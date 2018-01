Steven Seagal phủ nhận tấn công tình dục Rachel Grant

Nữ diễn viên Rachel Grant tiết lộ sự việc xảy ra khi hai người gặp nhau nhân buổi thử vai cho phim Out for a Kill tại thành phố Sofia (Hungary) năm 2002. Rachel Grant cho biết sau “tai họa” này cô bị loại khỏi phim Out for a Kill.

Tuyên bố với phóng viên BBC, Grant nói là cô chỉ muốn chia sẻ câu chuyện không vui của mình để khuyến khích những ai rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy mạnh dạn lên tiếng.

Nhưng Steven Seagal (diễn viên phim hành động kiêm nhà sản xuất phim) kịch liệt phủ nhận cáo buộc này. Trước đó, các luật sư của Seagal cũng bác bỏ một cáo buộc khác là ông đã cố “khoe của quý” trước một nữ diễn viên. Một số lời tố cáo nữa cũng bị bác bỏ.

Thông báo của luật sư đại diện cho Seagal viết: “Thân chủ chúng tôi phủ nhận từng gặp riêng Rachel Grant và tấn công cô ấy khi phim đang được quay tại Sofia, Bulgaria vào năm 2002”.

Cuối tuần qua, kênh CBS News đưa tin Sở cảnh sát Los Angeles đang điều tra đơn tố cáo Steven Seagal tấn công tình dục một nạn nhân.

Steven Seagal năm nay 65 tuổi đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin cấp quyền công dân Nga vào năm 2016. Ông nổi tiếng với những vai diễn hành động trong hai thập niên 1980 và 1990, kể cả loạt phim chiến tranh Under Siege.

Rachel Grant được biết đến với vai diễn “Bond girl” Peaceful trong phim Die Another Day (2002). Grant, lúc đó 26 tuổi, cho biết rất háo hức chờ gặp Seagal tại một căn phòng khách sạn cùng với đạo diễn phim nhưng chỉ có mình Seagal trong phòng.

Grant kể: “Ông ấy nhiều lần yêu cầu tôi cởi đồ nhưng tôi từ chối. Nhưng ông ta vẫn lột được phần trên của tôi, đẩy tôi xuống giường và bắt đầu “khoe của”. Khi thấy tôi oà khóc, ông ấy mới chịu dừng lại, xin lỗi và nói rất thích hẹn hò với các diễn viên đóng chung để tăng cường ‘hóa chất diễn xuất’! Thật là khủng khiếp và tôi thấy mình bị tổn thương. Khi một diễn viên khác bước vào phòng, sự việc mới kết thúc”.

Năm nay 41 tuổi, Grant vừa đóng phim vừa sản xuất phim và dẫn chương trình.