Shia LaBeouf bị bắt trong cuộc biểu tình chống Trump

Shia LaBeouf, nam tài tử chính của loạt phim viễn tưởng Transformers đã bị bắt giữ tại New York sau khi dính líu vào vụ ẩu đả trong cuộc biểu tình chống tân Tổng thống Donald Trump ngày 25-1.

Theo New York Times, trong cuộc biểu tình mang tên He Will Not Divide Us, tài tử Shia LaBeouf đã bị cảnh sát còng tay và áp giải đi sau khi có hành động miệt thị và cào xước mặt một người đàn ông không cùng quan điểm với mình.

Được biết He Will Not Divide Us do Shia Labeouf phát động, trong đó anh kêu gọi những người tham dự đứng trước máy quay, đặt tại Viện bảo tàng Museum of the Moving Image, đang phát sóng trực tiếp qua trang mạng Twitter và lặp lại khẩu hiệu trên.

Shia LaBeouf đã được thả vào sáng sớm 26-1 và nhanh chóng trở lại để tiếp tục vận động cho cuộc biểu tình. Nam tài tử sẽ phải hầu tòa vào ngày 4-4 để giải trình về hành vi của mình.

Năm 2000, LaBeouf được biết tới rộng rãi trong một chương trình của Walt Disney mang tên Even Stevens khi mới 14 tuổi. Nhưng vai chính trong ba tập phim Transformers (2007, 2009, 2011) mới là bước ngoặt đưa tên tuổi anh lên hàng các ngôi sao hạng A.

Việc sớm thành danh và giàu có đã khiến LaBeouf không giữ được mình và rơi vào những tệ nạn như rượu bia, nghiện ngập. Chính vì thói quen này, Shia đã từng bị bắt giữ do nghi ngờ lái xe khi say rượu trong năm 2008 và bị bắt giữ vì ẩu đả trong hộp đêm năm 2011. Gần đây nhất, vào tháng 10-2015, nam diễn viên cũng bị cảnh sát “hỏi thăm” vì say sưa nơi công cộng.