Quê hương những điều trông thấy: Chuyện mẹ mìn

San Hà

Mẹ mìn chuyên đi bắt trẻ con là một nhân vật khiến những gia đình có con nhỏ đều khiếp hãi. Ở VN, loại người bất nhân này xuất hiện thường xuyên. Một trong những lý do nhiều mẹ mìn đến thế la do nước láng giềng vẫn giữ thói quen từ xưa là khi hiếm muộn hoặc khát con trai, đều sẵn sàng bỏ tiền mua con nít. Từ đó mẹ mìn rao riết tìm trẻ con cung cấp cho nhu cầu này.

Mua bán trẻ

Có những kẻ đã và đang làm mẹ, song vẫn sẵn sàng lừa dối những người mẹ khác để bán con họ sang Trung Quốc dưới danh nghĩa “nhận con nuôi”. Bọn chúng mờ mắt trước khoản tiền thu được khi bán một trẻ sơ sinh.

Lợi dụng Facebook với việc tìm kiếm và kết nối cao, dễ dàng lập tài khoản cũng như tham gia các hội, nhóm và chia sẻ tin tức, bọn gian đã tạo đường dây mua bán trẻ em xuyên biên giới.

“Mẹ mìn” gắn mác sinh viên, tài xế Grab

Trong vụ án mua bán trẻ em, 6 người vừa bị khởi tố thì Nguyễn Trần Lan Anh (SN 1999), trọ tại TPHCM, trẻ tuổi nhất, đồng thời đang là sinh viên một trường đại học. Nữ sinh này “bén duyên” với nghề “cò mồi” mua bán trẻ sơ sinh nhân một lần được một em gái 17 tuổi cầu cứu, nhờ tìm người để cho con trai vì trót “không chồng mà chửa”.

Sau khi Lan Anh đăng bài lên nhóm “Cho nhận con nuôi” thì gặp “mẹ mìn” Huỳnh Thị Hồng (SN 1989, trọ tại TPHCM) chuyên mua trẻ sơ sinh bán sang Trung Quốc. Hồng đồng ý “nhận nuôi” và đưa cho mẹ bé 30 triệu đồng. Người mẹ “trút được gánh nặng” lại có 30 triệu đồng thì quá ưng ý, “lại quả” liền cho Lan Anh 2 triệu đồng.

Nhận thấy thấy việc môi giới bán các em bé cũng dễ dàng, không mất nhiều thời gian, công sức mà vẫn có tiền nên sau lần đầu thành công,Lan Anh lại tiếp tục vào các hội nhóm cho và nhận con nuôi trên mạng để tìm mối mới…

Sở dĩ những kẻ như Lan Anh dễ dàng thuyết phục những người mẹ sẵn sàng bán con mình để lấy 20-30 triệu đồng là bởi trước đó thì bọn này đã trò chuyện, tìm hiểu. Chúng tự bịa ra những câu chuyện éo le, vì hiếm muộn hay vô sinh… nên muốn nhận cháu bé về làm con nuôi.

Về phía những người mẹ, hoặc lỡ dính bầu, hoặc sinh con ngoài giá thú, hoặc hoàn cảnh khó khăn không thể nuôi con… cứ nghĩ đã tìm được những “người mẹ thứ hai” có thể cho con mình cuộc sống tốt hơn. Nào ngờ, đó toàn là những “mẹ mìn” trong đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia, trục lợi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng từ mỗi đứa trẻ. Hầu hết các em bé là kết quả của những mối tình vụng trộm, người mẹ không muốn tiết lộ cá nhân nên rất khó khăn để truy tìm nguồn gốc các bé.

Trong đường dây này, trừ Vũ Thị Phả (SN 1967), quê Hải Dương là người Việt sinh sống ở TQ,những kẻ còn lại đều là người tỉnh ngoài đến trọ ở SG. Mỗi tên ngụy trang dưới một vỏ khác nhau với nghề nghiệp riêng, chỗ ở không cố định, chỉ hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội dưới những nickname Facebook

.

Chẳng hạn cặp Huỳnh Thị Hồng và Lê Hoàng Nhí (SN 1988), trú tỉnh Trà Vinh, thuê nhà ở quận 12 nhìn bề ngoài như mọi cặp vợ chồng bình thường. Hằng ngày người ta chỉ thấy Nhí chạy Grab kiếm sống chứ ít ai biết lại cùng vợ nằm trong đường dây mua bán trẻ em. Cả hai đã có một đứa con, đồng thời lúc bị bắt Hồng đang mang thai đứa thứ hai. Thông thường Vũ thị Phả sẽ trả mỗi bé trai 180 triệu đồng, bé gái từ 70 đến 100 triệu đồng. Bản thân Phả sau khi nhận các bé thì sẽ bán lại cho người TQ với giá mỗi bé có thể lên tới 85.000 NDT (khoảng hơn 10 ngàn đô).

