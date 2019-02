Số người trẻ thuộc thế hệ millennials bị ung thư gia tăng.

New York: Theo những thống kê của hiệp hội ung thư Hoa kỳ, the American Cancer Society, thì càng ngày số người trẻ thuộc thế hệ millennials bị ung thư ngày một tăng.

Những người trẻ thuộc thế hệ millennials là những người ở tuổi từ 36 tuổi trở xuống.

Bản nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí y khoa the Lancet Public Health, đã tìm hiểu về 12loại ung thư thông thường trong thời gian từ năm 1995 cho đến năm 2014.

Theo khảo cứu gia Ahmedin Jemal, đồng tác giả của bản khảo cứu thì nguy cơ bị ung thư của những người trẻ ngày càng gia tăng và một phần nửa những người bị ung thư này có liên quan đến tình trạng béo phì.

6 loại ung thư mà những người trẻ bị ngày càng nhiều và có liên quan đến tình trạng béo phì là e colorectal, endometrial, gallbladder, kidney, pancreatic và multiple myeloma, một loại ung thư liên quan đến tủy xương.

Trước đây 6 loại ung thư vừa kể trên là những loại ung thư mà đa số người bị là những người ở tuổi 60 và 70.

Tỷ lệ bị bệnh ung thư trực tràng, nội mạc tử cung ( endometrial), tụy tạng và túi mật ở những người trẻ đã tăng gấp đôi, so với những người ở thế hệ trước và cùng trong khoảng tuổi tác.

Những bệnh ung thư liên quan đến tình trạng béo phì gia tăng, cho thấy béo phì là một bệnh dịch toàn cầu:

theo tổ chức y tế thế giới WHO thì trên thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ người nặng cân quá khổ ( overweight) và trong số này có khoảng 300 triệu người bị bệnh béo phì và phải chữa trị.

Theo những khảo cứu ở Anh quốc thì 7 trong số 10 người sinh trong khoảng từ những năm 1980s đến 1995 sẽ bị nặng cân quá khổ hay bị bệnh béo phì khi những người này đến tuổi từ 35 cho đến 40 tuổi.