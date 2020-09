Read My Lips: tổng thống Trump không trả thuế lợi tức 10 năm trong vòng 15 năm qua.

New York: Hãy lắng nghe cho cẩn thận ( read my lips): tổng thống Trump đã hầu như không trả thuế lợi tức trong vòng từ 10 cho đến 15 năm qua, theo bản tin của báo New York Times công bố hôm chúa nhật ngày 27 tháng 9.

Báo New York Times dựa vào những nguồn tin thân cận cho biết là tuy là một tỷ phú, nhưng ông Trump khi chưa làm tổng thống đã là một nhà thương mại làm ăn thua lỗ: Trong vòng 15 năm vừa qua ông Trump chỉ đóng $750 thuế lợi tức cho cả hai năm 2106 và 2017. Trong vòng 10 năm ông Trump đã không đóng 1 xu nhỏ tiền thuế, cho dù vào năm 2018, ông đã thâu vào 427.4 triệu Mỹ kim lợi nhuận qua các chương trình ti vi hiện thực.

Theo báo Times thì ông Trump đã tránh không phải trả thuế vì lỗ lã hàng trăm triệu Mỹ kim trong các vụ làm ăn buôn bán trong vòng 15 năm qua.

Tưởng cũng nên nói thêm ông Trump là vị tổng thống Mỹ duy nhất, đã không công bố số lợi tức hàng năm., của thời gian mà ông này chưa làm tổng thống

Cũng theo báo New York Times thì số nợ cá nhân của ông Trump lên đến trên 400 triệu Mỹ kim và ông sẽ phải tar3 số nợ này trong vòng 2 năm sắp tới!