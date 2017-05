Việc tổng thống Donald Trump sa thải giám đốc FBI James Comey hôm thứ Ba 9 tháng 5/2017 đang gây chấn động trong chính giới Hoa Kỳ; bà Susan Rice, nguyên cố vấn an ninh quốc gia dưới thời tổng thống Barack Obama, nhận định, “Người Mỹ có quyền ngờ vực quyết định của tổng thống Trump là một nỗ lực để che giấu sự thật, nếu bộ Tư Pháp không chỉ định một biện lý đặc biệt để điều tra nội vụ.”

Bà nghị sĩ Elizabeth Warren, bang Massachusetts, nói, “không ai tin được việc Trump sa thải người đang phụ trách điều tra về những liên hệ giữa ông ta và Nga, chỉ vì nhiều tháng trước ông Comey đã đối xử thiếu công bằng với bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử với ông.”



Nghị sĩ John McCain tuyên bố, “Từ lâu, tôi vẫn kêu gọi thành lập một tiểu ban của Quốc Hội để điều tra v/v người Nga chen lấn vào cuộc bầu cử 2016; giờ này nhu cầu điều tra lại càng cấp bách hơn, sau khi tổng thống quyết định sa thải giám đốc FBI.”

Thật ra thì việc điều tra về vai trò của Nga đã được khởi động từ hôm thứ Hai 8 tháng 5/2017, khi một tiểu ban Thượng Viện mời bà Sally Q. Yates, nguyên quyền-tổng-trưởng-Tư-Pháp điều trần về nghi vấn nguyên cố vấn an ninh quốc gia Michael T. Flynn có thể bị Nga bắt chẹt (blackmail).

Chuyện xẩy ra ngay từ những ngày đầu tiên của chính phủ Donald Trump, mọi người cũng đã biết lõm bõm từng đoạn; cuộc điều trần của bà Yates giúp hệ thống hóa và chính thức hóa giai thoại người Nga chen lấn vào nội tình chính trị của Hoa Kỳ.

Trong lúc điều trần, bà Yates nói với các nghị sĩ, “Không người Mỹ nào muốn người Nga chen lấn vào địa hạt an ninh quốc gia, do đó tôi cần báo động cho Bạch Cung biết là cố vấn an ninh Michael T. Flynn, đã báo cáo láo với phó tổng thống Mike Pence về những liên hệ giữa ông ta với Moscow, và do đó, ông ta có thể bị người Nga khai thác điều dối trá và bắt chẹt ông ta.

Bà Yates vội vàng cho tổng thống biết những bí ẩn mà FBI -qua đường dây nghe lén biết được và báo cáo với bà; nhưng tổng thống không có phản ứng gì cả. Mãi 18 ngày sau, khi báo chí phanh phui việc làm của ông Flynn, ông ta mới bị cắ t chức ngày 13 tháng Hai 2017.

Những điều tiết lộ của bà Yates, cộng thêm vào việc tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo tổng thống Donald Trump là không nên tín nhiệm ông Flynn, giải thích việc ông bị thất sủng trong chính phủ Trump.



Nguyên văn câu cảnh cáo của ông Obama là “I’m not a fan of Michael Flynn,” (Tôi không hâm mộ gì ông Michael Flynn.)

Flynn là một tướng 3 sao hồi hưu; trong quân ngũ, ông đã từng là giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng; ông được tổng thống Trump chỉ định làm cố vấn an ninh quốc gia ngày 20 tháng 1, 2017; ông chỉ giữ chức vụ này 24 ngày, rồi phải từ chức sau khi bị tố cáo là nói dối phó tổng thống Mike Pence về việc ông gặp gỡ đại sứ Nga Sergey Kislyak

Ngày 27 tháng Tư 2017, sở Thanh Tra Quân Đội công bố họ mở điều tra về việc ông Flynn nhận của chính phủ Turk $500,000, và nhận tiền của Nga, sau khi thảo luận với đại sứ Nga Kislyak về những trừng phạt kinh tế do tổng thống Obama quyết định, vì Nga chen vào nội tình Hoa Kỳ, cả hai việc đó, ông Flynn đều không được phép làm.

Trong thời gian phục vụ quân đội, trung tướng Flynn là một tướng lãnh chiến đấu; ông phục vụ trong nhiều quân chủng, giữ nhiều vai trò trong ngành Quân Báo, và đã chỉ huy nhiều đơn vị tác chiến trong cả hai loại chiến tranh -quy ước, và phi quy ước.

Năm 2010 ông là một ‘đồng tác giả’ của quyển binh thuyết Fixing Intel: A Blueprint for Making Intelligence Relevant in Afghanistan (Khắc phục khó khăn quân báo: Phương thức khiến tin tình báo ứng dụng được trên chiến trường A Phú Hãn). Ông hồi hưu sau 33 năm quân ngũ.

CUỘC ĐỜI CHÍNH TRỊ của ông Flynn không suôn sẻ như cuộc sống quân ngũ; và cuộc điều tra về việc người Nga chen lấn vào cuộc bầu cử năm 2016 có thể mang lại cho ông nhiều hậu quả tai hại do việc ông có liên hệ với Nga, và có nhận tiền của một quốc gia khác.

Trong cuộc điều trần tại Thượng Viện, nhiều nghị sĩ đã nêu lên thắc mắc, “lý do nào khiến tổng thống Trump phải chờ đến 18 ngày, sau ngày bà Yates báo cho ông biết việc ông Flynn, gặp đại sứ Nga, thảo luận với đại sứ Nga về những biện pháp trừng phạt Nga do tổng thống Obama quyết định?”

Trả lời câu hỏi đó, bà Yates nói, “Tôi không có cách nào giải thích được việc làm của họ; nhưng tôi biết một điều, là nếu họ không làm gì cả thì sự im lặng đó phải được coi là tình trạng báo động.

TÌNH TRẠNG BÁO ĐỘNG chưa xẩy ra, mặc dù ông Trump vẫn không làm gì cả, giữa những đợt tấn công chính trị của nhiều chính khách -cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Ông bình tĩnh phản công bằng một loạt thư post lên Twitter sáng thứ Tư 10/5.

Ông mô tả phản ứng ồ ạt của các chính khách Dân Chủ qua một câu ngắn, “Họ đã từng chỉ trích James Comey vi phạm đủ mọi điều tồi tệ; họ còn đòi sa thải Comey, vậy mà giờ này họ đổi giọng, hát bài khác.” Trump còn hứa sẽ thay Comey bằng một nhân vật xứng đáng hơn để tái tạo uy tín, và tinh thần công bằng cho sở Cảnh Sát Liên Bang (FBI).

Trong một bản Twit khác, Trump viết, “Comey mất tín nhiệm của mọi người trong chính giới -dù người đó thiên Dân Chủ hay thiên Cộng Hòa. Sau khi tôi chỉ định người thay thế ông ta, mọi người sẽ cảm ơn tôi.”

Trump còn post lên mạng bản tường trình Drudge Repost về ‘10 scandals của FBI xẩy ra dưới trào Comey’, để biện minh cho quyết định của ông sa thải giám đốc Comey.

Vị tổng thống ‘không giống ai’, có biến được cơn phong ba ‘sa thải Comey’ thành một thoảng gió mát hay không là tùy những điều FBI biết về liên hệ giữa tướng Flynn với đại sứ Nga Sergey Kislyak, và tùy thái độ của Comey dám khui hay không dám khui những bí mật đó.

Nguyễn đạt Thịnh