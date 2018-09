Phụ nữ đòi quyền sống: đòi quyền không mặc nịt ngực khi ra công chúng.

Selkirk, Manitoba: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 1 tháng 9, một phụ nữ ở tỉnh bang British Columbia đã làm đơn kiện lên cơ quan nhân quyền tỉnh bang, về việc chủ nhân của nơi cô làm việc,buộc cô này phải mặc xu chiêng khi đi làm.

Cô Kate Gosek, 19 tuổi, là đầu bếp của tiệm McDonald’s ở thị trấn Selkirk, tỉnh bang Manitoba cho biết là nhiều người quản lý của tiệm fast food này đã làm phiền cô, vì lý do cô không mặc xu chiêng khi làm việc.

Một người quản lý của tiệm McDonald’s còn nói với cô Gosek là cửa tiệm McDonald’s là một tiệm lịch sự, và khách hàng không cần phải xem.. những thứ đó.

Ngoài ra có thêm một phụ nữ cũng than phiền lên cơ quan nhân quyền tỉnh bang B.C. về chuyện chủ nhân cũng bắt cô ta phải đeo nịt ngực khi làm việc.

Cô Christina Schell, 25 tuổi than phiền là chủ nhân cũ của cô ta, the Osoyoos Golf Club, cũng đã buộc cô phải mặc xu chiêng.

Theo lời cô Schell thì cô ta có núm vú, tương tự như những người đàn ông, và việc bắt cô ta phải mặc xu chiêng trong khi những người đàn ông không phải mặc, là một điều vi phạm nhân quyền.

Cô Schel cho biết cô ta đã bị đuổi khỏi hội quán chơi gôn, vì từ chối không chịu mặc xu chiêng theo lời yêu cầu của chủ nhân.