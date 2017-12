Quỹ Phượng Hoàng: Quà Tết cho người thân vùng bão lụ

Năm nào cũng bão. Năm nào cũng lụt.

Nếu ông còn sống đến ngày nay, nhạc sĩ Phạm Đình Chương chắc không còn đủ tinh thần để viết về những thảm trạng mới của miền quê hương gầy guộc nơi “trời hành cơn lụt mỗi năm” nữa. Mưa bão nay tuy vẫn còn lấy Miền Trung làm tâm điểm, nhưng đã gây tang thương không còn chừa một nơi nào trên quê hương.

Ông cũng sẽ không đủ chữ, đủ nốt nhạc, vì ngoài bão, ngoài lụt, lại còn có lũ, và… xả lũ.

Năm 2017, thiên tai hầu như diễn ra trên toàn thế giới. Và thiên tai là thứ tai họa không thể tránh được. Trong mấy tháng gần đây, nhiều trận bão đổ vào Việt Nam. Chuyện thường tình hàng năm. Nhưng khi mà thiên tai lại có sự giúp đỡ – cố ý hoặc vô tình, của con người như ở Việt Nam hiện nay, thảm trạng của những nạn nhân không lối thoát lại càng thêm tệ hại.

Thường thì Thời Báo vẫn nhanh chóng lên tiếng kêu gọi sự chung tay của độc giả cho những đợt cứu trợ. Đặc biệt là cứu trợ đồng bào trong nước gặp thiên tai. Nhưng lần này, với những chương trình, sự kiện được nhiều tổ chức và cá nhân trong cộng đồng đã và đang tiến hành, chúng tôi suy nghĩ hãy để cho công đồng lựa chọn, và thể hiện.

Nhưng rồi như nhiều lần trước đây, độc giả đã nhắc chúng tôi. Từ nhiều tuần nay, có những ngân phiếu được thầm lặng gửi đến Quỹ Cộng đồng Thời Báo với chỉ định: Giúp nạn nhân bão lụt miền Trung, như bạn đọc thấy trong báo cáo hàng tháng của Quỹ đăng trên báo.

Cũng có những email, hay những cú điện thoại, hỏi xem, hoặc nhắc Thời Báo mở đợt vận động cứu trợ hay không.

Rồi gần đây nhất, Thời Báo nhận được điện thoại, tiếp sau đó là email, của một người trẻ ở Montreal, một nữ sinh viên của Đại học McGill. Email của Christine Hà Diễm Phượng viết bằng tiếng Anh. Em báo với chúng tôi em đã một mình thực hiện sáng kiến gây quỹ của mình: bán donut cho sinh viên trong trường. Em thu được tròn 1.000 Gia kim – cả vốn lẫn lãi, chỉ trong một ngày.

Christine gọi khoản tiền đó là sự mở đầu của Phoenix Fund – Quỹ Phượng Hoàng, và cho biết muốn gửi số tiền đó về Quỹ Cộng đồng Thời Báo. Christine viết: I recognized the lack of awareness within the Montreal community and in the news about the disasters that Vietnam has been suffering through, therefore my efforts was to raise awareness along with raising money. The $1,000 raised is just a start, but further donations from the Vietnamese Montreal community will allow us to help a larger number of people who need our help in Vietnam.

Phần đầu của email có vẻ không chính xác lắm khi nói rằng các nỗ lực của em bên cạnh gây quỹ còn nhằm tạo thêm ý thức, vì cộng đồng ở Montreal chưa biết và báo chí chưa có tin nhiều về các đợt thiên tai ở Việt Nam. Có lẽ em muốn nói đến số người trẻ trong cộng đồng ở thành phố này. Nhưng phần sau là một thông điệp: “Khoản tiền $1000 gây quỹ được chỉ là sự khởi đầu, nhưng những khoản quyên tặng khác từ Cộng đồng Việt Montreal sẽ giúp được một số lớn hơn những người đang cần giúp ở Việt Nam”.

Chúng tôi muốn thêm vào ý của em: đợt gây quỹ này không chỉ nhắm vào cộng đồng Việt ở Montreal.

Về chuyện “cứu trợ”, khi được hỏi về tình hình các nạn nhân lũ lụt trong nước, một cộng tác viên của chúng tôi ở VN trả lời: “… nghe một người bạn đi cứu trợ trận bão số 12, bị bão số 13 đuổi theo. Người cứu trợ còn vậy huống chi người dân ở đó. Không còn từ nào chính xác hơn “tang thương”. Trắng tay, không chỉ người nghèo mà cả người giàu. Show room trưng bày xe mà còn bị bão quật sập thì nói gì đến nhà dân nghèo. Đi trên đường vào Khánh Hòa như vào thành phố ma, hàng quán tốc mái, tan hoang…

Nhiều người chỉ biết ngồi nhìn cái nền nhà, bởi không biết phải làm gì khi trận bão này gối trận bão kia. Có tiền mua tôn lợp nhà cũng không có ngay vì cầu quá lớn…”

Đối với thảm trạng đó, đợt vận động này của Quỹ Cộng đồng Thời Báo, dù kết quả là bao nhiêu, chắc chắn vẫn chẳng thấm thía gì.

Thế nên xin được gọi là đợt vận động quà Tết để gửi đến tay các nạn nhân – những người thân của chúng ta, một món quà, dù chỉ là một bao gạo hay vài gói mì. Cũng để cám ơn em Christine, chúng tôi dùng chữ “Phoenix Fund” – Quỹ Phượng Hoàng để gọi đợt vận động này, với ước vọng cuộc sống ở những vùng bị thiên tai sẽ hồi sinh từ hoang tàn, đổ nát.

Xin bạn đọc gửi các món quà của mình về cho Quỹ Cộng đồng Thời Báo. Trong phần chỉ định của ngân phiếu, xin ghi rõ “Quà cho nạn nhân bão lụt Việt Nam”.

Quỹ sẽ báo cáo tổng kết với bạn sau khi khóa sổ đợt vận động, ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Cám ơn bạn.

Thời Báo

Chi tiết gửi:

Ngân phiếu xin đề:

Thoi Bao Community Fund

1114 College St.

Toronto ON M6H 1B6

Phần ghi chú (Note hay Re:) Quà cho nạn nhân bão lụt ở VN

Ở Montreal, có thể đem đến hay gửi về Văn phòng đại diện của Thời Báo, tuy nhiên cheque vẫn cần đề payable to Thoi Bao Community Fund