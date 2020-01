PTT Freeland yêu cầu phe đối lập không làm trì hoãn NAFTA mới

Phó Thủ tướng Chrystia Freeland đang yêu cầu các đảng đối lập không làm trì hoãn thỏa hiệp thương mại tự do Bắc Mỹ mới.

Bà Freeland đã gửi thư cho các nhà lãnh đạo của đảng Bảo Thủ, đảng Tân Dân Chủ (NDP), Bloc Québecois và đảng Greens vào đêm trước phiên họp của Hạ viện để yêu cầu sự ủng hộ của họ.

Thỏa thuận tự do thương mại mới giữa Canada-Hoa Kỳ-Mexico (NAFTA mới hay CUSMA) là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tự Do và bà Freeland nói rằng không ai mong đợi bất cứ điều gì ngoài một cuộc tranh luận đầy đủ, thẳng thắn và mạnh mẽ.

Nhưng bà nói rằng chính trị nên được đặt sang một bên vì lợi ích của người Canada, và rằng Quốc hội nên làm việc cùng nhau để thỏa hiệp được hoàn thành.

Bloc Québecois và NDP đã cho thấy rằng họ không vội vàng hoàn tất hiệp ước thương mại Bắc Mỹ, vốn đã được Hoa Kỳ và Mexico phê chuẩn.

Dân biểu Mark Strahl thuộc đảng đối lập Bảo Thủ cho biết, đảng Bảo Thủ không xem việc phê chuẩn Thỏa hiệp Thương mại Bắc Mỹ mới như là một cơ hội để hạ bệ chính phủ,.

Nhưng ông nói rằng họ muốn có thêm thông tin về các lãnh vực sẽ bị ảnh hưởng bởi thỏa hiệp và họ muốn thấy chính phủ thực hiện những yêu cầu này một cách nghiêm túc.

Trong một cuộc phỏng vấn với Mercedes Stephenson của The West Block, ông Strahl cho biết: “Những gì chúng tôi đã nói là chúng tôi là đảng của thương mại tự do. Chúng tôi không giữ mối đe dọa tiềm tàng này để hạ bệ chính phủ về NAFTA”.

Ông tiếp: “Chúng tôi yêu cầu được cung cấp những phân tích cụ thể về các lãnh vực bị ảnh hưởng tiêu cực – lâm nghiệp, nông nghiệp, nhôm, thép – và thông tin đó đã không được đưa ra”.

Strahl cho biết phe đối lập đã yêu cầu những chi tiết đó nhưng đảng Tự Do không cung cấp.

Ông nói rằng sự từ chối cho thấy đảng Tự Do chưa hoàn toàn hiểu rằng họ không còn là một chính phủ đa số.

Chính phủ đã ký thỏa hiệp CUSMA với Hoa Kỳ và Mexico năm 2018, nhưng vẫn chưa phê chuẩn nó.

Năm ngoái, đảng Tự Do đã đệ trình một dự luật để phê chuẩn trước khi Hạ viện nghỉ hè nhưng nó không được thông qua khi cuộc bầu cử liên bang được triệu tập.

Để phê chuẩn thỏa hiệp – như Hoa Kỳ và Mexico đã làm – chính phủ phải đệ trình một dự luật mới. Dự luật cần thiết để phê chuẩn thỏa hiệp dự trù được được đệ trình trong tuần này. Từ đó, không rõ chính phủ sẽ có thể xúc tiến nhanh như thế nào để dự luật được thông qua ở cả hai viện của Quốc hội.

Tuần trước lãnh tụ Bloc Québecois, Yves-Francois Blanchet nói với các phóng viên sau cuộc họp kín ở Montréal rằng đảng của ông sẽ không đồng ý xúc tiến nhanh việc phê chuẩn thỏa thuận. Ông nói BQ muốn văn bản của thỏa thuận sẽ được nghiên cứu trong ủy ban và tranh luận tại Hạ viện.

Blanchet nói rằng thỏa thuận đó không bảo vệ ngành công nghiệp nhôm của Québec, tương tự như bảo vệ ngành thép và ngành sản xuất xe hơi ở Ontario.

LT (Theo GlobalNews)