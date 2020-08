Phim Tiền truyện Game of Thrones tuyển diễn viên giữa mùa dịch

Theo tạp chí Entertainment Weekly, đoàn làm phim tiền truyện Game of Thrones (Trò chơi vương quyền) đang tuyển diễn viên tham gia các vai diễn bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới.

Phần tiền truyện này có tên là “House of the Dragon”, được chuyển thể dựa trên bộ sách Fire & Blood của nhà văn kỳ cựu George R.R.Martin. Bộ sách này là tham vọng của chính tác giả trong việc đào sâu vào quá khứ lẫy lừng của gia tộc sở hữu loài rồng là Targaryen mà ông đã mô tả trong loạt sách “A Song of Ice and Fire” trước đó (đang trong giai đoạn hoàn thành những quyển cuối cùng).

BRA200258_local_728x90_A

Bên cạnh nguồn tin trên, tạp chí Entertainment Weekly còn tiết lộ vài tình tiết chính trong nội dung series “House of the Dragon” sắp tới. Trong loạt phim truyền hình của HBO này, các nhà làm phim sẽ khai thác cuộc xung đột bên trong nhà Targaryen mà ở loạt phim truyền hình kéo dài 8 mùa ‘Game of Thrones’, khán giả vẫn chưa có cơ hội biết một cách cụ thể. Các nhân vật quan trọng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong mùa phim này là Rhaenyra Targaryen, Aegon II Targaryen…

Bối cảnh của loạt phim mới nhất diễn ra 300 năm trước những sự kiện khán giả thấy trong loạt phim 8 mùa Game of Thrones. Nó sẽ theo dấu sự sụp đổ, tranh chấp… của nhiều dòng họ ở lục địa Westeros.

Trước mắt, hai nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood là Ryan Condal và Miguel Sapochnik (từng chỉ đạo nhiều tập phim trong loạt phim gốc) ngồi vào hàng ngũ sáng tạo series phim. Đại diện HBO cho biết loạt phim tiền truyện “House of the Dragon” sắp tới đã lên kế hoạch sẵn sàng cho 10 tập đầu tiên.