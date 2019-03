Sẽ thiết lập thêm trạm xe lửa GO gần trường đua ngựa Woodbine.

Toronto: Trong hôm thứ tư ngày 6 tháng 3, chính quyền tỉnh bang Ontario đã phối hợp với công ty chuyên chở Metrolinx, dự định sẽ thiết lập thêm một trạm xe lửa GO gần trường đua ngựa Woodbine.

Theo lời ông Jeff Yurek, bộ trưởng giao thông tỉnh bang Ontario, thì việc thiết lập thêm trạm xe lửa GO sẽ không do tiền thuế của cư dân trong tỉnh bang.

Công ty Woodbine Entertainment, chủ nhân của trường đua ngựa Woodbine và là chủ nhân của một sòng bài đang được xây cất gần trường đua, sẽ đứng ra cáng đáng tất cả chi phí.

Công ty Woodbine ước tính việc xây cất trạm xe lửa GO sẽ từ 75 triệu dollars cho đến 90 triệu dollars.