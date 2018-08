Sóng nóng vẫn tiếp tục hoành hoành

Ottawa: Trong ngày chúa nhật 5 tháng 8, sở khí tượng Canada đã lên tiếng khuyến cáo là một trận sóng nóng vẫn tiếp tục bao phủ hai thành phố Ottawa và Gatineau.

Nhiệt độ tại vùng thủ đô Ottawa trong ngày chúa nhật và thứ hai đã ở mức 30 độ C, và cộng thêm với sức nóng của độ ẩm đã lên đến 40 độ C( 104 độ F).

Nhiệt độ vào buổi tối hôm chúa nhật chỉ xuống ở mức 20 độ C, đã không giúp gì cho cư dân trong hai thành phố này, khi nhiệt độ ban đêm vẫn ở mức cao.

Những vùng đang có sóng nóng là hai thành phố Ottawa, Gatineau, Kingston, Brockville, Cornwall, Pembroke và Chelsea.

Sở khí tượng Canada cũng lên tiếng khuyến cáo cư dân trong các thành phố đang bị sóng nóng bao phủ, phải cẩn thận vì có thể bị đột quỵ vì nóng hay bị kiệt sức.

Cái nóng cũng đang bao phủ nhiều nơi trên thế giới.

Nhiệt độ trong ngày chúa nhật 5 tháng 8 ở thành phố Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha đã lên đến 44 độ C (111 độ F).