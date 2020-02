Phim Tài Liệu ‘Đêm trường Vũ Hán’ Gây Xôn Xao Mạng Xã Hội

Phim tài liệu ngắn “Wuhan: The long night” (Đêm trường Vũ Hán) ghi lại hoàn cảnh thực tế của người dân tại thành phố Vũ Hán, do một đoàn làm phim bị kẹt lại trong thành phố tâm dịch Covid-19 thực hiện đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

Chỉ vỏn vẹn 4 phút, “Wuhan: The long night” đã gởi đến người xem đầy đủ những thực tế đáng buồn của thành phố từng là một trung tâm giao thông nhộn nhịp với 14 triệu dân trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.

Đường phố vắng lặng, những tòa nhà cao tầng đứng im lìm cùng bầu không khí xám xịt, lạnh lẽo vắng bóng người là những gì “Đêm trường Vũ Hán” hé lộ về thành phố Vũ Hán.

Theo Sixth Tone, đoạn phim có thể gợi cho người xem về quang cảnh như hậu tận thế dù thực chất đó là những gì đang xảy ra ở thành phố này.

Nhóm thực hiện đoạn phim tài liệu ngắn này là một đoàn làm phim đến Vũ Hán quay ngoại cảnh nhưng lại bị kẹt trong thành phố từ ngày 23/1 đến nay do lệnh phong tỏa Vũ Hán của chính phủ Bắc Kinh.

Đạo diễn Lan Bo cho biết: “Các thành viên trong nhóm bị kẹt lại Vũ Hán. Họ muốn làm gì đó có ý nghĩa. Họ muốn ghi lại những gì đang xảy ra ở đó”.

Đạo diễn Lan Bo nói với Sixth Tone rằng đoàn làm phim của ông đã hoãn dự án phim đang quay dở vì dịch bệnh. Tận dụng thời gian ở đó, đoàn làm phim chuyển sang quay phim tài liệu “Đêm trường Vũ Hán” và chia sẻ lên mạng.

Mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối, nhà quay phim Xie Dan đã đạp xe đạp và dùng điện thoại ghi lại những góc phố, con đường vắng lặng, thỉnh thoảng có vài bóng người lẻ loi xuất hiện trong khung cảnh rộng lớn đầy ảm đạm ở Vũ Hán.

Sau 8 ngày quay và dựng, đoàn làm phim đã hoàn thành phim tài liệu ngắn dài 4 phút và đặt tên cho phim là “Wuhan: The long night”. Phim đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo và vẫn đang tiếp tục tăng.