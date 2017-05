Số nhà được xây cất ở thành phố Hamilton trong năm nay sẽ sút giảm

Hamilton, Ontario: Theo bản công bố của tổ chức tham vấn kinh tế the Conference Board of Canada thì nền kỹ nghệ xây cất nhà cửa ở thành phố Hamilton trong năm 2017, sẽ chậm bước tiến hơn so với những phát triển mạnh mẽ trong năm 2016.

Tuy nhiên cũng theo nhận định của tổ chức tham vấn này thì nền kinh tế ở thành phố Hamilton sẽ tiến đều đặn, không quá mạnh mẽ như năm ngoái.

Tổ chức the Conference Board of Canada cũng tiên đoán là năm nay sẽ có thêm 2,600 công ăn việc làm mới ở thành phố, so với chỉ có 1,400 công việc mới trong năm ngoái 2016, và sẽ giúp cho tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố này sút giảm.

Trong vòng ba tháng qua kể từ đầu năm 2017, giá trung bình của một căn nhà trong thành phố Hamilton đã gia tăng từ mức $449,767 lên đến $560,999.

Một trong những nền kỹ nghệ chính của thành phố Hamilton là ngành sản xuất hàng hóa công nghiệp (industrial manufacturing). Những ngành có thêm việc làm trong năm nay theo như những tiên đoán là các ngành về dịch vụ luật pháp, kỹ nghệ cao kỹ, giải tró, giáo dục và y tế.

Số hành khách đi và đến phi trường quốc tế John C. Munro ở thành phố Hamilton gia tăng 6.5 phần trăm trong năm 2016.

Hiện có các hãng hàng không có dịch vụ đến phi trường John C. Munro là hãng hàng không Air Canada, West Jet và New Leaf Travel.