STRAIGHT-PRIDE-PARADE

Nguyễn Thơ Sinh

Không luận mấy câu ca dao: Đàn ông nằm với đàn ông/Như gốc như gác như chông như chà/Đàn ông nằm với đàn bà/Như lụa, như lĩnh, như hoa trên cành, chỉ nói đến câu tục ngữ: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam, đủ thấy xu hướng tính dục nam nữ (straight, hay còn gọi heterosexuality) là chuyện bình thường trời sinh, tự nhiên, chẳng có gì đáng ầm ĩ. Vâng. Âm và dương. Đó là sự tác thành tuyệt hảo. Là quà tặng của Tạo hóa đối với các loài thụ tạo. Dòng tộc được lưu truyền, hệ gene được bảo tồn, cuộc sống tiếp nối. Đó là chuyện không hề thiên kinh địa nghĩa chút nào.

Theo kinh nghiệm dân gian, các sinh hoạt thuở thiếu thốn các phương tiện nên kinh nghiệm tích lũy trở thành kim chỉ nam cần thiết. Lấy thời tiết oi bức làm ví dụ, không quạt điện, không máy điều hòa không khí, thời tiết oi bức được xử lý bằng quạt nan, quạt mo. Còn không thì nhờ gió. Mùa hè thì oi, nên thỉnh thoảng được một cơn gió mát thổi qua mới sướng làm sao.

Lần dở trong văn hóa Việt, “nồm nam” là khái niệm dân dã chan hòa, đậm nét ấn tượng đối với người Việt cổ xưa. Vâng. Gió nồm, hay còn gọi là nồm nam thổi từ hướng đông nam đem theo hơi mát của biển. Nồm nam xuất hiện từ tầm trưa đến xế chiều, rất dễ chịu. Vì thế khi cất nhà các cụ nhắm đến chuyện hứng những cơn gió nồm nam hiền hòa ấy. Từ kinh nghiệm thực tế đó, hướng nam là chọn lựa phong thủy thuận lợi nhất so với những hướng khác. Nhà hướng bắc vách phía sau chắn hết gió nồm nam. Nhà hướng đông sáng ra nắng hắt vào nhà đến tầm xế trưa, gió nồm nam thổi vào hông nhà. Còn làm nhà hướng tây nắng buổi chiều gay gắt, gió nồm nam bị chái nhà chắn mất.

Cuối cùng chỉ còn mỗi hướng nam. Nếu được, người ta sẽ chọn hướng này. Song vì đường làng có lối ngang, lối dọc, đâu phải căn thổ nào cũng quay về hướng nam. Cuối cùng thành lệ, hướng nam là hướng lý tưởng nhất, gần như bất di bất dịch, không cãi cự lôi thôi. Song không ai rõ từ khi nào ông bà mình liên hệ chuyện “làm nhà hướng nam” với “lấy vợ đàn bà”. Ai cũng biết, lấy vợ hiển nhiên đàn ông lấy đàn bà. Rõ ràng câu: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam; không phải câu nói xuôi vần thuận miệng, mà là một nhắc nhở kinh điển, cứ thế mà làm, chẳng bao giờ sai được.

Tại Mỹ một thập niên gần đây nhiều trào lưu đấu tranh tư tưởng đem lại những thắng lợi cho giới LGBTQ. Trong văn hóa Mỹ và tư tưởng Tây phương cấp tiến, quan hệ tình cảm cá nhân là quyền cơ bản của con người. Chuyện lấy vợ “đàn ông”, hay lấy vợ “đàn bà” không còn là chuyện lớn. Thích ai thì cứ lấy. Thậm chí ở Việt Nam, cái nôi của câu tục ngữ: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam hiện nay đã “du di” nhiều, thiên hạ không còn coi nặng xu hướng tính dục của gã thợ hồ hàng xóm, của mấy cậu sinh viên đại học thuê nhà trong khu hẻm, của cô kế toán làm cho một công ty nước ngoài, hay cô gái bán nước mía bến xe. Mọi người hiểu ngầm. Hồn ai nấy giữ, khôn nhờ dại chịu, nước sông không phạm nước giếng…

Vâng. Bạn biết hôn nhân đồng tính tại Mỹ chính thức trở thành “Law of the land” vào ngày 26 tháng 06 năm 2015. Năm mươi tiểu bang và các vùng thuộc lãnh thổ Mỹ công nhận kết hôn đồng tính. Vừa rồi có thêm Đài Loan tham gia danh sách các nước thừa nhận hôn nhân đồng tính.

