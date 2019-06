Chu Nguyễn

Đầu tuần này, ngày Hiền phụ đã qua nhưng dư âm còn lại. Người Việt ai chẳng nhớ “Công cha như núi Thái sơn.”Người có cơ hội cắp sách tới trường càng nhớ rõ những bài học đầu đời là “làm con phải hiếu với cha mẹ.” Chương trình trung học Quốc gia Việt nam phổ biến năm 1955 tại Saigon ngày xưa, môn quốc văn lớp đệ thất (ngày nay gọi là lớp 7) học trò được giảng qua Nhị thập tứ hiếu diễn ca. Tác phẩm này của nhà văn Lý văn Phức (triều Minh Mạng). Trong hai mươi bốn gương hiếu hạnh, người đọc nhớ tới gương vua Thuấn và nho gia Mẫn Tử Khiên. Cả hai đều mồ côi mẹ từ sớm, gặp người cha nhu nhược và mẹ ghẻ tai ác nên chịu trăm ngàn khổ sở chẳng khác đày tớ không công. Nhưng cả hai bậc hiền giả đều hết lòng thờ phụng cha mẹ, đức hiếu của họ đã cảm hóa khiến kẻ dữ trở thành lành:

Cho hay hiếu cảm nên từ,

Thấm lâu như đá cũng từ lựa ai!

Hiển nhiên bài học của nho gia Lý văn Phức dù là những bài học quý báu dạy đạo làm người qua gương người xưa, hiếu hạnh kiểu xưa, có thể không hoàn toàn thích hợp với thời đại tiến bộ ngày nay. Nhưng dù sinh hoạt, tư tưởng của nhân loại có thể thay đổi tới đâu chăng nữa thì hiếu hạnh vẫn là, vừa là nghĩa vụ vừa là bổn phận, của kẻ làm con…Một diễn tiến hết sức lạc quan, con có hiếu sẽ trở thành người cha nhân từ trong tương lai (phụ từ tử hiếu) và cứ thế gương đạo đức sẽ lan tràn trong xã hội. Tuy nhiên khó chối cãi, thời đại chúng ta khi tính ích kỷ ngự trị, thì lừa đảo, chiếm đoạt, tranh cướp và bạo hành trở thành vũ khí của kẻ vị kỷ, nhắm bảo vệ, giành giật cho được cái mình muốn cho dù nó thuộc sở hữu người khác. Bi kịch đạo đức diễn ra khắp nơi nên chẳng cần chọn sân khấu cũng có cơ hội xem rồi ngán ngẩm cho đời, nhất là cho tình cha con ruột thịt.

Ở Việt nam đang có vụ kiện tranh chấp quyền quản trị Tập đoàn Hoàn cầu và Ngân hàng Nam Á giữa cha và con sau khi người sáng lập (người mẹ) mới qua đời!

Cuối năm 2018, ở gần chúng ta nhất, tòa thượng thẩm Toronto (Superior Court) đã xử vụ con giết cha một cách tàn bạo nhất chỉ vì ham của thừa kế và đã trừng trị kẻ phạm tội bằng bản án 25 năm không có cơ hội xin khoan hồng tại ngoại.

Nguồn tin của CBC NEWS ngày 18 tháng 12, 2018 một can phạm quá quen mặt với tòa án, Dellen Millard, tái đáo pháp đình với bộ mặt điển trai dễ mến của một tên sát nhân có trái tim bằng đá.

Cảnh sát đã có đủ chứng cớ buộc tội Dellen giết cha vì khẩu súng dùng để bắn viên đạn chí tử vào đầu của ông Wayne có DNA của Dellen lưu lại và kẻ mua nó cũng là cậu con chí tử. Động cơ sát nhân cũng được thành lập: vì nguồn tiền thừa kế béo bở và sự tự do xài tiền nếu cha già mất mạng!



Chánh án Maureen Forestell khi tuyên án, đã nhận xét về con chó sói đội lốt thầy tu như sau: “Tôi nhận thấy can phạm Dellen Millard có khả năng chinh phục niềm tin từ bè bạn, thân thích và cả người xa lạ. Tuy nhiên, can phạm Millard đã dùng khả năng này như phương tiện chủ ý sát nhân sau khi tính toán kỹ lưỡng.”

Cái chết bất ngờ của một đại gia ngành hàng không Canada!

