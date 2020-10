Quanh chuyện Tổng Thống Mắc Dịch

Ký tui có duyên với nghề báo từ thời còn con nít. Đúng ra là nghề văn, vì bài đầu tiên được đăng báo là một bài thơ than thở vì chuyện bị nghỉ hè không được đi học. Hồi đó, thi sĩ nhóc đã bị chưởi te tua vì ba xạo, không có đứa con nít nào khoái cho mau hết hè để được đi học hết trơn á. Nhưng đó là một bài thơ tiên tri, bởi hơn nửa thế kỷ sau, chuyện con nít đòi đi học là có thiệt, từ sau khi bị nhốt ở nhà mấy tháng trời vì dịch virus Tàu.

Tới thời bắt đầu đi làm báo thiệt, Ký tui có một anh bạn văn chương thuộc loại đặc biệt. Ổng rất thích viết truyện ngắn và thường xuyên tâm sự với Ký tui về những ý tưởng độc đáo cho một truyện ngắn mới. Rồi ổng bỏ ra cả tuần lễ chỉ để tìm cho bằng được một cái tự cho truyện ngắn đang thai nghén, còn hơn cả những bà mẹ, ông cha chọn tên cho con sắp ra đời. Ổng nói: Tìm được một cái tựa cho thiệt hay, nói lên được điều mình muốn nói trong truyện là viết xong ba phần tư cái truyện rồi. (Theo ký ức gà của Ký tui, mỗi năm ổng có chừng hai ba chục cái tựa truyện ngắn, tựa nào cũng độc đáo, và khoảng ba truyện ngắn đăng báo trong cùng thời gian).

Bởi vậy, từ khi nhận được cú phôn của ông bạn già ĐQ nhờ viết giùm Chuyện Mỗi Tuần kỳ nầy, Ký tui phân vân mãi với hai cái tựa, mặc dầu quyết định đề tài mình sẽ viết (dễ òm, chuyện thời sự về vị tổng thống Huê kỳ, bởi ngoài chuyện đó ra, có gì hay hơn, dễ hơn để viết đâu, mà không viết về ổng thì rõ ràng là đi ngược trào lưu thời sự).

Hai cái tựa đó như vầy: (1) Quanh chuyện Tổng thống Mắc dịch và (2) Quanh chuyện Thánh Hoàng nhập viện.

Phân vân không phải để chọn tựa hay (cái nào cũng hay hết), nhưng để chọn cái đúng đắn, ít gây mích lòng nhứt – Tây kêu bằng “political correct”.

Tựa “Tổng Thống Mắc dịch” rất chánh xác. Rõ ràng là ổng mắc dịch, nghĩa đen. Chính ổng xác nhận trong một cú tweet của ổng bằng cách dùng từ “PLAGUE”.

Nhưng có thể bị người ta phê bình là “thiếu tôn trọng lãnh đạo”. Bởi, người Việt, ai cũng hiểu thành ngữ “đồ mắc dịch, mắc toi”, hoặc nếu là nam, đã từng bị rủa (đôi khi một cách đầy tình cảm yêu) “cái anh mắc dịch này” (tương đương với miền Bắc: “khỉ gió nhà anh này”).

Cái tựa thứ hai, cũng chánh xác luôn (vì người Việt không ít người đã kêu ông đượng kim Tổng thống Huê kỳ là Vua Trump) nhưng lại dễ bị chưởi là “dùng từ Việt cọng”. Bởi văn chương báo chí trong nước lúc này rất “hàm xúc”, tới độ tối nghĩa vì người viết làm biếng và a dua. Tỷ như “Thày giáo tát học trò nhập viện”, hỏng hiểu ông thầy hay đứa học trò trong “vụ việc’ phải vô bịnh viện.

Hả hê hay lo lắng?

Tạm gác tâm sự gà lại đây, để chủ bút Thời Báo quyết định vậy – tựa nào cũng được, vì như đã khoe, tựa nào cũng hay. Hồi trước 75, chẳng phải đã có nhiều tuồng cải lương có hai tên sao?

