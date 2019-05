Saigon Park: Di tích để lại cho thế hệ mai sau

Sau gần 2 năm ròng rã vận động và phối hợp với City Mississauga thực hiện dự án xây dựng Công viên mang tên Sài Gòn ở một vùng đất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, cuối cùng Saigon Park cũng đã thực sự hình thành trong lòng thành phố Mississauga. Theo dự trù của Ban Quản trị Dự án Saigon Park, công viên Sài Gòn sẽ chính thức khánh thành vào ngày 05 tháng 10 năm 2019.

Trong buổi họp với ban Quản trị Dự án Saigon Parkvào ngày 25/07/2018, SPWG đã đề nghị công viên nên thiết trí những dấu tích thể hiện chính thể Tự do Dân chủ và Nhân bản của Miền Nam Việt Nam, và gợi lại trong ký ức người Việt tỵ nạn về Sài Gòn, thủ đô Việt Nam Cộng Hòa đồng thời ghi lại hành trình tìm Tự do của Cộng đồng người Việt tại Canada. Ban Quản trị Dự án Saigon Park đã chuẩn thuận yêu cầu nêu trên của SPWG.

Saigon Park, rộng 8.76 mẫu Anh, có các trang thiết bị tập thể lực ngoài trời, đường đi bộ dài 1 cây số, hồ nhân tạo, địa điểm BBQ. Trong công viên này sẽ có những công trình nghệ thuật và 4 tấm bảng đồng lớn có nội dung sau:

1/Bảng đồng mang tên Công viên Sài Gòn:Nói về sự hình thành của công viên Sài Gòn.

2/Bảng đồng thứ hai mang tên Saigon, ghi lại lịch sử hình thành thủ đô Sài Gòn của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, một thành phố từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn đông”, một trung tâm phát triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục của Việt Nam. Bảng Saigon cũng khắc lại sự kiện sau ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, 700.000 cư dân Sài Gòn bị Cộng sản giam giữ trong các trại tù Cộng sản. Qua bao thăng trầm, cho đến nay, Sài gòn vẫn mãi mãi là thủ đô của Việt Nam trong lòng người Việt tỵ nạn Cộng sản.

3/Bảng đồng thứ 3 sẽ đề cập đếnDự án 4000 (Project 4000) và Chiến dịch Lifeline đón nhận 60.000 thuyền nhân Việt Nam tạm trú ở các trại tị nạn ở Malaysia, Hong Kong, Indonesia và Philippines tái định cư tại Canada trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến 1981. Bảng này cũng nhắc đến cuộc khủng hoảng nhân đạo vào thập niên 70, 80 đã tạo nên làn sóng bảo trợ thuyền nhân Việt Nam trên toàn thế giới trong đó có Canada. Bảng này cũng nói đến việc Cộng đồng người Việt đã bảo trợ người tỵ nạn Syria, đồng bào người Việt ở Thái Lan vào năm 2014.

4/Bảng đồng thứ 4 nhắc lại đạo luật “Hành trình tìm tự do” S-219, được ban hành ngày 23 tháng 4 năm 2015, để tưởng nhớ đến những mất mát, hiểm nguy của người Việt ra đi tìm Tự do, lòng biết ơn của Cộng đồng người Việt đối với chính phủ và người dân Canada, và nguyên nhân đưa đến sự hiện diện của người Việt tại Canada.

Trên các bảng đồng này sẽ có những hình ảnh minh họa cho các nội dung nêu trên.

“Tuy Saigon Park là một công viên của thành phố Mississauga nhưng chúng ta phải đài thọ chi phí thực hiện các bảng đồng này”, bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi, Chủ tịch Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park, nói.“Chúng tôi mong muốn có sự đóng góp của nhiều đồng bào đặc biệt là các cháu để thế hệ sau có thể tự hào về sự vươn lên của những người tỵ nạn. Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park chỉ xin một sự đóng góp rất nhỏ ($10/ người)”.

Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park, tin rằng $10 sẽ mang đến cho quý vị một niềm vui về phương diện tinh thần rằng quý vị đã góp phần vào việc xây dựng một công trình để lại cho thế hệ mai sau và Saigon Park sẽ là một công viên, không của riêng ai, hay tổ chức nào và được hình thành từ sự chung tay của tất cả những thành viên trong cộng đồng người Việt.

Công viên mang tên Saigon là một di tích có tính cách lịch sử, không phai tàn theo năm tháng, sẽ lưu lại cho nhiều thế hệ mai sau nguyên nhân người Việt phải bỏ nước ra đitìm Tự do, đồng thời nhắc nhở lại 21 năm người dân miền Nam đã được sống ấm no dưới một chính thể Tự do, Dân chủ, tôn trọng quyền con người.

Ngày 08/05, đại diện SPWG đã trao tiền cọc $5000 cho bà Jane Darragh, quản trị viên phụ trách quy hoạch công viên của thành phố Mississauga, trích từ số tiền mà quý vị đã ủng hộ cho quỹ bảng đồng. Theo thỏa thuận giữa SPWG và thành phố Mississauga, đến cuối tháng Bảy, SPWG sẽ thanh thỏa toàn bộ ngân khoản $35,000 chi phí thực hiện bảng đồng cho thành phố Mississauga.

Quý đồng hương và bạn đọc muốn tiếp tay cùng với Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park thực hiện các bảng đồng có thể đóng góp qua các hình thức sau đã được thiết lập trên trang mạng: https://www.saigonpark.org/

-Email chuyển tiền (Interrac E- transfer) xin gửi về: saigondonation@gmail.com.

-Chuyển gửi qua hệ thống Paypal (sẽ phải trả lệ phí 3%).

Ủy ban Phối hợp Xây dựng Saigon Park trân trọng cám tạ quý đồng hương đã đóng góp vào công trình thiết lập bảng đồng trong công viên Sài Gòn từ trước cho đến nay. Các địa điểm dưới đây sẽ tiếp tục nhận sự đóng góp của quý đồng hương và bạn đọc:

-Tòa soạn Thời Báo: 1114 College St. Toronto, ON- M6H1B6

-VP Bác sĩ Nguyễn Hoành Khôi: 5085 McLaughlin Rd, Mississauga- L5R1B6

-VP Bác sĩ Trần Ngọc Anh: T&T Medical Clinic, 3175 Rutherford Rd #26, Building F, L4K-5Y6

-1065 Canadian Place Unit 307 Ontario L4W 0C2

Xin bỏ vào phong bì hiện kim hoặc chi phiếu và vui lòng ghi tên, số điện thoại, địa chỉ điện thư bên ngoài bì thư. Chi phiếu xin đề: Saigon Park Inc- Ghi chú: Saigon Park Plaques

Để biết thêm chi tiết, quý đồng hương và bạn đọc có thể liên lạc: James Nguyễn (416) 738-3261 hoặc

Email: saigondonation@gmail.com