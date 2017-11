Siêu người mẫu Kate Upton thành hôn cùng siêu sao Justin Verlander.

Tuscany, Ý Đại Lợi: Lễ thành hôn giữa một cặp trai tài gái sắc đã diễn ra ở khu nghỉ mát đắt tiền Rosewood Castiglion Del Bosco ở thành phố Tuscany, Ý Đại Lợi, trong hôm thứ bảy ngày 4 tháng 11 vừa qua.

Chú rể là tay ném Justin Verlander, 34 tuổi, của đội cầu Hosuton Astros: đội cầu Houston Astros vừa hạ đội cầu Los Angeles Dodgers để đoạt cúp vô địch dã cầu thế giới, cú vô địch thế giới đầu tiên mà đội cầu Astros đã đoạt được.

Tân giai nhân là siêu người mẫu Kate Upton, 25 tuổi, người mẫu hình bìa của tạp chí the Sports Illustrated Swimsuit và tài tử trong phim The Other Woman