Số nhà thuyền gia tăng ở hồ Nipigon.

Nipigon Lake, Ontario: Trong hôm thứ bảy ngày 1 tháng 9, các tù trưởng của các bộ lạc First Nations đã bày tỏ những lo ngại là số nhà thuyền (house boat) dùng hồ Nipigon làm nơi tạm trú đã ngày một gia tăng.

Các vị tù trưởng của bộ lạc thổ dân First Nations cho biết là số người không phải là thổ dân, dùng nhà thuyền sống trên hồ Nipigon ngày một nhiều.

Theo tù trưởng Wilfred King của bộ lạc Gull Bay thì một cuộc họp khẩn cấp giữa các tù trưởng của người thổ dân First Nations đã diễn ra trong tuần trước vì số nhà thuyền gia tăng trong khu vực hồ Nipigon.

Các tù trưởng đã không hài lòng khi những cư dân sống trên các nhà thuyền đã bắt cá và thải những đồ dơ dáy trong hồ.

Hồ Nipigon nằm ở phía tây bắc của tỉnh bang Ontario là một chiếc hồ lớn chảy vào hồ Superior, hồ lớn nhất trong Ngũ Đại Hồ.