Vậy là vị tổng thống khỏe mạnh nhứt trong số các tổng thống đã từng được bầu (theo lời Đốc tờ Harold Bornsteinn, y sĩ riêng của ông Trump, bữa 4 tháng 12 năm 2015), đã vô bịnh viện.

Con vi-rút cồ rô na đời mới (COVID-2019) đã vượt qua được một lực lượng an ninh hàng đầu địa cầu (Mât vụ Mỹ) và luôn cả đội ngũ bảo vệ sức khỏe cũng hàng đầu luôn của thế giới để quật ngã ngài.

Nhơn loại biết “sự cố” nầy qua cú tweet đầu tiên do chính Trump bắn đi lúc 12:54 sáng ngày 2 tháng 10. Ổng viết: “Đêm nay, @FLOTUS (vợ ổng) và tui đã có xét nghiệm dương tánh với Covid-19. Hai đứa tui sẽ bắt đầu màn cô lập và hồi phục tức khắc. Hai đứa tui sẽ CÙNG NHAU qua khỏi vụ nầy!”

Chỉ trong một ngày cú tuýt này đã được hơn một triệu bảy trăm ngàn “like”, hơn nửa triệu tuýt trả lời và một triệu lần tuýt tiếp sức (retweet). Không hiểu trong số nầy cí bao nhiêu người hả hê, bao nhiêu người lo lắng.

Trước đó, ổng cũng đã tuýt, nhí ra chuyện sẽ đi test sau khi chị cựu giám đốc truyền thông Hope Hicks được xác nhận đã bị Covid-19 hun.

Tới 6 giờ chiều bữa đó (2 tháng 10) ổng leo lên trực thăng, rời Nhà trắng sang bịnh viện quân đội Walter Reed, có cái tên đầy đủ là Walter Reed National Military Medical Center, nơi trước giờ đặc trách chăm sóc điều trị cho các tổng thống Huê kỳ.

Mặc dầu ráng mần ra vẻ hùng dũng, kiên cường, đi một mình không cần ai đỡ, khúc video ghi cổng ổng lò mò ra máy bay cho thấy một ông già hốc hác, âu lo. Đặc biệt, ổng mang một cái mask màu đen bự tổ chảng.

Bữa đó là thứ Sáu. Mới cách đó ba bữa, tại Cleveland, ổng còn chọc quê đối thủ Biden trong cuộc tranh luận (mà không khán giả nào tin nổi là “tranh luận”) về chuyện mang mask, cười rằng Tui không mang mask như Biden: “Mỗi lần người ta thấy ổng (Biden) là ổng có một cái mask. Ổng có thể đang nói cách tui 200 feet, và ổng xuất hiện với cái mask bự nhứt hồi nào giờ tui mới thấy.”

Cái vụ anh Trump nhập viện đã được thế giới quan tâm đặc biệt. Từ nay, ngoài danh hiệu đệ nhứt công dân Huê kỳ, ổng còn có thêm danh hiệu “đệ nhứt nạn nhơn Covid-19”, một danh hiệu hết sức xứng đáng mặc dầu ổng là người thứ bảy triệu bốn trăm mấy chục ở Huê kỳ. Ổng cũng có thể có danh hiệu “đệ nhứt bịnh nhơn Huê kỳ” nữa (và do đó không thể là đệ nhứt …ca tử vong Covid-19 ở Huê kỳ) vì ổng được chăm sóc đặc biệt như …tổng thống Mỹ.

Theo hệ thống truyền thông của Nhà trắng và Y sĩ Chuẩn đề đốc Hải quân Sean Conley, quan ngự y của Trump, thì ổng được cho dùng một thứ cóc –tai (gồm nhiều thứ thuốc chung với nhau) đặc biệt chưa hề được phép xài ở Huê kỳ, do hãng bào chế Regeneron cung cấp.