Hiếu kỳ, lên mạng, theo ABC News, trong số 195 quốc gia có 30 nước tôn trọng hôn nhân đồng tính. Làm một bài toán thống kê đơn giản, ta có 15% các nước công nhận hôn nhân đồng tính. Netherland là nước đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính (2000). Canada là nước thứ ba (2005). Mười năm sau mới đến lượt Mỹ (2015). Ecuador là nước gần đây nhất, tháng 06 năm 2019 (đồng thời là nước thứ 5 của Châu Mỹ La tinh) công nhận hôn nhân đồng tính.

Tháng sáu đã qua. Tháng Pride của người đồng tính đã khép lại nhường chỗ cho mùa hè oi bức với hương vị ngọt thơm của cherry và dưa hấu. Những cuộc diễn hành rầm rộ của giới LGBTQ đã kết thúc. Nhưng với nhiều người Mỹ (đã đến lúc) Hoa Kỳ cần có những cuộc diễn hành của giới straight (heterosexual). Họ tin rằng nước Mỹ cần có những cuộc diễn hành của các ông bố, các bà mẹ, những cặp nam nữ tình nhân. Theo họ Mỹ cần những cuộc diễn hành Straight-Pride-Parade vì gần đây các cuộc diễn hành của giới LGBTQ càng lúc càng trở nên hoành tráng, rầm rộ khắp nơi trên bản đồ thời sự xã hội Mỹ, đặc biệt mỗi độ tháng sáu quay về.

Một dạo giới LGBTQ được coi là bất thường. Thực ra với kiến thức mới, đồng tính không bất thường, nó bình thường, song với tỷ lệ thấp (dao động trong khoảng 4.5% người trưởng thành, theo nghiên cứu của Reuters) nghiễm nhiên trở thành thiểu số (minority). Song thiểu số không có nghĩa là bất thường. Thiểu số, diễn nôm đơn giản có nghĩa là không nhiều bằng đa số. Nay nhiều người Mỹ dị ứng với giới LGBTQ cảm thấy các cuộc diễn hành Straight-Pride-Parade rất cần thiết vì nó giúp trung hòa ảnh hưởng độc hại của các cuộc diễn hành Gay-Pride-Parade.

Thực ra Gay-Pride-Parade rất cần thiết với cộng đồng LGBTQ bởi trong lịch sử hình thành phát triển nhân quyền, những trang sử nhói lòng đối xử phân biệt cay đắng còn nguyên đó. Họ bị chà đạp ngoài sức tưởng tượng. Thành kiến xã hội, ảnh hưởng tôn giáo, kỳ thị, sợ sệt, xa lánh; cuối cùng công khai bản thân thuộc giới LGBTQ là cách tự-mình-hại-mình dễ dàng nhất. Vì thế nhiều người giới LGBTQ chấp nhận dồn nén, nín nhịn, dối lòng, sống hai mặt, tất cả chỉ để mưu cầu một cuộc sống bình an yên ổn.

Sau đó vài cá nhân giới LGBTQ can đảm đứng lên. Xã hội thay đổi cách nhìn. Quyền con người được nhìn qua lăng kính dân chủ. Dư luận chung bắt đầu bớt dần cái nhìn xa lạ, dửng dưng. Họ cởi mở hơn, không dị ứng gay gắt, đôi khi họ tỏ ra sẵn sàng lắng nghe và quan sát. Tuy nhiên không phải ai cũng thế. Vẫn còn đó những tư tưởng bảo thủ, lề phải, truyền thống; lo ngại quyền của người đồng tính là một mối đe dọa với xã hội cần bài trừ, hạn chế, càng triệt để càng tốt.

Đọc tin tức Mỹ, gần đây tại Modesto, California một nhóm heterosexual cổ xúy vận động tổ chức một Straight-Pride-Parade vào ngày 24 tháng 08 tại Graceada Park với mục tiêu tôn vinh quan hệ tình cảm nam nữ tự nhiên. Chính quyền thành phố Modesto hiện đang tiến hành xem xét một cuộc diễn hành như thế có nên không. Theo phát ngôn viên Thomas Reeves của thành phố Modesto đây là một sự kiện nhạy cảm. Tuy nhiên đây là thủ tục xin phép (như bao nhiêu thủ tục khác) nên đơn xin tổ chức diễn hành Straight-Pride-Parade phải được xét duyệt. Thomas Reeves cho biết (nguyên văn): We can’t deny a permit based on values. The approval of this permit would definitely not be an endorsement or sponsorship of any particular message by the city. Dịch thoát nghĩa, theo ông, thành phố Modesto không thể từ chối nhận đơn với lý do “cổ xúy giá trị tinh thần”, tuy nhiên cấp phép tổ chức diễn hành Straight-Pride-Parade không có nghĩa thành phố Modesto ủng hộ một xu hướng tính dục nhất định nào đó.

