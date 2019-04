SAO TRÊN MẠNG

SGCN

Thời nào, ở đâu cũng có những người thích được nhiều người biết đến. Ánh hào quang của sự nổi tiếng thu hút vô số thiêu thân lao vào.

Nhất là giới thanh niên khao khát hình ảnh, tin tức về cá nhân mình được xuất hiện trên mặt báo, trên truyền hình, truyền thanh… Từ đó được nhiều người biết đến, được khen ngợi, tung hô, thậm chí tôn thành thần tượng…

Nay thì đã có Youtube đáp ứng khát vọng đó. Ai nấy mặc sức tung hoành trong cõi mạng. Ở đó nếu giỏi, chỉ cần ngồi trong phòng kín đã khiến dân mạng phải ngả mũ thán phục về các kiến thức ẩm thực, du lịch, giải trí, y học, âm nhạc… tràn lan. Tầm thường thì có những lối đi riêng.

Thật ra nếu không có thực tài trong một lãnh vực nào đó thì có nổi tiếng cũng sớm nở tối tàn thôi. Đó là trường hợp của anh nông dân có biệt danh Lệ Rơi. Chỉ tung lên mạng mấy bài hát nghêu ngao, ngây ngô tới mức người ta phải buồn cười cũng đủ một số người để ý. Sự nổi tiếng đến bất ngờ và dễ dàng tới nỗi anh ngỡ trong thực tế mình giỏi thật, vội vã quăng mình vào giới showbiz để chiến đấu với cối xay gió, nhận kết đắng làm trò cười cho thiên hạ để cuối cùng sau nhiều năm bôn ba, quay trở về quê bán ổi rong rồi làm công nhân quèn. Mặc dù đi xin việc cũng không suôn sẻ lắm bởi nhà tuyển dụng sợ sự nổi tiếng của anh sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến công ty.

Cô người mẫu quảng cáo bán hàng online và quán bún đậu bằng lối ngồi chồm hổm trên ghế, vén mồm chửi khách hàng kiểu “bà nhà quê mất gà”, hỗn xược chửi bậc đàn chị bằng đủ mọi ngôn từ mất dạy… Trước kia, khi là người của công chúng, người ta đều phải giữ gìn cử chỉ, lời ăn tiếng nói từng chút một nhưng nay lối ăn nói nanh nọc phổ biến trên mạng tới nỗi trở thành chuyện thường, không ai cần phải giữ gìn nữa mà còn được đề cao như là một tính cách “thẳng thắn”.

Một đám thanh niên dàn hàng ngang trên đường cao tốc với xe hơi sau lưng với lời giới thiệu là Khá Bảnh. Những người chưa bao giờ biết đến thì từ tấm hình vi phạm luật giao thông đó đã phải biết anh ta là ai.

Đó là một thanh niên 26 tuổi để tóc bờm ngựa, xăm đầy mình, đáng điệu ngang tàng, nói tục, chửi thề, rùng rùng kéo đàn em đi diễn trò ngoài phố, dàn hàng ngang chụp hình trên đường cao tốc… Té ra Khá nổi tiếng hồi nào không biết giữa đám thanh thiếu niên. Fan hâm mộ xúm vào xin chữ ký, chụp hình chung như một ngôi sao. Mà sao thực thụ, kênh youtube của Khá có hơn hai triệu lượt theo dõi.

Đứng dàn hàng tổng cộng tám người nhờ tấm hình tung lên rộng rãi đó mà cảnh sát mới biết đường truy phạt. Tuy nhiên bị phạt vài triệu đồng chẳng những chỉ là… hạt bụi mà còn khiến Khá nổi tiếng phừng phừng hơn. Những ai chưa biết tới thì nay đều phải biết tới nhóm này. Khá tiếp tục phô trương “thanh thế” bằng cảnh đốt chiếc xe máy (khoe cà-vẹc xe chính chủ) trị giá vài chục triệu đồng. Tưởng ngày xưa mới có cảnh Hắc công tử đốt tiền. Té ra ngày nay cũng có cảnh đốt xe máy còn khí thế hơn đốt tờ bạc vì xe máy cháy ngọn lửa lớn hơn và cháy lâu hơn trong lúc tờ tiền vèo chớp mắt.

Khinh thường thiên hạ quá thể, lại tỏ thái độ ngạo mạn thách thức trên mạng khiến cảnh sát buộc phải sờ gáy thôi. Dàn hàng ngang trên xa lộ phạt rồi không thể nhắc lại, xe ai người đó có quyền đập phá, đốt bỏ, khó quy tội. Khá bị bắt vì dính dáng tới ma túy, tổ chức đánh bạc, bảo kê… Tin chạy trên báo cho thấy tới lúc đó Khá mới thút thít khóc.

