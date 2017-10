Phim về Khmer Đỏ của Angelina Jolie được Cam Bốt cử đi Oscar

Hội đồng chọn phim dự Oscar của Cam Bốt tuần qua cho biết phim “First They Killed My Father” do Angelina Jolie thực hiện sẽ đại diện Cam-Bốt dự thi hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc”.

Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của báo giới Âu Mỹ sau khi tác phẩm được khen ngợi ở Lễ hội phim Telluride (Mỹ) hồi đầu tháng 9. Đạo diễn Angelina Jolie có quốc tịch Mỹ và Cam-Bốt, còn phim được quay ở đất nước này với các diễn viên địa phương nói tiếng Cam-Bốt. Như vậy, phim đủ điều kiện đại diện đất nước Cam Bốt để tranh giải Oscar 2018.

Tác phẩm chuyển thể từ hồi ký chiến tranh “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers” của nhà hoạt động Loung Ung. Câu chuyện xoay quanh những sự kiện có thật khi tác giả là một chiến binh bé con trong thời Khmer Đỏ thống trị Cam Bốt.