Mỗi vụ mua bán trẻ em lại có cách thức trao đổi khác nhau và thủ đoạn thay đổi liên tục để tránh bị phát hiện, theo dõi. Chẳng hạn gần đây, khoảng đầu năm, thông qua hội cho nhận con trên Facebook, Huỳnh Thị Hồng biết một người muốn cho con trai vừa sinh, cần giúp đỡ 20 triệu đồng nên đã liên hệ để nhận bé.

Hồng không ra mặt mà nhờ Loan cầm tiền đi nhận thay. Sau đó. Loan nhận tiền công 20 triệu đồng để bế bé trai đi máy bay ra Hà Nội, lên biên giới rồi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc, đến phòng trọ giao cho Phả. Phả đã bán bé trai này cho người lái taxi rồi gửi vào tài khoản cho Hồng khoảng 88 triệu đồng.

Trước đó, khoảng cuối năm 2018, một cô gái sắp sinh, đăng bài lên nhóm “Cho và nhận con nuôi”, ngỏ ý muốn cho con vì lỡ có bầu. Hồng biết tin nên liên hệ hứa tặng cô gái 15 triệu và tiền bệnh viện.

Cùng thời gian này, hai kẻ khác cùng đường dây cũng kết nối với Hồng để đưa 1 bé gái sang Trung Quốc bán. Khi chúng đang gặp nhau tại một nhà nghỉ gần Sân bay Nội Bài để giao nhận cháu bé thì bị phát hiện, bắt giữ.

Sau khi các “mắt xích” trong đường dây lần lượt bị “chặt đứt”, Vũ Thị Phả đứng ngồi không yên vì nhu cầu trẻ sơ sinh bên bia biên giới vẫn rất nhiều. Mặt khác, do cửa khẩu Lạng Sơn thời gian gần đây bị kiểm tra ngặt nghèo nên Phả sau khi không tiếp nhận được nguồn các bé, đã trực tiếp về VN, làm đầu mối kết nối đưa các bé lên thẳng cửa khẩu Lào Cai.

Nhóm này đã bị bắt nhưng chắc sẽ có những nhóm khác mọc lên thôi.

Khi quan tổ chức tiệc cưới cho con suốt 3 ngày



Trong hôn lễ, tiệc cưới là phần rất quan trọng. Đó là cách để thông báo rộng rãi cho mọi người biết tin vui của gia đình. Thông báo không thì đơn giản quá nên ăn uống là tiết mục không thể thiếu để mọi người không những cụng ly chung vui mà còn là dịp để mở rộng, thắt chặt các mối liên hệ trong họ hàng và ngoài xã hội.

Ngoài ra, tiệc cưới tuy bàn ghế ăn uống linh đình nhưng phong bì thu lại cũng kha khá. Nếu biết tính toán kỹ thì phần này nếu không hòa vốn cũng lời đậm vì là dịp để xã giao, trả ơn, lấy lòng…

Vì thế người càng quyền cao chức trọng thì các dịp tang ma hiếu hỷ càng phải tổ chức rộng rãi…

Bốn tiệc rượu trong ba ngày được nữ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức khi cưới vợ cho con trai.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức đám cưới cho con trai.

Bà Đào tổ chức bốn tiệc rượu trong ba ngày. Ngoài ra, người ta còn nhìn thấy có nhiều xe công chở cán bộ dự đám cưới.

Chuẩn bị cho tiệc cưới, bà Đào in nhiều thiệp mời vì khách mời đông quá, phải “chia giờ” đãi khách thành nhiều lần khác nhau. Cụ thể là tiệc “tiền nhóm họ”, tiệc đãi khách tại nhà riêng và tiệc đãi khách tại nhà hàng từ chiều 19 đến chiều 21-7.



Dù lễ cưới chính thức ngày 21-7, nhưng từ sáng 19-7, bà Đào đã thuê người dựng 2 rạp cưới, xếp được khoảng trên năm mươi bàn tại nhà riêng ở khu dân cư Đại Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng). Đến chiều cùng ngày, bà Đào tổ chức tiệc “tiền nhóm họ” dành riêng cho những cán bộ chủ chốt của tỉnh Sóc Trăng.

Đúng 16 giờ ngày 20-7, bà Đào tổ chức tiệc nhóm và có thiệp mời in hẳn hoi. Tại tiệc này, nhiều ô tô biển xanh tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh đậu, đưa đón khách mời, như: 83D-0440, 83D-0501, 83D-0366, 83D-04884, 83A-00332, 80B-2479, 65E-6868, 66A-0637, 71B-0748.

Đến 10 giờ ngày 21-7, bà Đào tiếp tục tổ chức tiệc. Theo thông tin mời trên thiệp, trên 400 người đến chia vui cùng vợ chồng nữ cán bộ.

