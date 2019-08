Sóng nóng ở Âu Châu là do con người tạo ra.

Luân Đôn, Anh quốc: Theo kết quả cuộc nghiên cứu vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 9 tháng 8 thì nguyên nhân của những trận sóng nóng kỷ lục diễn ra ở Âu Châu trong tháng 7 vừa qua, phần lớn do người tạo ra .

Cuộc nghiên cứu bao gồm những nhà chuyên môn về khí hậu của các quốc gia Pháp, Hòa Lan, Anh, Thụy Sĩ và Đức cho thấy là những trận sóng nóng cực kỳ xảy ra trong mùa hè năm nay là do những thay đổi thời tiết vì trái đất quá nóng, và nguyên do cũng là từ con người.

Các nhà khoa học cũng cho rằng nếu không có những ảnh hưởng của con người thì thời tiết trong mùa hè năm nay có thể không đến nỗi quá tệ.

Theo giáo sư Robert Vautard của viện khoa học the Institut Pierre Simon Laplace ở Pháp và cũng là một trong những nhà khảo cứu, thì cư dân ở Âu Châu sẽ phải làm quen với những trận sóng nóng cực kỳ, diễn ra thường xuyên hơn.

Những trận sóng nóng với nhiệt độ lên đến 45 độ C sẽ có những ảnh hưởng đến việc trồng trọt, về nguồn nước uống ở Âu Châu.