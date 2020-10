Sophia Loren vẫn đóng phim ở tuổi 86

Sau 11 năm vắng bóng trên màn ảnh, minh tinh Sophia Loren, biểu tượng sắc đẹp một thời chuẩn bị trở lại với điện ảnh dù đã 86 tuổi.

Sophia Loren sắp trở lại trong một cuốn phim nói tiếng Ý mang tên The Life Ahead, sẽ được chiếu trên nền tảng Netflix. Phim do chính con trai của nữ diễn viên – Edoardo Ponti làm đạo diễn. Sophia vào vai Madame Rosa – một phụ nữ Do Thái giúp nuôi dạy con của những người phụ nữ là gái mại dâm.

The Life Ahead dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Pháp Romain Gary, trước đó được chuyển thể lên màn ảnh với tựa Madame Rosa (1977).

Sophia Loren nói với trang tin Deadline: “Tôi là người hâm mộ cuốn sách của Romain Gary. Khi con trai tôi gợi ý tham gia diễn xuất, tôi chớp ngay cơ hội. Có thể nói chuyện đó tựa hồ một giấc mơ trở thành sự thật. Thú thật, tôi thích nhân vật Rosa. Bà ấy lúc thì mạnh mẽ, lúc lại mong manh, đến cuối bà là người sống sót. Những hành động của bà khiến tôi nhớ đến mẹ. Nội dung truyện vừa hài hước vừa đau lòng. Đó là câu chuyện vừa thơ mộng vừa cảm động về mối quan hệ giữa hai nhân vật mà bề ngoài tưởng chừng hoàn toàn khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và thế hệ”.

Sophia Loren sinh năm 1934 và lớn lên tại thủ đô Rome của Ý. Năm 1950, khi mới chỉ 16 tuổi, Sophia Loren tham gia cuộc thi Miss Italia và dành giải Á hậu 2. Vai diễn trong phim Two Women (1961) đưa tên tuổi Sophia Loren lên đỉnh cao sự nghiệp với nhiều giải thưởng danh giá như tượng vàng Oscar, Cành cọ vàng tại lễ hội điện ảnh Cannes… Năm 1964, bà nhận được 1 triệu Mỹ kim thù lao khi xuất hiện trong phim The Fall of the Roman Empire. Một số phim gắn với tên tuổi của Sophia Loren là Yesterday, Today and Tomorrow (1963), Marriage Italian-Style (1964), A Special Day (1977)… hay phim ca nhạc Nine bà tham gia khi đã 75 tuổi (2009) và My House is Full of Mirrors (2010).

Bà kết hôn với nhà sản xuất phim kỳ cựu Carlo Ponti năm 1966, ông qua đời năm 2007 và hai người có 2 con trai

Đóng phim từ khi còn ở tuổi thanh xuân, sở hữu đường cong bốc lửa, Sophia Loren nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh nước Ý nói riêng và thế giới nói chung.