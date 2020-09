Sau khi tiền CERB chấm dứt, những ai có thể nhận tiền trợ cấp phục hồi CRB?

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 24 tháng 9, chính quyền liên bang Canada đã cho gia tăng tiền trợ cấp phục hồi ( Canada Recovery Benefit, CRB) bằng với tiền trợ cấp khẩn cấp CERB ( Canada Emergency Response Benefit) tức là $500 một tuần.

Những ai có thể nhận tiền trợ cấp phục hồi CRB?

Hiện nay chính quyền liên bang cung ứng tiền trợ cấp khẩn cấp CERB cho tất cả những ai mất việc làm vì đại dịch COVID-19 với số tiền là $500 một tuần. Tiền trợ cấp khẩn cấp CERB bắt đầu từ tháng 3 và chấm dứt vào cuối tháng 9 năm nay.

Những người đang lãnh tiền trợ cấp khẩn cấp CERB và nếu có đủ điều kiện lãnh tiền thất nghiệp như làm đủ khoảng thời gian yêu cầu, trước khi đại dịch đến thì sau khi hết tiền CERB, những người này sẽ được tự động nhận tiền thất nghiệp EI.

Những người đang lãnh tiền CERB mà khi tiền này hết hạn, không đủ điều kiện lãnh tiền thất nghiệp, thì sẽ được nhận tiền trợ cấp phục hồi CRB, và cũng là $500 một tháng. Những người làm nghề tự do ( self employed) cũng được lãnh tiền CRB.

Thêm một điều kiện để được nhận tiền trợ cấp phục hồi CRB là tiền lương của những người này giảm ít nhất 50 phần trăm vì đại dịch.

Tiền trợ cấp phục hồi sẽ bắt đầu khi tiền CERB hết hạn. Tiền trợ cấp phục hồi kéo dài trong nửa năm hay 26 tuần lễ và người xin có thể nhận số tiền này trong thời gian 1 năm từ ngày 25 tháng 9 năm nay 2020 cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Như thế hầu như tất cả những người đang được tiền trợ cấp khẩn cấp CERB và tiền này sẽ chấm dứt vào ngày 25 tháng 9 năm nay, sẽ được tiếp tục lãnh tiền trợ cấp hoặc tiền thất nghiệp EI hay tiền trợ cấp phục hồi CRB thêm 26 tuần lễ nữa.

Tiền trợ cấp phục hồi CRB còn có thể cao hơn tiền thất nghiệp, nhất là cho những người đi làm có lương ít.

Đồng thời những người hành nghề tự do cũng có thể xin tiền trợ cấp phục hồi CRB nếu họ hội đủ điều kiện.

Những người nhận tiền trợ cấp phục hồi vẫn có thể đi làm thêm với số lương đến 1 ngàn dollars 1 tháng, nhưng nếu lương của những người này trên 38 ngàn dollars thì phải trả lại tiền CRB cho chính phủ: cứ mỗi dollar trên con số 38 ngàn dollars thì phải trả lại 50 xu cho đến khi hết con số tiền trợ cấp.

Tất cả những điều vừa kể nằm trong dự luật C2 sẽ được đệ trình quốc hội, và cần có sự ủng hộ của một số dân biểu các đảng đối lập, vì đảng cầm quyền Tự Do hiện nay là một chính quyền thiểu số, không đủ quá bán số dân biểu.