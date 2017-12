Số du khách đến vùng thủ đô Ottawa-Gatineau trong năm 2017, gia tăng cao nhất so với các thành phố khác.

Ottawa: Theo bản tường trình của tổ chức tham vấn the Conference Board of Canada, vừa phổ biến thì trong năm 2017 này, số du khách đến vùng thủ đô Ottawa và thành phố Gatineau đã gia tăng 5.5 phần trăm, mức gia tăng của số du khách cao nhất so với những thành phố khác ở Canada.

Thành phố Montreal đứng hàng thứ nhì với số gia tăng du khách là 5.1 phần trăm.

Theo tổ chức tham vấn the Conference Board of Canada, thì số du khách gia tăng trong năm nay vì năm nay là năm đặc biệt, kỷ niệm 150 năm sinh nhật Canada.

Hàng trăm những cuộc hội hè, được tổ chức trên toàn Canada, những dịch vụ miễn phí vé vào cửa các công viên quốc gia cũng giúp thu hút thêm du khách, không những ở ngoại quốc mà ngay cả ở trong Canada.

Tại thành phố Montreal, năm nay cũng là năm sinh nhật thứ 375 của thành phố này và hóa ra thành phố Montreal đã nhiều tuổi hơn cả Canada nếu tính chung.

Sự gia tăng của số du khách cũng giúp cho nền kinh tế của Canada tiến mạnh trong năm nay:mức tổng sản lượng nội địa gia tăng 3.1 phần trăm.