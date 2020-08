Sòng bài The Mirage mở cửa lại

Las Vegas: Theo những tin tức vừa loan báo thì hệ thống sòng bài The Mirage sẽ mở cửa hoạt động lại vào cuối tháng 8 này.

Một trong những sòng bài nổi tiếng nhất của công ty MGM Resort là khách sạn sòng bài the Mirage ở thành phố Las Vegas. Khách sạn sòng bài The Mirage có 3,044 phòng sẽ mở cửa sòng bài trở lại vào ngày 27 tháng 8, kịp trước ngày lễ Lao Động, để đón khách trở lại sòng bài.

Ông Bill Hornbuckle, chủ tịch điều hành của công ty MGM Resort cho biết vào ngày 4 tháng 6, những khách sạn kiêm sòng bài MGM đã mở cửa lại là Bellagio, New York-New York và MGM Grand.

Đại khách sạn sòng bài The Mirage là khách sạn chót trong số 13 khách sạn sòng bài của công ty MGM ở thành phố Las Vegas, được mở cửa.