(Hãng nầy đang… quá đã. Sau khi thông tin về loại thuốc REGN-COV2, đang được thử nghiệm, được sử dụng để chích cho Trump, trên thị trường chứng khoán, giá stock của Regeneron vọt lên như pháo bông ngày 4 tháng 7)

Cần biết thêm rằng theo thông cáo báo chí của Regeneron, thuốc REGN-COV2 được phép sử dụng qua thủ tục “Compassion Use request”, chương trình kêu bằng Expanded Access Program (EAP)… thường chỉ được viện tới khi…hết thuốc chữa

Ngoài cái REGN-COV2, ổng còn được cho xài remdesivir, thứ thuốc ít có ai ở Mỹ có tiêu chuẩn xài và mới đây, còn có tin ổng được cho chơi luôn chất steroid dexamethasone nữa.

Hỏng phải đệ nhứt bịnh nhơn thì còn là cái gì nữa chớ?

Bởi vậy cho nên ngay bữa thứ Bảy 3 tháng 10, sau gần 24 giờ “im lặng vô tuyến” không tuýt chữ nào, Trump xuất hiện trên Twitter, khen ngợi các y sĩ ở Walter Reed và khoe “Tao khỏe mà, có chi mô.”

Giỡn chút chơi, câu trên là của ông Nguyễn Bá Thanh ở Đà nẵng năm 2014, Trump tuýt vầy nè:

“Các bác sĩ, Y tá và TẤT CẢ (mọi người) tại cái Trung tâm Y tế Walter Reed TUYỆT VỜI nầy, và những người khác từ các cơ quan huyền thoại tương tự đã tham gia cùng họ, thật là TUYỆT VỜI!!! Tiến bộ đáng kể đã đạt được trong 6 tháng qua trong việc chống lại cơn DỊCH HẠCH (nguyên văn: PLAGUE) nầy. Với sự giúp đỡ của họ, tui thấy khỏe!

Sở dĩ có chuyện giỡn ở trên là bởi vì người ta rất ngạc nhiên về hai cái tuýt đó. Đầu tiên là sự chánh xác về mặt câu cú, văn phạm, và chánh tả. Thứ hai là sự nghiêm túc của nội dung, và thứ ba là chữ “DỊCH HẠCH”.

Trong tiếng Ăng lê, từ này, nếu viết hoa chánh xác là để chỉ cái bịnh dịch (thể) hạch – bubonic plague, do khuẩn Yersinia pestis gây ra – con vi khuẩn mang tên nầy bởi nó được nhà bác học vĩ đại Yersin khám phá.

Việc điều trị cho ổng và những phát ngôn chánh thức về tình trạng của ổng cũng cho thấy có nhiều điểm không khớp với nhau.

Trong khi hầu hết các thông tin chánh thức từ Bạch ốc đều nói rằng tình trạng của TT nhẹ thôi. Nhưng nếu ổng bị nhẹ thôi, tại sao phải cho xài những thứ thuốc và các phương pháp trị liệu như đã thấy ở trên, là các thứ chỉ dành cho những ca nặng.

Như REGN-COV2 và thủ tục “Compassion Use request” (yêu cầu sử dụng vì lý do thương cảm) mà theo thông cáo báo chí của Regeneron: “… dành cho những bệnh nhân có các tình trạng nghiêm trọng hoặc đe dọa đến tính mạng, những người không có bất kỳ lựa chọn điều trị khả thi hoặc có sẵn nào và không thể tham gia vào các thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra.

Dexamethazone cũng vậy, chất steroid nầy theo các bác sĩ có tác dụng trong những trường hợp nặng và không nên dùng trong giai đoạn sớm của bịnh trạng. Nhưng Trump chỉ mới bịnh có hai ngày,

Rồi sau đó là tin Trump nổi quạu với chánh văn phòng Mark Medows khi ông nầy đưa tin trái nước với những gì Sean Conley công bố.