Gia đình Millard từng thành lập một công ty hàng không uy tín ở Ontario từ 1963 có tên là Millardair Ltd. Tới thời ông Wayne Millard, thân phụ của Dellen, tuy công ty có phần suy thoái nhưng vẫn đóng góp vào sự thịnh vượng của hàng không Bắc Mỹ nhờ ông Wayne tuy 71 tuổi phải cạnh tranh với áp lực trong ngoài trong thời đại hoạt động hàng không trên thế giới phát triển vượt bậc. Nhờ trí óc minh mẫn, tài điều hành sáng giá dù tuổi già đã gần kề, Wayne Millard đã vạch hướng tiến mới cho công ty của mình và sẽ nhường lại cho con trai là Dellen Millard. Nào ngờ một viên đạn xuyên qua mắt và phá não bộ của nhà đại gia tài ba và tham vọng này.

Người ta phát giác thi thể của nạn nhân tại tư gia số 5 Maple Gate Court ở Etobicoke vào ngày 29 tháng 11, 2012. Nạn nhân khi ấy đang ở với con trai là Dellen Millard và không có vết cậy cửa do kẻ bên ngoài nào đó đã lọt vào nơi phòng nạn nhân đang ngủ để gây án. Như lời khai của Dellen thì đêm xảy ra cái chết của cha mình cậu ngủ ở nhà bạn. Ngoài ra nạn nhân xem ra không có thù oán và cạnh tranh với ai. Cũng không tìm ra dấu vết khả nghi nào khác ngoài một khẩu súng không xa tầm tay nạn nhân nên giả thuyết nạn nhân tự sát vì bế tắc trong kinh doanh được thành lập.

Thời gian trôi đi, 2013, cái chết của một cư dân Ancaster (Hamilton) là Tim Bosma và sự mất tích bí ẩn của một cô gái đang xuân là Babcock ở Toronto khiến người ta chú ý tới kẻ tình nghi là thủ phạm. Hắn chính là công tử Dellen Millard. Từ đó vụ tự sát năm xưa được điều tra lại vào năm 2014 và một khám phá bất ngờ: Dellen Millard có thể là thủ phạm sát hại cha già để thừa hưởng di sản hàng trăm triệu Gia kim và sống hoang đàng theo ý mình.



Vài nét về kẻ sát nhân quen mặt quen tên

Dellen Millard chẳng phải là một chàng trai vô danh mà từng được coi là thần đồng trong nghề phi hành và xuất thân từ một gia đình phi hành truyền thống và khá giả trong vùng

Vào năm 1999, đúng ngày sinh nhật thứ 14, Dellen Millard được giới truyền thông xưng tụng là thiếu niên Canada nhỏ tuổi nhất một mình lái được một chiếc trực thăng và sau đó một máy bay trong cùng một ngày.

Bản thân đã có khả năng khó tìm thấy ở người đồng tuổi, Dellen Millard lại còn là dòng dõi danh gia trong làng bay Canada. Ông nội của Millard, cụ Carl Millard cũng là một bậc tiếng tăm trong ngành hàng không Canada. Vào 1954 cụ Carl đã thành lập một hãng máy bay chuyên chở riêng có tên là Millard Air. Trước đó Carl đã là phi công của công ty Tran-Canada Airlines sau này trở thành Air Canada.

Dellen Millard từng tiết lộ với một ký giả của tờ Wings Magazine vào 2005, rằng họ Millard dòng dõi của tù trưởng Joseph Brant của bộ tộc Mohawk, một nhân vật thần kỳ đã từng giúp quân lực Anh trong cuộc cách mạng Mỹ 1754-1781.

Millard Air trở thành đại công ty vào 1963 và có tới 21 máy bay vào khoảng 1990.

Từ 2006 khi Carl Millard tạ thế thì công ty Millardair chuyển sang chủ mới là Wayne Millard, con của Carl Millard và chỉ chuyên sửa chữa, bảo trì máy bay mà thôi. Bà mẹ của Dellen là bà Madeleine Burns là nữ tiếp viên phi hành giàu kinh nghiệm. Ngay từ tuổi thiếu niên Dellen đã mơ ước trở thành một phi công trực thăng. Thiếu gia lại được đào tạo trong những trường học tốt nhất và có cơ nghiệp ông cha để lại, gồm của chìm của nổi lên tới hàng trăm triệu Gia kim.

Nếu Wayne Millard bắt đầu học lái từ tuổi lên 5, ngồi trên đùi thân phụ để điều khiển con chimn sắt, thì Dellen, con của Wayne học lái ở tuổi rất nhỏ chẳng khác người cha quá vãng. Một ngày sau khi lập thành tích lái máy bay. Dellen Millard trong một cuộc phỏng vấn đã hãnh diện tâm sự: “ Có thể lái may bay một mình thực là điều ngoài sức tưởng tượng. Bạn nhìn quanh chỗ ngồi không có một ai. Thực là cảm giác tràn ngập và tự do. Ta có thể làm gì trên không tùy ý.”

