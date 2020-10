Phim Một giây của Trương Nghệ Mưu qua được kiểm duyệt của Trung Quốc

Theo Variety, tác phẩm Một giây (tựa Anh: One Second) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã được chính phủ Trung Quốc thông qua, cho phép chiếu rạp nhưng chưa xác định ngày ra mắt cụ thể.

Trên các nền tảng bán vé xem phim tại đất nước đông dân nhất hành tinh, phim Một giây đã được đưa vào danh sách phim chiếu trong năm nay và vẫn chưa có ngày tháng chính thức. Trước đó, đứa con tinh thần của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vấp phải không ít khó khăn trên con đường đến với khán giả.

Đáng lẽ, Một giây đã được ra mắt tại Lễ hội phim Berlin diễn ra vào tháng 2/2019, nhưng đột ngột bị loại khỏi danh sách chỉ vài ngày trước khi công chiếu vì “lý do kỹ thuật”, cách nói thường dùng để ám chỉ nguyên nhân phim phải chịu thêm sự kiểm duyệt của Nhà nước. Trường hợp này được xem là lùm xùm lớn nhất liên quan đến vấn đề kiểm duyệt phim điện ảnh Trung Quốc trong những năm gần đây.

Được biết, Một giây của đạo diễn Trương Nghệ Mưu lấy bối cảnh Cách mạng Văn hóa Trung Quốc – vào những năm 1970, dưới thời Mao Trạch Đông. Đây là chủ đề nhạy cảm tại Trung Quốc. Do đó, Variety nhận định rằng thực chất, One Second đã phải bị kiểm duyệt lại vì lý do chính trị chứ không phải bởi “lỗi kỹ thuật”. Còn riêng với Trương Nghệ Mưu, ông gọi Một giây là bức thư tình gửi điện ảnh.

Hiện theo thông tin lịch chiếu, phiên bản Một giây mới được chính phủ phê duyệt có độ dài 104 phút, ngắn hơn một phút so với thời lượng được liệt kê tại LHP Berlin năm ngoái. Một số cơ quan truyền thông Trung Quốc cho rằng đoàn làm phim có thể đã tự quay lại và thay đổi các cảnh quay trong tác phẩm để thông qua kiểm duyệt. Ê-kíp được cho là đã đến rìa sa mạc ở Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào tháng 10/2019 để quay các phân đoạn bổ sung cho những cảnh bị lưu ý.

Đội ngũ làm phim từ chối đưa ra bình luận về nghi vấn trên. Tuy nhiên, nam tài tử trong Một giây là Trương Dịch đã từng cập nhật ảnh trên phim trường tại sa mạc và viết: “Trở về Đôn Hoàng lần nữa. Mong đợi phim này trong tương lai”. Chia sẻ của Trương Dịch phần nào củng cố tin đồn tác phẩm đã âm thầm quay lại các cảnh để phù hợp với yêu cầu kiểm duyệt và đang rục rịch phát hành.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang rất bận rộn thời gian gần đây. Ngoài Một giây, Trương Nghệ Mưu còn có ít nhất hai phim khác trong năm 2020, gồm tác phẩm về đề tài tội phạm Under the Light do ông làm đạo diễn và My People My Hometown (phụ trách điều hành sản xuất). Bên cạnh đó, phim kinh dị Impasse của nhà làm phim nổi tiếng cũng chuẩn bị ra rạp vào năm 2021. Impasse cũng có sự tham gia của tài tử Trương Dịch.