Khi quan Ngự y Conley nói tình hình của hoàng thượng rất tốt và tinh thần rất cao thì quan Tổng quản Meadows lại rỉ tin “trong 24 giờ qua chỉ số vital của ngài rất đáng lo và 48 giờ tới sẽ là quan trọng về mặt chăm sóc cho ngài. Chúng ta chưa thấy một con đường rõ ràng tới hoàn toàn hồi phục.”

Phản ứng của người dân về tin tổng thống mắc dịch hay hoàng thượng nhập viện, thể hiện rất rõ trên thước đo Twitter, mạng xã hội mà Trump sử dụng như một bực thầy để dẫn dắt quần chúng.

Phe ủng hộ – mặc dầu vẫn tin rằng vi-rút chỉ là trò rởm, bịnh nầy không nhằm nhò gì, nhưng vẫn cầu nguyện cho tổng thống (hổng hiểu cảm cúm xoàng, có gì mà phải cầu nguyện cà? Năm nào Ký tui cũng cúm, có ai cầu nguyện cho đâu hè).

Trong lúc đó, những người không ưa Trump mỉa mai. Dưới đây là vài cái tuýt trả lời cho cú tuýt của Trump trên twitter khi ngài khen bịnh viện Walter Reed mà KG lượm được:

Xừ Brandy Greeley (@bgreeley28) tuýt: “Rồi giờ nó là plague hử? Không phải Vi-rút Tàu nửa à?

Nàng Katy Campion (@KatyLCampion): “Khổ thay, ông là người duy nhứt được hưởng lợi từ tất cả các nguồn lực và phương pháp điều trị hiện có. 210.000 ngàn công dân của ông không may mắn như vậy.”

Xừ M Ulms (@m_ulms) còn chi tiết hơn: “Thông điệp về Covid của Trump: Tháng 1: Nó đã nằm trong tầm kiểm soát Tháng 2: Chỉ là trò rởm. Tháng 3: Tới lễ Phục sanh nầy nhà thờ sẽ chật người. Tháng 4: Nó sẽ biến mất. Tháng Năm: Tới lúc mở cửa rồi. Tháng 6: Chỉ là mấy cái tàn lửa. Tháng 7: Tới lúc mở cửa lại trường học. Tháng 8: Các xứ khác tệ hơn nhiều. Tháng 9: Sẽ sớm có vắc-xin. Tháng 10: * tuýt từ bịnh viện.”

Nhưng có một điểm cần để ý: Ngay sau khi có tin Tổng thống mắc dịch, đối thủ của ông, cựu Phó TT Biden đã công bố lời thăm hỏi qua Twitter: “Jill (vợ ổng) và tui cầu mong Tổng thống Trump và Đệ nhất Phu nhơn hồi phục nhanh chóng. Vợ chồng tui sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của tổng thống và gia đình”.

Đặc biệt, rất văn minh và quân tử, (từ trong nước nay kêu bằng “nhân văn”), chiến dịch tranh cử của Joe Biden tuyên bố sẽ (tạm) ngừng các hoạt động quảng cáo, tuyên truyền có nội dung tiêu cực nhắm vào ông Trump.

Cựu Tổng thống Obama, người mà ông Trump đòi phải truy tố và bỏ tù cũng nhanh nhảu thăm hỏi. Bữa thứ Sáu, trong một buổi gây quỹ qua mạng cho Biden vả Harris: “Chúng tôi cũng muốn gởi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống Hoa Kỳ, đệ nhất phu nhơn… Michelle và tôi hy vọng rằng họ và những người khác đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trên khắp đất nước đang nhận được sự chăm sóc mà họ cần, rằng họ sẽ trên đường phục hồi nhanh chóng”.

Người phụ nữ bị Hoàng thượng rủa là nasty, bà Kamala Harris tuýt: “Doug (chồng bả) và tôi cùng Joe Biden và Tiến sĩ Biden (vợ ông Biden) chúc Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhơn hồi phục nhanh chóng và hoàn toàn. Chúng tôi luôn hướng về họ và toàn bộ gia đình Trump.”

