Qatar Airways lập kỷ lục chuyến bay dài nhất thế giới

Chuyến b ay thẳng từ Doha (Qatar) tới Auckland (New Zealand) của hãng Qatar Airways là chuyến bay thương mại dài nhất thế giới với 16 giờ 23 phút.

Chuyến bay thẳng dài nhất thế giới hạ cánh tại New Zealand hôm 6/2 sau hành trình dài 14.535 cây số.

Ngay sau khi chuyến bay QR920 hạ cánh xuống Auckland lúc 7:25 giờ địa phương, sớm 5 phút so với dự trù, hãng hàng không đăng lên Twitter: “Chúng tôi đã chính thức hạ cánh xuống New Zealand, vùng đất của những dải bạch vân”.

Chiếc Boeing 777 – 200LR đã vượt qua hơn 10 múi giờ trên hành trình bay. Phi hành đoàn gồm 4 phi công và 15 tiếp viên, phục vụ hành khách 1.100 tách trà và cà phê, 2.000 suất thức uống nhẹ và 1.036 suất ăn suốt hành trình.

Theo truyền thống bay quốc tế, để chào đón dịch vụ bay mới, đội hậu cần của phi trường Auckland đã phun rửa máy bay bằng vòi rồng sau khi hạ cánh. Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay cho biết dịch vụ bay mới sẽ tăng cường năng lực vận chuyển của nước này và làm lợi thêm cho nền kinh tế 36 triệu Mỹ kim.

Tháng ba năm ngoái, hãng hàng không Emirates đã đưa ra dịch vụ bay thẳng từ Dubai tới Auckland với hành trình bay 14.200 km, được đánh giá là đường bay thẳng dài nhất thế giới vào lúc đó.