thì sáng ngày 11 tháng 7, công an thành phố Cần Thơ đã bắt giam ông Huỳnh Minh Toàn, pháp danh là Thích Phước Hoàng, trụ trì một ngôi chùa ở Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp về tội danh hiếp dâm một người dưới 16 tuổi.

Theo các nguồn tin báo chí thì sư ông Thích Phước Hoàng có bằng tiến sĩ và là trụ trì của hai ngôi chùa: một ở tỉnh Đồng Tháp và một ở tỉnh Kiên Giang.

Nạn nhân được xác định mới 14 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng. Bé gái được gia đình gửi vào tịnh tâm ở một ngôi chùa tại Saigon và gặp sư hổ mang..

Sư ông Thích Phước Hoàng đã dẫn cô bé này đi chơi và 27 tháng 6 vừa qua, khi đến tham quan tại một ngôi chùa lớn nhất TP Cần Thơ , sư ông đã đưa bé gái này vào nhà nghỉ trên địa bàn quận Ninh Kiều để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Nạn nhân sau đó đã tố giác ra cơ quan công an địa phương và sư ông bị bắt giữ. Tại Công an quận Ninh Kiều, sư ông bước đầu quanh co nhưng sau đó nhận tội. Do bé gái mới 14 tuổi nên Công an quận Ninh Kiều đã chuyển vụ việc lên Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thụ lý theo thẩm quyền.