Có tài, lại có gia thế thuận lợi cho nghề phi hành nhưng thiếu gia nhà Millard lại bỏ học ngang và quay sang đam mê thú đua xe và ở tuổi 27 khi xảy ra án mạng Bosma thì anh ta chẳng có nghề nghiệp gì nhất định nhưng lại ở một trong bốn dinh cơ bạc triệu, và nơi cư ngụ chính là số 5 Maple Gate Court ở Etobicoke.

Trong xã hội thượng lưu, Dellen Millard đúng là thiếu gia, thông minh tài trí và có cha là một đại gia nức tiếng Canada. Nhưng hắn có thể là con bệnh tâm lý, coi mình là trung tâm vũ trụ, yêu mình quá mức tới phát điên, muốn làm gì thì làm sao cho thỏa mãn nhu cầu tôn thờ mình là được. Phải chăng đó là dấu hiệu của chứng “narcissism”(yêu mình một cách cuồng dại mà danh từ Hán Việt gọi là chứng luyến cuồng)?

Chiếc máy thiêu hủy xác người?

Thượng tuần tháng 05, 2013, một vụ án mạng xảy ra ở Ancaster, Ont. làm cho dư luận xôn xao: một cư dân có vợ trẻ và con thơ bỗng nhiên mất tích sau khi cùng hai khách hàng thử chiếc xe xe pickup truck mà anh rao bán. Nạn nhân là chủ gia đình hiền lương có tên là Tim Bosma và hai bị cáo là Dellen Millard và Mark Smich, chính phạm và tòng phạm.Từ mất tích biến thành một vụ sát nhân giết người đốt xác trong lò thiêu.

Nếu chỉ là một vụ sát nhân bình thường, nghi can dùng súng cướp xe, hạ sát nạn nhân và phi tang thì khó gây ra dư luận sôi nổi và vụ án không thể kéo dài. Nhưng hai bị cáo trước tòa đều chối tội vì xác nạn nhân biến mất. Ban đầu chỉ còn nắm tro tàn trong một lò thiêu “The Eliminator” và khó lấy DNA để xác định có phải là di thể của nạn nhân hay không.

“The Eliminator” là một lò thiêu cỡ nhỏ nhưng uy lực vô cùng do công ty Eco Concepts ở Georgia chế tạo nhằm thiêu hủy súc vật bệnh hoặc chết để bảo vệ môi trường.

Nhân vụ Bosma, cảnh sát lại giờ hồ sơ mất tích của một cô gái trong vùng. Nạn nhân bị cho là mất tích và trước khi biến mất có có liên hệ với Dellen Millard.

Cô gái thất tung mới 23 tuổi có tên là Laura Babcock không thấy tăm hơi vào mùa hè năm ngoái. Nhiều nhân chứng cho biết Babcock từng giao du thân tình với Dellen Millard. Đặc biệt, trước khi Babcock “mất tích” đã gọi điện thoại cho Millard tới 8 lần. Tuy nhiên, trước đây cảnh sát không nghi ngờ Millard là “thủ phạm” và gia đình Babcock cũng tưởng rằng con gái mình bỏ nhà ra đi và một ngày nào đó sẽ trở về chứ sự việc không liên can gì tới chàng công tử nhà giàu, con nhà lành có tên Dellen Millard.

Hai vụ án Tim Bosma và Laura Babcock đã được xử trong những năm trước đây và Dellen Millard đã lãnh lần lượt hai bản án 25 bóc lịch trong tù mới có điều kiện xin khoan hồng tại ngoại. Nay lại thêm bản án giết cha với 25 năm tù nữa, con số nằm sau chấn song sắt của hung thủ giết người hàng loạt Dellen Millard sẽ lên tới 75 năm! Tính toán kỹ hơn hơn, có gia giảm, khi lãnh án này Dellen Millard đã 33 tuổi, thì anh chàng bạch diện thư sinh sẽ hy vọng trở về đời sống tự do vào năm 2088. Vào tuổi ngoài bách tuế, thiếu gia khi ấy nếu sống sót sẽ ra sao nhỉ! Hiện giờ chưa biết tội nhân sẽ thụ hình liên tiếp 75 năm rồi mới được phép xin tại ngoại hay thụ hình từng bản án cho tới hết nợ xã hội (biện pháp sau dễ thở hơn biện pháp trước vì có chút ít thời gian chuyển tiếp được thở không khí tự do.)

Chu Nguyễn