Chiều cùng ngày, tại nhà hàng tiệc cưới Hải Tượng nằm trong khu đô thị 5A, bà Đào tiếp tục tổ chức tiệc đãi khách với số lượng 80 bàn. Nhiều xe biển số xanh, đỏ đưa cán bộ đến dự tiệc cưới mà người dân cho là lớn nhất Sóc Trăng vì kéo dài đến ba ngày.

Quốc lộ nắng không ưa mưa không chịu



Quốc lộ 1 đi qua huyện Núi Thành, và huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam dài 27,7 km với kinh phí hơn 1.600 tỉ đồng. Thế nhưng, chưa đầy một năm sau đó, đã bị hư hỏng nặng phải sửa chữa, chắp vá liên miên. Chỗ này sửa chưa xong thì chỗ khác lại lồi lõm, bong tróc khiến con đường chẳng khác nào tấm áo rách được chắp vá tứ bề.

Tương tự, phần đi qua huyện Thăng Bình cũng tốn tới hơn 1.486 tỉ, mặt đường bị bong tróc, lượn sóng lồi lõm chỉ sau một thời gian xe chạy. Đoạn đường ngàn tỷ vá chằng vá đụp này hư hỏng với nguyên nhân hiển nhiên.

Vừa đi vừa… run

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bị hư hỏng nặng nhất. Đây là đoạn do Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn trước đây làm. Vài ngày trước, công ty này đã cho xe cào lớp nhựa ở nhiều chỗ sống trâu cho bằng mặt đường rồi bỏ nham nhở đó. Nhiều chỗ khác vẫn để sụt lún, sống trâu mà mỗi khi xe qua lại rất dễ bị bạt tay lái. Dưới chân dốc Đài (xã An Chấn), nhựa đường bị dồn cao hơn 30 cm gần dải phân cách. Nếu một chiếc xe vô tình “cưỡi” lên sống trâu này thì bị lật là điều khó tránh.

Còn đoạn qua đèo Quán Cau, nơi cách đây chỉ mới 6 tháng, công ty đã phải bóc hết toàn bộ lớp mặt đường để trải nhựa lại, thì giờ đây lại đầy những rãnh sâu. Người qua đường đã nhặt gạch và cành cây đặt vào các rãnh sâu này để cảnh báo cánh tài xế.

Anh Trần Phi Long, tài xế xe Sao Phú Yên chạy đường Quy Nhơn – Tuy Hòa, cho biết đây là đoạn đường cực kỳ nguy hiểm:

-Nếu không để ý, chỉ nháy mắt là bạt tay lái, đâm vào xe làn đường bên cạnh, lao xuống hố hoặc đâm vào dải phân cách ngay. Tôi chạy đây thường xuyên mà còn phải căng mắt từng chút vì đoạn đường hư nhiều quá.

Trên đường Khánh Hòa đoạn qua xã Ninh Ích (thị xã Ninh Hòa), một đoạn dài mặt đường trồi lên từng mảng nhựa. Mặt đường sụt lún nhiều hố sâu, nhựa đùn lên cao hơn 10 cm. Đường làm không kỹ nên mưa xuống thì đường úng nước, sinh ổ voi, ổ gà; còn nắng lên thì nhựa đường lại hóa mềm, xe tải nặng chạy vào sẽ gây sụt lún. Muốn giải quyết rốt ráo thì phải múc lên hết, cào sạch rồi đắp lại.

Tình trạng này rất nguy hiểm vì khi xe chạy đến đây, không dám chạy tiếp trên mặt đường đang bị võng, sống trâu, đành phải lách sang làn đường bên cạnh mà nếu không quan sát kỹ, dễ đâm vào xe chạy sau đang tới

Đoạn Quốc lộ 1 qua Phú Yên, Khánh Hòa cũng là đoạn bị hư nặng nhất trong đợt mưa cuối năm 2018. Có lúc đếm được hơn 5.200 ổ voi, ổ gà giăng đầy “bẫy” chết người.

Sở dĩ đường xấu là do… tiết kiệm!

Quốc lộ 1 tráng bằng nhựa thường, giá chỉ 12.000 đồng/kg trong khi nhựa polymer giá 22.000 đồng/kg. Nhựa polymer hóa mềm ở nhiệt độ 89 độ C, nhựa thường chỉ 69 độ C. Trong khi đó, mặt đường Quốc lộ 1 có thời điểm lên đến 72 độ C

Đến đầu tháng 6-2020, Quốc lộ 1 sẽ hết thời hạn bảo hành. Chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu sửa chữa hư hỏng trên Quốc lộ. Nhưng cứ sửa được đoạn này thì lại hỏng chỗ mới.

Đương nhiên hết thời gian bảo hành thì ngay cả vá víu cũng chấm dứt. Đợi tiền rót xuống ta làm đường mới!



San Hà tổng hợp