Số người chết vì COVID-19 ở tiểu bang New York lên đến trên 1 ngàn người.

New York: Tính đến tối hôm chúa nhật ngày 29 tháng 3, đã có trên 1 ngàn người chết vì nhiễm COVID-19 ở tiểu bang New York: 776 người chết trong thành phố New York và ít nhất có 250 người chết ở rải rác trong tiểu bang.

Việc lan truyền loài vi rút này ở tiểu bang New York đã diễn ra rất nhanh và không kiểm soát được: Người đầu tiên bị nhiễm coronavirus ở tiểu bang New York là một nhân viên y tế, đi chơi về từ Ba Tư và phải vào bệnh viện vào ngày 1 tháng 3.

Cho đến ngày 20 tháng 3, có 35 người chết vì COVID-19 và trong vòng có 9 ngày, số người chết vì loài virút này: thật là kinh khủng!!

Cũng tính đến ngày chúa nhật 29 tháng 3, tại Hoa Kỳ có 140,886 người bị nhiễm COVID-19 và trong số này có 2,467 người chết.