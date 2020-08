Sinh viên du học Việt ở Úc bị bắt về tội trộm những túi xách tay đắt tiền

Sydney,Úc Đại Lợi: theo những tin tức loan báo thì vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát thành phố Sydney da94 bắt giữ một sinh viên du học Việt Nam về tội ăn cắp những đồ hàng hiệu trong nhiều cửa hàng trong thành phố.

Theo lời than phiền của nhiều cửa hàng ở các thành phố Sydney, Melbourne.. bị mất cắp, cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau khi một cửa hàng trên đường Castlereagh bị trộm lấy mất 3 túi xách tay trị giá 11 ngàn Úc kim.

Nghi can bị bắt giữ là một du học sinh Việt Nam 25 tuổi, và cảnh sát đã khám xét phòng trọ của nghi can tịch thu hàng loạt những túi xách hàng hiệu mà trị giá trên 50 ngàn Úc kim.

Theo bản cáo trạng thì nghi can này đã ăn trộm và sau đó rao bán những hàng ăn trộm trên Facebook