Mụ phù thủy (từ mà những người Việt ở Mỹ ghét bà Chủ tịch Hạ viện kêu bả) Nancy Pelosi phát biểu trên đài MSNBC: “Tất cả chúng tôi rất buồn rầu khi nhận được tin đó. Tôi sẽ luôn cầu nguyện cho tổng thống và gia đình của ổng được an toàn.”

Thuyết âm mưu

Như tất cả mọi chuyện đang diễn ra ở Huê kỳ trong những ngày này, tin ông Trump vào bịnh đã làm nổ ra tùm lum những âm mưu.

Chỉ mới bữa đầu tiên, VineSight, một công ty chuyên theo dõi những thông tin tầm xàm trên mạng đã ghi nhận có trên 30 ngàn người dùng Twitter đã lập lại những “âm mưu” quanh tin nầy. Facebook– kể cả Facebook tiếng Việt, còn nhiều hơn nữa.

Nội dung của nhiều “âm mưu” đó không khác gì những giả thuyết từng có, như ông Trump giả bịnh.

Những người theo nhóm QAnon, cho rằng màn dính Covid-19 của ông Tổng thống là để đánh lạc hướng chú ý của nhóm nhi dâm thờ Satan do Hillary Clinton và giới tinh hoa cấp tiến ở Huê kỳ điều hành. Họ lý luận rằng Trump “mắc dịch” nằm trong kế hoạch lớn để bắt giữ …bà Hillary Clinton. Họ dẫn chứng rằng cú tuýt cùa ông Trump sáng sớm ngày 2 tháng 10 thông báo rằng ông và Melania có kết quả xét nghiệm dương tính và tuyên bố: “We will get through this TOGETHER!” (Hai đứa tui sẽ CÙNG NHAU vượt qua chuyện nầy”) thì chữ TOGETHER mang ý nghĩa…mật mã: TO GET HER – để tóm chị ta (Clinton).

Về chuyện điều trị, có lời đồn rằng hoàng thượng đang được cho dùng hydroquinone, thứ mà ổng ca ngợi lâu nay, nhưng bịnh viện giấu. (Không có “âm mưu” ổng đang được chích bleach, thuốc tẩy!)

Một Facebooker (chắc ở phe ủng hộ Biden) thì đặt giả thuyết Trump giả bịnh để né lần tranh luận tới với Biden. “Xạo ke. Chiến lược để khỏi tranh luận thêm với Biden.” “Thuyết” nầy được lặp tại hàng chục ngàn lần.

Trên Twitter, câu hỏi “Có phải Trump đang giả bị COVID để tránh tổn thương lòng tự ái khi thua cuộc bầu cử?” do một user đặt ra đã được lặp lại hơn 4.000 lần chỉ nội trong buổi sáng thứ Sáu 2 tháng 10.

I will be back!

Theo những thông tin lạc quan nhứt mà Ký tui có được khi gõ bài nầy (tối Chúa nhựt 4 tháng 10) thời ổng sẽ được cho xuất viện về Bạch ốc sáng thứ Hai.

Lạc quan là phải, được chăm sóc như vua, được các y sĩ hàng đầu sử dụng những công cụ tối tân nhứt Địa cầu và cho xài những thứ thượng hảo hạng, thì chỉ có…tới số mới không qua khỏi.

Ổng sẽ về Bạch ốc và làm việc, nhưng vẫn phải cách ly cho hết thời gian 10 ngày

(Nói vậy chớ ổng đã cần mẫn làm việc trong bịnh viện từ lúc nhập viện cà. Bạch ốc vừa công bố hình ổng ngồi ở cái buya-rô to chần dần, trên tay là một văn kiện mà có phóng viên (cà chớn của phe fake news?) cho rằng chỉ là một tờ giấy trắng có chữ ký trứ danh độc đáo như cái điện tâm đồ bằng bút sharpie nét bự)

Có không ít người (chắc là ngây thơ) đã tưởng rằng sau cơn bịnh nầy, ông Trump sẽ thay đổi không nhiều thì ít thái độ mà nhiều người chỉ trích tái độ của ổng trước nay với con vi-rút corona và chiến lược chống Covid-19 của ổng ở Huê kỳ, dẫn tới hơn 7 triệu người mắc bịnh và hơn 200 ngàn người giã từ dương thế.

