Sẽ chẳng còn những khu phố Tàu ở Bắc Mỹ ?

Báo Calgary Sun và National Post trong những số mới đây có những bài nhận định là những khu phố Tàu, những Chinatowns ở các thành phố Mỹ và Canada đang trên đà thay đổi, không còn là những khu phố Tàu theo những phong cách cũ.

Vào một buổi tối, một hàng dài người xếp hàng chờ được vào ăn tối ở tiệm The Kissa Tanto tại khu phố Tàu Vancouver.

Tiệm The Kissa Tanto là một tiệm ăn có các món ăn Nhật và Ý Đại Lợi, và được tạp chí enRoute cho là một trong những tiệm ăn mới ngon nhất ở Canada.

Trong khu phố Tàu Vancouver, đã có những tòa cao ốc thương mại, những tiệm ăn không có gì gọi là “Tàu” như quán rượu the Juniper Kitchen and Bar, tiệm bán pizzas …

Khu phố Tàu Vancouver không còn như xưa, không còn những tiệm những nhà hàng tàu, những nhà hàng bán hải sản, những tiệm tạp hóa năm san sát nhau. Người ta thấy chen lẫn trong những khu phố này, những cơ sở thương mại của những người trẻ nhuốm màu đa văn hóa.

Theo phóng viên báo National Post thì hiện nay trong

khu Chinatown Vancouver chỉ còn 3 tiệm bán thịt quay, một số nhà hàng bán hải sản và một vài tiệm tạp hóa.

Siêu thị the Chinatown Supermarket đã bỏ trống, không còn mở cửa hoạt động: chúng ta đang chứng kiến sự suy tàn của những khu phố Tàu ở Bắc Mỹ.

Theo một bản nghiên cứu mới đây của quỹ The Asian American Legal Defense and Education thì các khu phố Tàu ở các thành phố Boston, Philadelphia và New York đang dần dần biến mất vì những chỉnh trang đô thị, vì nhu cầu của hàng loạt di dân mới đến.

Mới đây hội đồng thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta đã chuẩn y việc cho xây cất một cao ốc thương mại cao 27 tầng, ngay trong trung tâm khu phố Tàu Calgary. Việc xây cất này, theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, sẽ khiến hàng loạt các tiệm bán lẻ, trong khu phố Tàu sẽ phải đóng cửa.

Tại vùng thủ phủ Toronto cũng như ở nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ, chủ nhân các cơ sở thương mại người Trung Hoa đã chuyển dần ra ngoại ô.

Lý do có thể là vì giá cả nhà cửa: chủ nhân các tiệm Tàu ở trung tâm thành phố bán tiệm với giá cao, và chuyển ra ngoài ngoại ô mua tiệm mới với giá rẻ hơn.

Đồng thời, số di dân mới đến gồm cả những di dân gốc Á Châu, không có khả năng mua nhà trong trung tâm thành phố, phải sống ở ngoại ô, đi mua sắm ở các tiệm Á Châu ở ngoại ô, không cần vào trong thành phố.

Sự suy tàn của khu phố Tàu Vancouver là một điều sẽ xảy ra, và đã khiến nhiều nghị viên thành phố, đề nghị giữ lại một số các cao ốc tượng trưng cho khu phố Tàu này, như là những di sản của thành phố trong tương lai!