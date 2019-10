Phim về Lý Tiểu Long bị hủy chiếu ở Trung Quốc

“Once Upon a Time in Hollywood” bị Trung Quốc hủy lịch chiếu sau khi con gái Lý Tiểu Long khiếu nại phim làm méo mó hình ảnh cố võ sĩ.

Theo Hollywood Reporter, kế hoạch phát hành phim ở nước này vào ngày 25/10 bị hủy bỏ. Chính quyền Trung Quốc không công bố lý do, còn các hãng đồng sản xuất như Bona Film Group (Trung Quốc), Columbia Pictures (Mỹ) chưa giải thích sự việc. Hãng Bona chỉ cho biết đạo diễn Quentin Tarantino đang dựng lại một bản mới để phim có thể ra mắt.

Việc phim bị hủy chiếu được cho là liên quan đến nhân vật Lý Tiểu Long. Tuần trước, Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) – con gái cố võ sĩ – khiếu nại với Cục Điện ảnh Quốc gia Trung Quốc, yêu cầu hãng phim sửa hình tượng cha cô trong tác phẩm. Đây là diễn biến mới nhất trong loạt tranh cãi giữa gia đình Lý và đạo diễn Quentin Tarantino vài tháng qua.

Trong Once Upon a Time in Hollywood , Lý Tiểu Long (Mike Moh đóng) thách đấu nhân vật của Brad Pitt nhưng chỉ hòa. Huyền thoại võ thuật bị khắc họa là kẻ ngạo mạn, hiếu thắng. Người thân của cố võ sĩ nhận định Quentin Tarantino làm méo mó hình ảnh ông để gây cười. Đạo diễn Mỹ cũng không tham khảo ý kiến vợ và con gái Lý Tiểu Long khi viết kịch bản.

Lý Tiểu Long (1940 – 1973), là diễn viên, võ sĩ nổi tiếng, sáng tạo môn Triệt Quyền Đạo. Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều giai thoại của ông gây tò mò đến nay. Với nhiều người, Lý Tiểu Long đại diện cho niềm kiêu hãnh về võ thuật phương Đông.

Once Upon a Time in Hollywood hiện thu 366 triệu Mỹ kim toàn cầu, được trông đợi cán mốc 400 triệu Mỹ kim sau khi chiếu ở Trung Quốc. Tác phẩm kể câu chuyện nửa thực, nửa tưởng tượng về Hollywood thập niên 1960, quy tụ Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie.

Quentin Tarantino – đạo diễn hay khắc họa bạo lực – từng gặp rắc rối khi phát hành tác phẩm ở Trung Quốc. Năm 2012, phim Django Unchained của ông đã được duyệt nhưng bị hủy chiếu sau đêm ra mắt, khi một giới chức đánh giá nó quá khốc liệt. Tác phẩm hoãn chiếu một tháng để chỉnh sửa và ế ẩm khi ra rạp trở lại.