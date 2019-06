Quá nhiều nai ở thị trấn Saint Andrew

Saint Andrew, New Brunswick: Nhìn những con nai đi lại trong thành phố, gặm cỏ trong những công viên có thể là một hình ảnh thơ mộng cho nhiều người, nhưng đối với cư dân của một thành phố ở tỉnh bang New Brunswick thì họ quá chán khi nhìn thấy những con nai này, trông ngứa mắt mà luật pháp không cho họ giết hay đuổi chúng đi.

Thị trấn Saint Andrew nằm trong vùng vịnh Fundy trong tỉnh bang New Brunswick, sát biên giới Hoa Kỳ với tiểu bang Maine, với dân số chỉ có 1,500 người, nhưng đã phải sống chung hòa bình với trên 200 con nai trong khu vực thành phố, không kể những đàn nai khác sống trong những khu rừng xung quanh.

Ông Bob Charlton, một cư dân trong thị trấn Saint Andrew đã nói là những con nai này ăn tất cả những gì mà chúng có thể ghé miệng vào, kể cả phần lớn những hoa lá, những rau cỏ mà ông ta trồng trong sân sau nhà.

Thêm nữa những con nai có những con bọ trên người có tên là Borrelia mà những con bọ này khi bám vào người có thể gây bệnh Lyme.

Ông Charlton cũng nói với phóng viên đài CTV là có nhiều cư dân trong thành phố đã bị bệnh Lyme disease.

Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu của sinh viên trường đại học New Brunswick thì mật độ trong thị trấn Saint Andrews là cứ 1 cây số vuông là có 13 con nai trú ngụ.

Ông Brad Henderson, phó thị trưởng thị trấn Saint Andrews nói là chương trình cho bắn nai, một người 1 con trong 1 năm không đủ để ngăn cản sự gia tăng của loài nai trong thành phố, mà có thể chính quyền thị trấn sẽ phải sử dụng cách ngừa thai cho những con nai cái?