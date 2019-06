Sau phở, bánh mì, gỏi cuốn.. cà phê Việt Nam thu hút khách hàng Mỹ.

New York ( The Wall Street Journal): Nhiều thập kỷ qua, Việt Nam là nước đứng hàng thứ nhì trên thế giới về việc xuất cảng cà phê, nhưng dường như cà phê Việt Nam vẫn chưa được ẩm khách ngưỡng mộ mãi cho đến bây giờ. Hàng loạt những tiệm cà phê bán cà phê Việt Nam đã mở cửa từ các thành phố Pittsburgh cho đến thành phố Austin ở Texas.

Những hạt cà phê sản xuất từ Việt Nam đậm chất và đắng ( bold and bitter) và được rang đến đen cháy, hợp với sữa thường được bỏ thêm vào cà phê.

Bà Shara Nguyễn, người sáng lập ra công ty cà phê Việt Nam ở thành phố Brooklyn có tên là The Nguyên Coffee Supply, đã sản xuất một loại cà phê có tên là Café du Monde có mùi vị tương tự như cà phê ở Việt Nam: đậm chất, đắng và có lẫn khói.

Nhưng bây giờ sau một thời gian hoạt động, bà Shara Nguyễn bà sẽ mua một phần hạt cà phê trực tiếp từ Việt Nam.

Một trong những loại cà phê mà bà Nguyễn giới thiệu với khách hàng Mỹ ở vùng Manhattan, New York là loại cà phê phin.. một loại cà phê thịnh hành ở Việt Nam.

Nhiều công ty cà phê của người Việt tại Hoa Kỳ cũng nhập cảng những hạt cà phê trực tiếp từ Việt Nam như công ty Càphê Roasters của bà Thu Phạm ở thành phố Philadelphia.