Mọi người mới giật mình té ra trên youtube đâu phải Khá ngứa miệng huênh hoang chơi mà nhờ thái độ ngông nghênh mới thu hút độc giả, Khá thực sự đã kiếm bộn. Tính ra số tiền kiếm được không hề nhỏ chút nào, có tháng Khá bỏ túi gần hai chục ngàn Mỹ kim.

Bao nhiêu lượt người xem Khá, bao nhiêu học sinh ái mộ và bao nhiêu phần trăm thanh thiếu niên đã bắt chước thói xấc xược, coi trời bằng vung của tên này.

À, trong đám người xin chụp ảnh “hi” với Khá không chỉ là đám trẻ trâu mà còn cả thanh niên khá trọng tuổi. Nghe nói có một trường học có ý định mời Khá về nói chuyện giao lưu nữa mới oai chứ!

Không biết giao lưu để học hỏi từ Khá điều hay gì? Nhưng có điều trang mạng của Khá, thiếu niên càng vào coi ầm ầm, ngoài sự thích thú còn xem kỹ lưỡng vì coi chừng các đề thi tốt nghiệp ra đề bài về anh ta đấy!

Y như rằng. Để tỏ ra mình không lạc hậu, không bảo thủ, không giáo điều… rất nhanh nhạy để bắt kịp tin thời sự nóng hổi thì kỳ thi học sinh giỏi lớp 11 của Trường trung học Kiến Thụy (Hải Phòng), không nêu các tấm gương đẹp như thường thấy cho thanh thiếu niên noi theo mà rất thức thời bằng cách đưa nhân vật Khá Bảnh vào đề thi.

Cụ thể câu 1 (3 điểm): Hiện tượng mạng Khá “bảnh” với đời tư bất hảo vẫn được chào đón như thần tượng ở Yên Bái. “Xuất hiện trên mạng xã hội cách đây khá lâu, Ngô Bá Khá (hay còn gọi là Khá “bảnh”, SN 1993, quê Bắc Ninh) nổi tiếng với điệu nhảy “múa quạt”, còn được dân mạng gọi với cái tên “VinaHey”.

Sau đó, Khá “bảnh” được biết đến nhiều hơn với những clip hướng dẫn “quẩy” trong ba, livestream nói tục, chửi thề, những phát ngôn gây sốc, thậm chí là làm phim ngắn về “tình nghĩa giang hồ”.

Mới đây nhất, tên giang hồ này cùng nhóm bạn thân dàn hàng ngang chụp hình trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc xử lý.

Dù được biết đến với đời tư bất hảo và nhiều tai tiếng, nhưng điều khó hiểu là Khá “bảnh” lại có một lượng “fan” hâm mô rất hùng hậu. Trang Facebook của thanh niên này có hơn 600.000 lượt theo dõi, kênh Youtube cá nhân cũng có hơn 2 triệu lượt đăng ký, con số khiến nhiều nghệ sĩ chân chính phải “chào thua”. Mỗi clip của Khá “bảnh” đều thu hút tới hàng trăm nghìn đến cả chục triệu lượt xem với nhiều lượt tương tác, bình luận.

Không chỉ nổi tiếng trên mạng xã hội, gần đây nhất, trong một vài hình ảnh đang lan truyền mạnh mẽ, Khá “bảnh”được học sinh, người lớn vây kín xin chụp ảnh, chữ ký và đón tiếp như một ngôi sao khi xuất hiện gần một trường THPT ở thành phố Yên Bái”.

Đề thi yêu cầu học sinh viết một đoạn văn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng được đề cập trong bài viết.

Một nhân vật quái dị khác kệch cỡm không kém là Phúc XO mang trên mình vài chục ký vàng trang sức, nhẫn, vòng, mũ đội đầu… trong đó có sợi dây chuyền nặng 5 ký, to hơn cả dây xích khóa cửa nhà khiến mạng xã hội dậy sóng. Đầu tháng vừa qua câu chuyện “khởi nghiệp” của Phúc đã hé lộ nhà hàng karaoke của Phúc tổ chức sử dụng ma túy tập thể và Phúc đã bị tạm giam. Từ đó lòi ra các thứ trang sức trên người của Phúc đều là vàng mạ, vàng Mỹ Ký mà cũng khiến ai nấy lác mắt trầm trồ mãi.

Mặc dù việc khoe mẽ quá lố đến độ rởm đời nhưng dân mạng lại lấy đó làm trò vui. Nếu không có “fan hâm mộ” háo hức thì những nhân vật lố lăng này làm sao được đẩy lên thành sao trên mạng, thành hiện tượng mạng được.

