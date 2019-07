Sóng nóng ở miền trung tây và miền đông nước Mỹ

Houston, Texas: Gần 200 triệu người Mỹ đã phải đối phó những trận sóng nóng bao phủ từ miền trung tây qua đến miền đông nước Mỹ.

Sở khí tượng quốc gia Hoa Kỳ đã báo động là nhiều nơi nhiệt độ trong ngày thứ bảy 20 tháng 7 lên đến trên 90 độ F và cộng thêm sức nóng của độ ẩm sẽ lên đến 115 độ F ( 46 độ C)

Phần lớn nước Mỹ đang ở trong lò lửa từ vùng Texas Panhandle lên đến Middle Mississippi và vùng thung lũng Ohio, một phần của vùng Đại Hồ cũng như vùng đông bắc Hoa Kỳ.

Cư dân ở thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska đã phải chịu đựng nhiệt độ trong ngày thứ bảy lên đến 117 độ F ( 47.3 độ C): quả là nóng!

Theo bác sĩ Chistopher Rodriguez , giám đốc cơ quan the Homeland Security and Emergency Management thì đây là một trong những trận sóng nóng dữ dội nhất diễn ra ở Mỹ trong vòng nhiều năm qua.

Cuộc tranh tài thể thao triathlon ở thành phố New York trong hôm thứ bảy đã bị hủy bỏ, vì thời tiết quá nóng.

Người ta cũng nên cẩn thận kẻo bị say nóng ( heat stroke)

Những triệu chứng của say nóng là nôn mửa, chóng mặt, nhịp tim đập nhanh và khó thở.