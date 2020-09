Sách ảnh về tài tử Dwayne “The Rock” Johnson

Cuốn sách ảnh “The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World” đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của tài tử Dwayne Johnson.

Ban đầu, Hiram Garcia, một người bạn kiêm đối tác sản xuất của Dwayne Johnson (biệt danh The Rock), chỉ nghĩ tới việc tập hợp ảnh và tạo nên một cuốn sách ảnh như một món quà cá nhân cho nam tài tử nổi tiếng này. Nhưng sau khi Garcia bắt đầu làm việc và đi du lịch cùng Johnson, nhiếp ảnh gia này đã củng cố thêm ý tưởng làm nên một cuốn sách phong phú.

Từ việc ghi lại hình ảnh Johnson trên các phim trường Baywatch, Jumanji và Jungle Cruise cho đến những khoảnh khắc cá nhân như nam tài tử đang luyện tập với con gái Simone, 19 tuổi, người đã ký hợp đồng với WWE vào đầu năm nay; hay với đám cưới gần đây của “The Rock” với Lauren Hashian, Garcia đã chắt lọc hơn 400 hình ảnh để đưa vào cuốn sách ảnh mới.

Garcia nói với tờ People: “Khi tôi đang làm việc này, tôi bắt đầu tập hợp tất cả những bức ảnh và sau đó xây dựng nên bản PDF. Và anh ấy phản ứng như thể “Ôi trời ơi, hãy nhìn lại những kỷ niệm này!”. Bởi vì chúng ta thay đổi quá nhanh. Luôn có một câu chuyện lớn hơn để kể về hành trình mà chúng ta đã trải qua trong hơn 20 năm qua và những câu chuyện đằng sau hình ảnh đó”.

Một trong những bức hình Garcia quan tâm trong cuốn sách là cảnh Johnson viết điếu văn trên máy bay cho người cha đã mất là nhà đô vật chuyên nghiệp người Canada Rocky Johnson. Ông Rocky Johnson vừa qua đời đầu năm nay ở tuổi 75.

Garcia cho biết thêm: “Anh ấy rất cởi mở khi chia sẻ điều đó. Một lần nữa, anh ấy nói “bất cứ điều gì tôi đã trải qua đôi khi có thể giúp ích cho người khác vì tất cả chúng ta đều kết nối với nhau”.