Salzburg – Thiên đường ngủ yên của nước Áo

Sau những choáng ngợp trước vẻ đẹp “trái tim bé bỏng của châu Âu” – Praha, tôi lên đường tới Salzburg – thành phố quê hương của thiên tài âm nhạc vĩ đại Mozart.

Điểm đến tôi mong đợi nhất ở Áo ban đầu là “ngôi làng cổ tích” Hallstatt nên tôi chọn dừng chân ở Salzburg vì đi từ đây khá gần với ngôi làng kia. Thế nhưng, Salzburg, nơi tôi chỉ định ghé qua rồi đi tiếp lại khiến trái tim tôi cồn cào rung động.

Chuyến tàu “ma” từ Praha tới Salzburg

Từ thủ đô của Cộng hòa Czech mất khoảng 6 tiếng ngồi tàu và đổi ga một lần ở Linz để tới Salzburg. Có lẽ vì thế mà không nhiều người chọn di chuyển bằng cách này để tiết kiệm thời gian. Chuyến tàu mang mã số TRN1543 của tôi chuyển bánh từ ga trung tâm Praha và tôi đếm được trong ba toa từ chỗ của mình có tổng cộng 6 du khách, thêm nữ nhân viên soát vé là 7. Mỗi người “bao trọn” nguyên một khoang riêng 6 chỗ trong không gian tĩnh lặng, gần như chỉ có tiếng tàu chạy.

Nữ nhân viên soát vé xuất hiện, đi từng khoang một dặn mọi người phải xuống ở một bến tàu tên tiếng Đức dài dòng vì tàu này không đi thẳng tới ga Linz như thông báo trong vé. Sau đó, cô mất hút trong hành lang rộng và dài của những toa tàu. Đôi lúc tôi còn cảm giác như đang ở trên một con tàu “ma” vì xung quanh quá tĩnh lặng, tàu thì to, người thì ít. Tuy nhiên, cũng vì thế, tôi dành được tâm trí cho cảnh sắc nhìn qua hai bên cửa sổ. Khi tàu bắt đầu đi sang địa phận của Áo thì hình ảnh xuất hiện đầu tiên là những cánh đồng vàng rực rỡ trên nền cỏ xanh, tưởng như đây là chuyến tàu dẫn tới tiên cảnh.

Đến một ga, tàu dừng lại khá lâu, mặc kệ tôi trong hoang mang. Bỗng dưng một anh bạn có vẻ là người châu Á đi ngang qua khoang và nhìn thấy tôi. Anh ta dừng lại hỏi: “Tới Linz phải không? Xuống mau nào”. Tôi lóc cóc kéo vali xuống và nhận ra đúng là cả chuyến tàu chỉ có đúng 6 du khách. Tất cả đều xuống và đi bộ giữa một sân ga vắng vẻ, nằm giữa đồng không mông quạnh. Được một đoạn cách khỏi ga tàu thì thấy một chiếc xe bus đã chờ sẵn. Tôi ngồi bus thêm 45 phút mới tới được Linz và nhảy tiếp tàu RJ566 thêm hơn một tiếng nữa. Và cuối cùng, tôi đến được sân ga Salzburg Hauptbahnhof lúc chiều muộn.

Nhỏ mà “sang”

Salzburg không chỉ là nơi huyền thoại Mozart sống hơn nửa cuộc đời ngắn ngủi của ông mà nơi đây còn là trái tim của nghệ thuật sân khấu Áo, là một trong những thành phố cổ được bảo tồn tốt nhất châu Âu. Khu phố cổ nho nhỏ đi dạo loáng cái là hết nhưng lại sở hữu những quảng trường, nhà thờ và những bức tượng đồ sộ đủ để khiến bạn cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa nơi đây.

Ngôi nhà mà thiên tài Mozart đã sinh ra và lớn lên nằm trên con đường nhỏ ở trung tâm khu phố cổ. Phía bên ngoài ngôi nhà được sơn vàng và có dòng chữ Mozarts Geburtshaus. Nơi đây giờ đã trở thành bảo tàng nổi tiếng lưu trữ rất nhiều tư liệu về nhà soạn nhạc vĩ đại và gia đình ông. Ngồi trong ngôi nhà nhìn ngắm những hiện vật lịch sử và chìm đắm trong những bản nhạc bất tử của Mozart, tôi cảm giác như Salzburg đúng là một “thiên đường đang say ngủ” của nước Áo. Mọi thứ ở đây sau hàng trăm năm dường như không bị chi phối bởi sự phát triển của công nghệ kỹ thuật mà vẫn cứ mang một vẻ hoài cổ, chậm rãi như thể một đứa trẻ đang say giấc nồng mà không ai nỡ đánh thức dậy.

Phố xá ở Salzburg nhỏ xíu nhưng hai bên đều bày bán toàn những mặt hàng xa xỉ, lộng lẫy. Đang từ Praha chi tiêu khá rẻ, sang tới Salzburg, tôi có một chút sốc nhẹ khi giá cả ở đây khá đắt đỏ. Một món đồ chơi hình chú vịt Rubber Duck làm bằng nhựa có giá tới 10 Euro. Những cửa hiệu bán chocolate hình Mozart hay đồ trang trí Giáng sinh được bày biện long lanh khiến ai đi qua cũng phải dán mắt vào. Nếu không cẩn thận kiềm chế bản thân, bạn có thể “đốt” cả gia tài vào đồ lưu niệm ở đây.