Nghe tin nữ sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng, một thanh niên dự định sẽ kéo quân đến tận nơi tặng tiền cho nạn nhân và hỏi tội đám bị cáo cùng gia đình. Điều đáng nói khi thanh niên này đến nhà đưa tiền, hàng xóm đã bu đông bu đỏ lại chụp hình chung. Nhiều người đọc bản tin tới đây đã rất ngạc nhiên và ngay lập tức tìm hiểu nhân vật được ái mộ quá sức này là ai. Té ra là một thanh niên được mệnh danh là thánh chửi. Tức là chửi vung bạt mạng, cái gì cũng chửi, chuyện gì cũng chửi. Do việc đi tặng quà rầm rộ khiến “thân phận” bị lộ mà kênh Youtube của thánh chửi Dương Minh Tuyền đã bị đề nghị xóa.

Đâu phải chỉ dân giang hồ ít học mới khoe mẽ trên mạng. Mọi người chưa quên vụ doanh nhân Khải Silk thường lên lớp dạy đời về cách khởi nghiệp, cách kinh doanh làm giàu. Bất ngờ vỡ mặt khi lòi ra vụ bán hàng giả, dùng lụa Trung quốc mạo danh lụa VN.

Chuyện khác, sáu người dân ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh giết con voọc chà vá chân đỏ ăn óc. Mặc dù biết đây là con vật nằm trong sách đỏ nhưng vẫn khoe lên Facebook bị tòa phạt án tù, người nặng nhất mười lăm tháng tù giam. Hình như trong lúc tự phấn khích, ai nấy quên mất vẫn còn có một thế giới thật nằm ngoài thế giới ảo.

Bất cứ chuyện gì, người ta cũng tung lên mạng để câu view, câu like.

Mới đây có một chuyện câu like mà dân mạng chỉ còn biết lắc đầu chứ không còn chữ nào để nói nữa. Ở Pleiku, một anh tài xế vô cùng ngạc nhiên khi bỗng dưng nhận được tin báo chiếc xe taxi của anh gặp tai nạn giao thông, trong lúc chiếc xe đó vẫn đang đậu chình ình trước nhà. Té ra một thanh niên tên D nảy ra ý định câu like chơi bằng cách ngả xe máy của mình nằm trước đầu xe taxi, còn thanh niên ta thì nằm giả vờ bất tỉnh bên hông xe rồi gọi bạn tới chụp hình.

Sau đó, D. đăng những tấm ảnh vừa chụp kèm theo hình ảnh giấy chứng minh nhân dân của nạn nhân là D. lên trang Facebook với dòng chữ: “Bị tai nạn với taxi, bất tỉnh tại chỗ. Bị ở Mang Yang – Gia Lai, nhờ mọi người chia sẻ tìm người thân giúp ạ!”. Khỏi nói. Ngay lập tức bài viết giật gân này thu hút cộng đồng mạng và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhanh không kém là cảnh sát cũng đã triệu tập anh chàng này làm việc khiến cộng đồng mạng chưng hửng khi tin nóng chưa kịp bốc lửa tiếp đã lụi tàn không kèn không trống.

Một cô gái có nhan sắc nổi bật nhờ… dao kéo. Nổi tiếng hơn khi cặp với một bình luận viên game online chuyên nghiệp (streamer), được mời tham dự event, góp vai nhỏ trong MV ca nhạc, clip hài…, được trả lời phỏng vấn. Cô nàng được gọi là “hotgirl dược sĩ” vì làm chủ một tiệm thuốc tây. Cứ cô cậu nào xinh xinh đẹp kiểu Hàn đều được gắn mác hotboy, hotgirl. Gần đây lại càng nổi như cồn khi lộ clip sex mặc dù sự nghiệp đóng phim mới mon men vì thế đã tắt ngúm. Sao này vừa tàn, cả chục sao khác nổi lên như bong bóng.

Có vẻ như giới trẻ luôn bị gò bó vào các khuôn mẫu kỷ luật của gia đình, nhà trường và xã hội, đã tìm thấy một kẽ hở để xả sự căng thẳng. Vì thế mà háo hức lao vào, sự tò mò giải trí đã bị đánh đồng vào sự ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên các ngôi sao mạng không phải toàn bậy bạ kiểu đó. Có thể nhắc đến Nguyễn Hải Đông. Game Flappy Bird đã đạt hơn 50 triệu lượt tải và 90.000 lượt đánh giá chỉ trong vòng khoảng 9 tháng tồn tại, trở thành một trong những game ăn khách nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên người viết trò chơi xem chừng… hơi hiếm vì phải có… trí tuệ! Thành thử đám trẻ cảm thấy cứ vui với các sao xẹt, sao xì dễ dãi cho nó khỏi mệt óc là đủ hài lòng rồi! Điều này khiến mọi người đau đầu làm sao kiếm được thần tượng đàng hoàng, đang hết sức thiếu thốn, cho lũ trẻ có người mà ngưỡng mộ. Kiếm không ra. Mà kiếm ra chúng lại hờ hững mới phiền…