Họ kêu tái độ đó là “cavalier” – từ nầy khó dịch, từ điển Google kêu bằng ung dung kiêu ngạo, nhưng theo KG thì phải dịch là “cao bồi” mới hết ý.

Nhưng chắc họ lầm.

Trong video được thâu từ bịnh viện và công bố hôm Chúa nhựt, ổng đã nói vầy:

Tui phải trở lại vì chúng ta vẫn cần phải làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.

Chúng ta sẽ đánh bại con vi-rút cô rô na nầy, hoặc cái quái gì mà bạn muốn kêu nó.”

Nghe y chang kiểu nói của Arnold Schwarzenegger trong phim Terminator: I’ll be back. Hasta la vista, baby!

Ổng còn hứa trong video rằng sẽ bất ngờ đi thăm các súp-pọc-tơ tới “động viên tinh thần ổng” bên ngoài bịnh viện

Tin giờ chót: Trúng như lởi cam kết trong video, chiều Chúa nhựt, các nhà báo ghi nhận hình ảnh ổng ngồi trong xe chạy vòng vòng bên ngoài bịnh viện Walter Reed, vẩy vẫy người hai bên đưởng.

Thông tin chi tiết đi theo bản tin nóng hổi nầy xác nhận ổng đã ra lịnh cho các nhơn viên Mật vụ chở ổng đi ra ngoài một vòng – chuyến đi mà các nhà báo kêu bằng “joy-ride” để “đáp lại tấm thạnh tình” của những người ủng hộ.

Phía ủng hộ vỗ tay: Phải vậy chớ, ổng khỏe mà.

Phía chỉ trích và “bọn báo chí thổ tả” (từ nầy trong Anh ngữ hổng có, chỉ có ở cộng đồng VN) phê phán: Ổng chỉ còn biết có làm sao để khỏi thất cử. Kể cả chuyện coi sanh mạng người khác như cỏ rác.

Một đốc tờ đang là y sĩ ở Walter Reed nhận xét rằng đây là một hành động vô trách nhiệm. Các nhơn viên Mặt vụ ngồi chung xe với ổng và người tài xế phải được cách ly ngay 14 ngày ngay. Môi trường trong chiếc xe – có kiếng chống đạn và hệ thống lọc kín chống xâm nhập của hơi độc từ bên ngoài là môi trường lý tưởng để vi-rút cồ rô na lây từ người này sang người kia.

Được biết, các nhơn viên Mật vụ chỉ được quyền từ chối không thực hiện các hành động có thể làm nguy hại tổng thống nhưng không được từ chối những hành động có thể khiến sanh mạng của họ lâm nguy. Nhiều nhơn viên Mặt vụ đã phải cách ly phòng dịch sau khi nhiễm Covid trong những chuyến đi vận động của tổng thống.

Ngay sau khi màn show-off này diễn ra vài giây, một video được đăng trên Twitter, trong đó, Tổng thống tự hào: “Tui biết chuyện nầy qua trường lớp đàng hoàng nghe. Đây là trường thứ thiệt. Hổng phải thứ trường học hàm thụ…”

Nếu “chuyện nầy” là bịnh Covid-19, và “trường thiệt” là bịnh viện Walter Reed thì rõ ràng là ổng chẳng học được cái gì hết, hoặc là hiểu sai, hoặc là học mà không hành.

Tờ báo nầy tới tay bạn đọc vào thứ Năm, bạn đã có nhiều thông tin mới hơn, nên thôi, khỏi kể thêm nữa.

Ký Gà