Nằm kiêu hãnh ngay ở phía Nam của khu phố cổ là pháo đài Hohensalzburg. Đây là pháo đài lịch sử lớn nhất Trung Âu vẫn còn tồn tại. Nơi đây ngày trước vừa là nơi cư trú của hoàng gia, giám mục, doanh trại quân đội và còn là nhà tù. Gian phòng bên trong còn dát vàng. Để lên pháo đài, bạn không cần phải đi bộ mà đã có tàu leo núi chạy trên đường ray, từ đó có thể nhìn ngắm toàn cảnh Salzburg và cả dãy núi Apls mờ mờ phía xa. Nếu có thời gian và muốn có một trải nghiệm đặc biệt, bạn có thể mua vé để thưởng thức hòa nhạc Opera ở ngay trên nóc tòa pháo đài do một dàn nhạc giao hưởng đậm “chất” Áo biểu diễn.

Một trong những điểm đến tôi ấn tượng nhất khi đến Salzburg là nhà máy bia Stiegl Brauwelt. Nơi đây, bạn có thể tìm hiểu tất cả các giai đoạn sản xuất phim, các thành phẩm bên trong và thưởng thức những ly bia tươi mát lạnh ngay tại chỗ. Với những ai mê thưởng thức bia và rượu như tôi thì chắc chắn khó có thể ra về mà tay không nặng trĩu một vài loại bia về để tối khuya tận hưởng trong phòng khách sạn.



“Như hòn đá lăn” bên bờ sông buổi chiều tà

Mỗi khi đi du lịch ở một thành phố mới, chỉ cần một khoảnh khắc bất chợt cũng đủ tạo nên một hình ảnh gắn trong ký ức tôi mãi mãi. Với chuyến du lịch châu Âu lần này, đặc biệt là Salzburg, tôi luôn nhớ về buổi chiều tà hôm ấy, đi dọc bờ sông Salzach và lắng nghe người nghệ sĩ đường phố biểu diễn ca khúc huyền thoại Like a Rolling Stone của danh ca Bob Dylan. Một bài hát cũ kỹ đã nghe mãi bao năm qua nhưng không hiểu sao khi vang lên trong một khung cảnh cổ kính, đầy hoài niệm như ở nơi đây, nó lại “thấm” đến vậy. Lúc đó, tôi chợt nghĩ giá được hóa thành hòn đá lăn, để có thể đi khắp mọi nơi và không bị bao phủ bởi rong rêu.

Tôi cũng nhớ cả hình ảnh những cánh đồng vàng rực rỡ mà xa xa là dãy núi Alps hùng vĩ. Salzburg chính là nơi đã quay phim ca nhạc kinh điển The Sound of Music năm xưa. Đứng giữa khung cảnh “hoa vàng trên cỏ xanh” và được Julie Andrews “thủ thỉ” vào tai giai điệu quen thuộc thời thơ ấu của My Favourite Things: “Raindrops on Roses and Whiskers on Kittens…” tạo cho tôi những cảm xúc bất ngờ khó có thể tìm thấy lần thứ hai.

Nếu như ở Salzburg, mùa Hè ngắn ngủi và những dịp lễ hội âm nhạc, sân khấu đường phố, khách du lịch kéo đến nườm nượp như thể người này đứng cách người kia một mét vuông thì chỉ đến giữa mùa Thu, thành phố lại trở nên vắng lặng, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nước Áo nằm trong lòng châu Âu nên mùa Đông không khí lạnh kéo dài hơn những nơi khác và mùa Hè đến rất ngắn ngủi. Một người bạn của tôi từng có thời gian sống ở Salzburg đã tâm sự rằng đến Hè hay dịp lễ hội, nhiều người dân bản địa cảm thấy khá phiền nhiễu vì đâu cũng thấy người, không còn thấy sự riêng tư cá nhân nữa. Nhưng chỉ tới giữa Thu, họ đã phải thốt lên: “Hello, có phải tôi là người duy nhất sống ở đây không?”. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi cảm nhận được sự bình lặng của thành phố này.

Đêm cuối cùng trước khi rời Salzburg, sau khi lang thang lần cuối trong khu phố cổ, tôi dừng chân ở một quán bar của người Ireland có tên Shamrock ở dưới hầm con đường trung tâm. Tôi nhấm nháp ly whisky giữa thời tiết hơi se lạnh và thưởng thức nhạc sống. Ban nhạc chơi hôm ấy thể hiện rất nhiều ca khúc của nhóm The Rolling Stones như I Can’t Get No) Satifaction, Get Off Of My Cloud, Paint It Black hay It’s Over Now…

Một lần nữa, hình ảnh “hòn đá lăn” lại xuất hiện trong tâm trí tôi và từ đây trở thành ký ức biểu tượng mỗi khi nhớ về Salzburg – như một hòn đá lăn, không đồ sộ, to lớn như một ngọn núi nhưng luôn lấp lánh và chẳng bao giờ bị rong rêu phủ kín.

Doan Truc/Elle VN