Sóng nóng bao phủ trời Cali,dân Việt ào ào ra tắm biển

Huntington Beach, California: Bắt đầu từ ngày thứ sáu 24 tháng 4, có hai bãi biển ở tiểu bang California được mở cửa lại cho cư dân vào tắm biển là bãi biển Huntington Beach và bãi biển New Port Beach.

Theo các giới chức chính quyền thì trong buổi chiều thứ sáu 24 tháng 4, có trên 40 ngàn người đến bãi biển New Port Beach. Nhiệt độ trong ngày thứ bảy ở nhiều thành phố miền nam Cali, nhiệt độ lên đến trên 80 độ F,một trận sóng nóng bao phủ bầu trời Cali

Cũng theo báo Người Việt trong hôm thứ bảy ngày 25 tháng 4, hàng ngàn người Việt cũng ra tránh nóng ở các bãi biển Cali vừa được mở cửa.

Người ta cũng không để ý đến việc phải giữ khoảng cách 2 mét ( 6 feet) khi đi trên bãi biển: hàng hàng lớp lớp người nối đuôi nhau.

Một người đàn ông Việt ở thành phố Westminster nói là ở nhà nóng quá cho nên ông ra đây hóng gió, và trước khi có trận đại dịch, ông vẫn thường ra đây câu cá.

Có cô Julio Đặng, sinh viên trường đại học Golden West cũng nói là cô ra ngoài biển ngồi đọc sách.

Có ông người Việt ở thành phố Garden Grove nói là tổng thống Trump nói là con cô vít không thích nắng, nên hôm nay ông đem vợ ra biển..tẩy vi rút.

Cảnh sát tuần tra ở các bãi biển vừa được mở cửa, đã không phạt vì lý do không tuân lệnh “giao thiệp cách khoảng” mà chỉ phạt những người đậu xe trái phép: có quá nhiều người ra biển và không đủ chỗ cho xe đậu.

Tại Canada, chính quyền tỉnh bang New Brunswick, một trong số những tỉnh bang và địa hạt ở Canada không có người chết vì COVID-19 đã cho mở cửa lại các bãi biển, các công viên, các sân đánh gôn, sinh viên đại học có thể trở lại trường, các buổi lễ tôn giáo cũng được phép tổ chức ngoài trời, nhưng phải tuân theo việc giữ khoảng cách giao thiệp.

Tại Tây Ban Nha, hàng triệu trẻ em dưới 14 tuổi được phép cho ra ngoài đường, sau 42 ngày bị giữ trong nhà, với điều kiện những trẻ em này phải tuân theo việc giữ khoảng cách giao thiệp và phải có người lớn đi theo.

Nhiều bãi biển ở Tây Ban Nha cũng được mở cửa, nhưng người ta chỉ có quyền đi dạo, không được tắm biển và không được phơi nắng.

Tính đến ngày chúa nhật 26 tháng 4, có gần 3 triệu người nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới và trong số này có gần 200 ngàn người chết.

Hoa Kỳ có gần 1triệu người nhiễm bệnh và có gần 54 người chết. Tại Canada có trên 45 ngàn người nhiễm bệnh và trên 2,500 người chết.