Số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tự Do ngang ngửa nhau.

Ottawa: Ngày bầu cử dân biểu liên bang ngày 21 tháng 10 sắp đến, và tính đến ngày thứ ba 15 tháng 10, thì đã có trên 2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trước, và theo kết quả các cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy số người ủng hộ hai đảng Bảo Thủ và Tự Do vẫn ngang ngửa nhau.

Theo công bố của đài CBC thì 32.2 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Bảo Thủ của thủ lãnh Andrew Scheer, trong khi 31.4 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ đảng Tự Do của thủ tướng Justin Trudeau, số người ủng hộ những đảng NDP và Bloc Quebecois gia tăng sau cuộc điều trần mới đây.

Số người ủng hộ đảng Bảo Thủ chiếm đa số ở miền tây Canada, trong khi đảng Tự Do có nhiều ủng hộ ở tỉnh bang Ontario, Quebec và các tỉnh bang ở miền Đại Tây Dương.

Đảng Bloc Quebecois có số người ủng hộ gia tăng trong những ngày qua, và có thể gây khó khăn cho đảng Tự Do trong việc chiếm đa số ghế trong cuộc bầu cử sắp đến.