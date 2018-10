Sát thủ giết người ở một nhà thờ Do Thái ở thành phố Pittsburgh

Pittsburgh: Một sát thủ đã bắn chết 11 người và bắn bị thương 6 người khác, trong đó có 4 cảnh sát trong vụ giết người diễn ra vào hôm thứ bảy ngày 27 tháng 10 ở một nhà thờ Do Thái ở thành phố Pittsburgh, Hoa Kỳ.

Sát thủ đã bị bắn trọng thương và đã bò ra ngoài xin đầu hàng.

Nghi can đã được chở đến bệnh viện cứu cấp.

Nghi can tên là Robert Bowers, 46 tuổi, trang bị ba súng ngắn và 1 khẩu AR15 cùng nhiều đạn dược đến giết người ở nhà thờ Do Thái Tree of Life.

Nghi cannhận là một người da trắng cực đoan và cũng từng đăng trên mạng internet, những bài viết căm thù những người Do Thái, cho là những người này giúp đỡ những di dân đến Mỹ.