Những tờ bướm (fliers) mời tham dự có in những chữ như heterosexuality (tính dục nam nữ), western civilization (văn minh Tây phương), và Christianity (Ki-Tô giáo) được coi là nội dung chủ yếu của diễn hành Straight-Pride-Parade. Theo lời Don Grundmann, chủ tịch tổ chức National Straight Pride Coalition trả lời phỏng vấn tờ USA Today, Ki-Tô giáo và chủ nghĩa Satan và chủ nghĩa nhân văn là hai tín ngưỡng đối đầu. (Nguyên văn): There’s essentially a war between two opposing religions. One is Christianity, and the other is satanism and humanism. Theo ông xu hướng đồng tính đang bành trướng, lấn lướt, chèn ép, tấn công người da trắng, tấn công vai trò nhân định truyền thống, và văn minh Tây phương. Vì thế Straight-Pride-Parade chính là vũ khí chống lại Gay-Pride-Parade.

Theo bạn, ai có lý? Bạn có thấy Straight-Pride-Parade là cần thiết? Có thể lắm. Bởi mối ưu tư của giới bảo thủ lớn lên với nếp nghĩ truyền thống sự bành trướng các trào lưu ủng hộ quyền người đồng tính đã vượt quá những vạch kẻ. Họ sợ. Họ e ngại các trào lưu LGBTQ càng lúc càng ảnh hưởng xấu đến “hàn thử biểu” của hệ quang phổ xu hướng tính dục trên đất Mỹ.

Nếu mùa phiếu 2020 (có mặt ứng cử viên đồng tính công khai (open gay) Pete Buttigieg của Đảng Dân chủ) đang trong giai đoạn tăng tốc, liệu cử tri lần này có hứng thú với các vấn đề văn hóa xã hội. Hay càng lúc càng có những chia rẽ sâu sắc hơn. Điển hình mùa phiếu 2016 ứng viên Donald J. Trump còn ve vãn thành phần cử tri LGBTQ, lần này ông rất tự tin, không cần đến lá phiếu của nhóm LGBTQ nữa.

Quả nhiên thế. Với hơn hai năm nhiệm kỳ đầu, số thẩm phán liên bang (federal judges) ông đề cử được coi là kỷ lục, 2 thẩm phán Tòa Tối cao (United States Supreme Court), 43 thẩm phán liên bang tòa phúc thẩm (United States Courts of Appeals), 90 thẩm phán liên bang tòa cấp quận (United States District Courts). Theo nhiều người cần một thời gian dài phe cấp tiến mới lấy lại thế mạnh, thậm chí họ đang lo với hệ thống tư pháp Mỹ nghiêng về phe truyền thống, nhiều luật quan trọng của Mỹ có thể bị đảo lộn hoặc bị ảnh hưởng nặng.

Trở lại chuyện Straight-Pride-Parade có cần thiết(?), và nếu có, người ta sẽ thấy gì? Những băng rôn? Những biểu ngữ? Liệu có tưng bừng, hoành tráng sắc màu? Hay chỉ những ông bố, bà mẹ với những đứa trẻ, và các cặp tình nhân nam nữ? Còn thái độ của dư luận? Liệu họ có nghĩ: Đã là tự nhiên đâu cần chứng minh này nọ. Vàng thật không ngại lửa. Nếu đúng, tự thân xu hướng heterosexuality sẽ là một mệnh đề phát biểu thuyết phục, đâu cần phải parade này, parade nọ.

Hay câu tục ngữ: Lấy vợ đàn bà, làm nhà hướng nam đã khác trước. Ngày nay xây nhà có máy quạt, có điều hòa AC, nhà xoay hướng nào cũng được, không nhất thiết cứ phải hướng nam. Mọi chuyện đảo lộn. Và ưu tư của giới straight có lẽ có lý do. Thế mới biết xã hội chúng ta đang sống có quá nhiều đổi thay, phải không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh