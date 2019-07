Sóng nóng bao phủ miền đông Canada

Toronto: Nhiệt độ trong những ngày sắp đến, kể từ ngày thứ sáu 19 tháng 7, lên đến ở mức 45 độ C ở các thành phố Toronto, Montreal và Ottawa, và đây là một cái nóng kỷ lục ở miền đông Canada.

Theo khí tượng gia Dave Phillips của sở khí tượng Canada thì nhiệt độ trong những ngày cuối tuần ở miền đông Canada đã cao hơn mức bình thường trong cùng thời gian của những năm trước, từ 5 độ C cho đến 8 độ C.

Nhiệt độ cũng gia tăng đến mức kỷ lục ở các tỉnh bang miền Đại Tây Dương như Nova Scotia, New Brunswick.

Khí tượng gia Phillips cũng nói là Canada đang ở trong thời gian nóng nhất trong năm: Dog Days of Summer.

Cũng theo khí tượng gia Phillips thì cái nóng gây những nguy hiểm nhất vào ban đêm, và những người bị ảnh hưởng nhiều nhất là những người già, những trẻ em, những sản phụ và những người có bệnh mãn tính.

Các giới chức trong các thành phố như thành phố Toronto cũng khuyến cáo cư dân nên cẩn thận tránh nóng: đi ra ngoài các trung tâm chống nóng, vào các thư viện, các thương xá, nếu nhà không có hệ thống máy điều hòa không khí.

Người ta cũng nên uống nhiều nước và tránh ra ngoài nắng, nhất là vào buổi trưa.