Sẽ có tờ giấy bạc $5 Canada mới in hình Terry Fox?

Ngân hàng Trung ương Canada (Bank of Canada – BoC) hôm thứ Năm 9-1 thông báo sẽ mở những cuộc tham vấn ý kiến với công chúng về thiết kế của một tờ giấy bạc $5 Canada mới.

Việc tham vấn ý kiến tất nhiên chưa chính thức bắt đầu mà dự kiến chỉ sẽ được tiến hành vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, điều này đã không ngăn một số người đưa ra một vài cái tên để xem xét.

Một số trên các phương tiện xã hội đang hy vọng người được vinh dự in hình lần này trên tờ giấy bạc $5 mới sẽ là Terry Fox, chàng thanh niên 21 tuổi gốc ở Port Coquitlam, B.C. – người đã thực hiện một cuộc marathon trên toàn quốc gọi là Marathon of Hope hồi năm 1980 để quyên góp tiền cho nghiên cứu ung thư. Chính anh này đã bị ung thư và chết sau đó trong lúc chỉ mới chạy được đến gần Thunder Bay, tỉnh bang Ontario vì bệnh ung thư xương của anh đã lan lên tới phổi. Tuy nhiên, kể từ sau khi qua đời, anh đã được cả nước Canada xem là một anh hùng quốc gia.

Mặc dù qua đời trước khi hoàn thành cuộc chạy marathon nói trên, nhưng trong quá trình “phi thường” của mình (bởi vì ung thư xương nên anh đã bị cưa mất chân phải), nhưng Terry Fox đã quyên góp được trên $24 triệu. Sáng hội hình thành mang tên anh này về sau đã quyên góp được hàng trăm triệu đô la cho nghiên cứu ung thư trong suốt 4 thập niên kể từ khi anh qua đời.

Theo ông Dave Teixeira, đồng điều phối viên của sáng hội Terry Fox Hometown Run ở Port Coquitlam và cũng là một người ái mộ Terry Fox lâu năm, tin rằng Terry Fox là biểu tượng hoàn hảo nhất cho một tờ giấy bạc Canada mới. Ông nói: “Terry đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của chúng ta, những người Canada. Đó là lòng can đảm, sự vị tha, quên mình, luôn luôn nghĩ và làm cho những người khác”. Ngoài terry Fox, thực ra còn có những cái tên khác cũng rất xứng đáng đang được đề nghị, trong đó có ca nhạc sĩ Gord Downie, cầu thủ khúc côn cầu trên băng huyền thoại Wayne Gretzky, và phi hành gia Roberta Bondar.

Cần biết, Sir WIlfrid Laurier hiện là người được in trên tờ giấy bạc $5 và ông này đã xuất hiện trên ít nhất 4 phiên bản của tờ giấy bạc này kể từ năm 1969. Viola Desmond, một nhà tiên phong về nhân quyền và cũng là một nữ doanh nhân gốc ở tỉnh bang Nova Scotia, đã được chọn xuất hiện trên tờ $10 Canada sau khi BoC kêu gọi cả nước hãy chọn ra một phụ nữ biểu tượng của Canada.

Q.P (theo CBC)